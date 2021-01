Joyn

Ein heißes Streaming-Date mit spannenden Neuerscheinungen, romantischer Film-Vielfalt und elektrisierenden Sportevents: die Highlights im Februar auf Joyn und bei Joyn PLUS+

Der Februar lässt die Streaming-Herzen auf Joyn höherschlagen, besonders die der Slavik-Fans: Der als Slavik Junge bekannte YouTuber kehrt mit der zweiten Staffel des Joyn Originals "Slavik - Auf Staats Nacken" zurück. Doku-Liebhabern bietet Joyn das neue Original "Unfck the World", das neben weiteren exklusiven Formaten im Februar Premiere feiert. Für perfekte Valentinstags-Stimmung sorgen Spielfilm-Highlights wie "La La Land", "Das Leuchten der Stille", "Die Geschichte der Liebe" und "Tulpenfieber". Zusammen mit weiteren Serien-Highlights kann der romantische Serien-Marathon oder das idyllische Abendkino sofort gestartet werden.

Auch alle Sport-Fans kommen im Februar auf Joyn voll auf ihre Kosten. Der Super Bowl markiert am 7. Februar das Ende einer langen Football-Saison. In Tampa, Florida, stehen sich die beiden besten Teams der American Football Conference (AFC) und der National Football Conference (NFC) gegenüber. Von den USA geht's einen Tag später weiter nach Australien: Im Tennis startet mit den Australian Open ab 8. Februar das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres. Weiteren Spitzensport bieten die Alpinen Skiweltmeisterschaften (8. - 21. Februar) sowie die Biathlon-WM (10. - 21. Februar).

"Unfck the World" - die Dokumentation über zwei Berliner, die die Welt retten wollen, ab 4. Februar exklusiv bei Joyn PLUS+

Waldemar Zeiler und Philip Siefer, zwei Jungunternehmer aus Berlin-Kreuzberg, wollen die Welt retten. Ihre Idee: Das Berliner Olympiastadion für eine Non-Profit-Veranstaltung am 12. Juni 2020 mieten, um mit 90.000 Menschen Petitionen für eine bessere Zukunft zu unterzeichnen. Diese sollen im Anschluss gemeinsam im Bundestag eingereicht werden. Mit der Unterstützung von u.a. Charlotte Roche starten sie ein gigantisches Crowdfunding. Die Kampagne erhält viel Aufmerksamkeit, allerdings nicht nur positive. Die Doku erzählt von den Hindernissen, die sie in diesem Zusammenhang überwinden müssen. Für das gesamte Team beginnt eine emotionale Achterbahnfahrt zwischen Shitstorms, Politikdebatten und allerlei Herausforderungen.

"Slavik - Auf Staats Nacken" - die zweite Staffel der ausgezeichneten Comedyserie ab 25. Februar kostenlos und exklusiv auf Joyn

Nach dem Gewinn des Deutschen Comedypreises ist Slaviks Ehrgeiz noch größer. Das neue Objekt der Begierde ist die wohl bekannteste Verdienstauszeichnung der Bundesrepublik Deutschland: das Bundesverdienstkreuz. Deshalb legt er sich auch in der zweiten Staffel des Joyn Originals "Slavik - Auf Staats Nacken" ins Zeug und sagt der Arbeitslosigkeit erneut den Kampf an. Als Jobtester versucht er die Arbeitslosenquote weiter zu senken und der Auszeichnung so gerecht zu werden. Ganz selbstlos ist sein Ziel dabei nicht, denn er selbst betrachtet das Tragen des Abzeichens als echten Frauenmagneten.

"Spider-Man: A New Universe" - das neue computeranimierte Action-Abenteuer des Superhelden ab 11. Februar exklusiv bei Joyn PLUS+

Als Miles Morales von einer radioaktiven Spinne gebissen wird, ändert sich sein Leben augenblicklich. Der Teenager entwickelt übermenschliche Kräfte, einen Spinnensinn und die Gabe, an jeglichen Wänden hochzuklettern. Seine mysteriösen Fähigkeiten ähneln denen des berühmten Spider-Man. Doch bald muss Miles feststellen, dass neben ihm und Peter Parker weitere Personen mit den identischen Fähigkeiten existieren. Ausgestattet mit seinen neuen Kräften wächst für Miles auch die Verantwortung, die aus großer Macht folgt. Dieser muss der Teenager aber erst einmal gerecht werden, um in den Kampf gegen das Böse einzugreifen.

"In the Dark" - die zweite Staffel der US-amerikanischen Dramedy ab 11. Februar exklusiv bei Joyn PLUS+

"In The Dark" geht in die zweite Runde. Murphy (Perry Mattfeld) lebt mit ihrer besten Freundin Jess (Brooke Markham) und ihrem treuen Blindenhund Pretzel zusammen. Als Murphys engster Freund Tyson (Thamela Mpumlwana) - ein Teenager, der sein Talent beim Drogendealen vergeudet - ermordet wird, bricht Murphys Leben komplett zusammen. Die Polizei verweigert den Mord lückenlos aufzuklären. Daher begeben sich Murphy und Pretzel selbstständig auf Spurensuche. Während ihrer Ermittlungen geraten die beiden immer tiefer in die dunkle Welt von Chicagos Heroinhandel. Dabei treffen sie auf weitaus größere Schwierigkeiten, als sie anfänglich erwartet haben.

Deutsche Erstausstrahlungen auf Joyn Primetime

Neben exklusiven Film- und Serienhighlights bietet Joyn im Februar weitere deutsche Erstausstrahlungen auf dem eigenen US-Fiction-Sender Primetime. So können sich die Nutzer*innen auf die erste Staffel der Krimiserie "Tommy" (ab 1. Februar), die dritte Staffel der Gangster-Dramedy "Claws" (ab 12. Februar) sowie die erste Staffel der Mysteryserie "Beyond" (ab 14. Februar) freuen. Darüber hinaus ist die erste Staffel der Comedyserie "Telenovela" mit Eva Longoria (ab 18. Februar) ebenfalls auf Joyn Primetime zu sehen.

