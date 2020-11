Welcher Mann kann bei Luxuslady Claudia Obert punkten? "Claudias House of Love" ab 7. Januar 2021 exklusiv bei Joyn PLUS+

Joyn

MünchenMünchen (ots)

Er sollte abenteuerlustig und erfolgreich sein - und das lieben, was Claudia Obert ist: "Eine Bombe im Bett und genusssüchtig." Die taffe Geschäftsfrau weiß ganz genau, was für einen Mann sie will. Joyn unterstützt sie bei der Suche: Ihre eigene Dating-Show "Claudias House of Love" läuft ab 7. Januar 2021 bei Joyn PLUS+. Zehn außergewöhnliche und unterschiedliche Single-Männer dürfen mit Claudia Obert in ein Haus ziehen. Die Auserwählten haben acht Tage Zeit, um die schlagfertige Unternehmerin von sich zu überzeugen. In ihrem "House of Love" prüft Claudia Obert die Männer auf Herz und Leber. Wer zeigt Einsatz bei den Love Challenges und gewinnt ein Einzeldate mit Claudia? Wen erwarten Peitschenhiebe? Mit wem teilt sie ihren Champagner? Wer findet den Weg zu ihrem Herzen? Jeden Tag muss ein Mann gehen. Nur drei Verehrer ziehen in das Finale ein und zum Schluss darf nur ein Gewinner Claudias neuer Weggefährte sein. Claudia Obert über ihre Männersuche in einer Reality-Show: "Ich bin eine Rampensau und lasse nichts unversucht. Wenn es im 'House of Love' nicht klappt, suche ich in der 'Tagesschau' weiter." Joyn zeigt die acht Folgen "Claudias House of Love" ab 7. Januar 2021 bei Joyn PLUS+. Produziert wird die Reality-Show von Endemol Shine Germany. Über Joyn Die Joyn GmbH steht unter der Geschäftsführung von Katja Hofem, Dr. Jochen Cassel und Tassilo Raesig. Joyn ist eine senderübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform. Dabei bietet Joyn ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1, Discovery sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer*innen können Inhalte auf iOS- und Android-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform senderübergreifender Inhalte zu schaffen.

Bei Fragen zur Show: PEPPERSTARK GmbH Inna Wende Tel.: +49 89 4114 7756 inna.wende@pepperstark.de Pressekontakt Joyn: Vanessa Frodl Tel.: +49 175 181 584 8 vanessa.frodl@joyn.de

