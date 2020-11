Joyn

Hochklassige Serienpower zum Jahresausklang: die Neuerscheinungen im Dezember auf Joyn und bei Joyn PLUS+

München (ots)

Die schönste Zeit des Jahres macht Joyn sogar noch schöner - mit erstklassiger Serienvielfalt! So steht die vierte Staffel des US-Serienhits "Fargo" ebenso in den Startlöchern, wie eine brandneue Doppelfolge der Kultserie "jerks.". Neben diesen Formaten tummeln sich weitere Serien-Leckerbissen aus verschiedensten Genres unterm Streaming-Baum.

Neben diesen Content-Geschenken hat Joyn auch noch eine weitere Überraschung in petto, die vor allem Huawei-Nutzer*innen ein Lächeln ins Gesicht zaubern dürfte: Demnächst wird Joyn auch auf allen Huawei Geräten mit Huawei Mobile Services verfügbar sein. Zukünftig können also nicht nur alle Huawei Google Mobile Nutzer*innen sondern auch diejenigen, die Huawei Mobile Service verwenden, die App der Streaming-Plattform über die Huawei AppGallery herunterladen und nutzen.

"Krass Klassenfahrt" - die neunte Staffel der Influencer-Hit-Serie ab 4. Dezember exklusiv und kostenlos auf Joyn

Es ist die allerletzte Klassenfahrt für die 12c, bevor die Abiturprüfungen beginnen. Zu diesem Zeitpunkt steht allerdings nicht einmal fest, ob einige der Schülerinnen und Schüler wirklich an der Schule bleiben dürfen. Jetzt heißt es also Disziplin und Zusammenhalt beweisen und sich auf das gemeinsame Klassenprojekt zu konzentrieren. Doch wie immer findet die 12c Mittel und Wege, um ihre Konflikte auf kreative und unauffällige Weise auszutragen, sich körperlich näherzukommen und jedes Drama endgültig auf die Spitze zu treiben. Diese letzte Klassenfahrt wird das Leben einiger für immer verändern.

"Fargo" - die vierte Staffel der US-amerikanischen Krimi-Drama-Serie ab 10. Dezember exklusiv bei Joyn PLUS+

"Fargo" ist zurück! Die vierte Staffel der Erfolgsserie entführt das Publikum in die 1950er Jahre nach Kansas City, Missouri. Zwei Mafia-Clans stehen im Mittelpunkt, die um die Vorherrschaft in der Stadt kämpfen. Auf der einen Seite ein Syndikat italienischer Migranten, auf der anderen eine afroamerikanische Familie aus dem Süden Amerikas. Durch den Austausch zweier Söhne befinden sich die beiden Clans allerdings in einem Waffenstillstand. Der Frieden zwischen beiden Familien scheint dennoch zerbrechlich. Durch das zeitlich äußerst unpassende Ableben eines Oberhauptes wird dieser Zustand mehr und mehr bedroht.

"Büro der Legenden" - die fünfte Staffel der französischen Drama-Serie ab 17. Dezember exklusiv bei Joyn PLUS+

JJA (Mathieu Amalric), Direktor für Innere Sicherheit, hat die Leitung des "Büros" innerhalb des französischen Geheimdienstes DGSE übernommen. Als Gerüchte über den Verbleib von Geheimagent Guillaume "Malotru" Debailly (Mathieu Krassovitz) die DGSE erschüttern, beginnt die Suche nach der Wahrheit. Dabei kommen alte Dämonen aus JJAs Vergangenheit zurück ans Tageslicht, die sowohl ihn als auch seine engsten Vertrauten verunsichern. Fragen werden laut, welche Rolle die CIA und die DGSE bei "Malotrus" Verschwinden gespielt haben.

"jerks." - eine Doppelfolge der neuen Staffel ab 23. Dezember exklusiv bei Joyn PLUS+

Dieses Jahr beginnt Weihnachten bereits einen Tag früher als sonst. Joyn schenkt allen Fans der Kultserie "jerks." eine brandneue Doppelfolge der vierten Staffel, die genau dort ansetzt, wo die dritte Staffel endete. Ab dem 23. Dezember stürzen sich Christian Ulmen und Fahri Yardim wieder von einem Unheil ins nächste. Zuschauer*innen können sich auf den üblichen Wahnsinn aus dem "jerks."-Universum freuen. Die Zeit der Fremdscham beginnt erneut ...

Nicht exklusive Serien-Neustarts ab Dezember bei Joyn PLUS+

Darüber hinaus bietet Joyn PLUS+ im Dezember einige nicht exklusive Serienstarts. Ab 1. Dezember: "The Good Doctor" (S2) & "The Walking Dead" (S10). Ab 14. Dezember: "The Five" (S1).

Nicht exklusive Film-Neustarts ab Dezember bei Joyn PLUS+

Joyn PLUS+ hält im Dezember weitere nicht exklusive Spielfilm-Neustarts bereit. Ab 1. Dezember: "Clueless - Was sonst!", "Goat: Das Aufnahmeritual", "Girls Club - Vorsicht bissig!" (Mean Girls), "Girls Club 2 - Vorsicht bissig!" (Mean Girls 2), "Happy Christmas" & "Bis dass die Freunde euch scheiden" (The Intervention). Ab 5. Dezember: "Sex Tape". Ab 15. Dezember: "Mission: Impossible", "Mission: Impossible II", "Mission: Impossible III", "Mission: Impossible - Phantom Protokoll" & "Mission: Impossible - Rogue Nation". Ab 18. Dezember: "Jackass 2.5", "Jackass 3.5" & "Jackass: Bad Grandpa". Ab 31. Dezember: "Vox Lux".

