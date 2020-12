Joyn

Die Anthologie-Erfolgsserie geht in die nächste Runde: Die vierte Staffel "Fargo" startet am 10. Dezember exklusiv bei Joyn PLUS+

MünchenMünchen (ots)

Das Warten hat ein Ende. Mit der vierten Staffel von "Fargo" sichert sich Joyn exklusiv die Fortsetzung, die von Fans des Formates seit Jahren sehnsüchtig herbeigesehnt wird. Am 10. Dezember startet der vierte Teil der Kult-Serie mit schrägem Humor und skurrilen Gestalten bei Joyn PLUS+ und entführt die Fans erstmals in die Welt des organisierten Verbrechens einer Großstadt.

Im Kansas City, Missouri, der 50er Jahre treiben zwei Verbrechersyndikate ihr Unwesen: die italienische Mafia, angeführt von Donatello Fadda (Tommaso Ragno), und die Cannon-Gang, eine afroamerikanische Familie aus dem Süden Amerikas, unter der Leitung von Loy Cannon (Chris Rock). Um den zerbrechlichen Frieden in der Stadt zu wahren, lassen sich beide Oberhäupter auf einen Deal ein. Durch den Austausch ihrer Söhne hoffen die Clan-Bosse, den gefährdeten Waffenstillstand aufrechtzuerhalten, um sich auf ihre Geschäfte konzentrieren zu können. Das dadurch entstandene Gleichgewicht findet jedoch bald ein jähes Ende. Durch das zeitlich äußerst unpassende Ableben von Donatello Fadda wird der Friedenszustand in der Stadt mehr und mehr bedroht. Der in der Fadda-Familie entbrannte Machtkampf um die Familienführung gefährdet die geschaffene Balance in der Stadt abermals. Und auch Loy wittert seine Chance, aus den Streitereien der Faddas Profit zu schlagen.

Joyn zeigt die elfteilige Krimi-Serie ab dem 10. Dezember exklusiv bei Joyn PLUS+. Neben Chris Rock sind mit Jessie Buckley, Jason Schwartzman und Ben Whishaw weitere namhafte Darsteller Teil des Casts. Produzent, Regisseur und Drehbuchautor ist Noah Hawley. Neben der vierten Staffel, stehen darüber hinaus die ersten drei Staffeln der Kult-Serie bei Joyn PLUS+ ebenfalls zur Verfügung. Einem Fargo-Marathon steht im Dezember auf Joyn also nichts mehr im Weg.

