Joyn

Red Bull TV ab sofort im Live-Stream und als Mediathek auf Joyn verfügbar

Bild-Infos

Download

MünchenMünchen (ots)

Joyn erweitert sein Contentangebot um eine weitere starke Brand. Durch die Partnerschaft mit Red Bull Media House ist ab sofort Red Bull TV als Live-Stream und die dazugehörige Mediathek über Joyn verfügbar. Joyn User können künftig somit eine Vielzahl an Sport-Events, E-Sports, Musik, Filmen, Serien, Dokumentationen und Videos aus der Red Bull Welt auf der Streaming-Plattform erleben. Kommende Highlights sind zum Beispiel eine brandneue Folge der Dokumentationsreihe "UNFILTERED" mit dem Deutschrap Duo Celo & Abd und der Film "The Other Side of Fear" mit Big-Wave-Surfer Mark Mathews.

Katja Hofem, CCMO und Geschäftsführerin Joyn: "Wir freuen uns sehr, mit Red Bull TV eine weitere großartige Marke mit tollen Sport- und Musik-Highlights in unser Angebot zu integrieren. Damit erweitern wir einmal mehr unser vielfältiges Content-Portfolio. Mit den Inhalten von Red Bull TV sprechen wir eine weitere, interessante Zielgruppe an und aggregieren noch mehr spannende Inhalte in einer App."

Über Red Bull TV

Red Bull TV bietet Inhalte abseits des Alltäglichen: Live-Events und Videos, in denen inspirierende Geschichten aus den Bereichen Sport, Musik und Lifestyle-Entertainment erzählt werden. Jederzeit und überall. Die Nutzer*innen erhalten unvergleichbaren Zugang zu Sportevents, E-Sport- & Musikfestivals, Filmen, Videos, Dokumentationen und Shows von Orten auf der ganzen Welt. Mit dem neuen AR Angebot, bietet Red Bull TV ein außergewöhnliches Erlebnis bei On-Demand-Filmen sowie Live-Streams. Die Zuschauer*innen können Musik von aktuell angesagten Künstlern entdecken, Live-Events mit Spitzensportlern schauen und Abenteurern in die aufregendsten Winkel der Welt folgen.

Über Red Bull Media House

Red Bull Media House ist ein preisgekröntes, weltweit agierendes Multi-Plattform-Medienunternehmen, dessen Mission es ist, mit außergewöhnlichen Geschichten zu begeistern - sowohl über Direktansprache der Konsumenten als auch über Partnerschaften. Mit einem Schwerpunkt auf Sport, Kultur und Lifestyle bietet Red Bull Media House eine breite Palette von Premium Medienprodukten für TV, Mobile, Digital, Audio und Print. Red Bull Media House produziert und lizensiert eine große Auswahl an globalen Live Broadcast Events, spannende und inspirierende lokale Geschichten mit originellen Kurz- und Langformprogrammen sowie Spielfilme aus der ganzen Welt. Mehr dazu auf: www.redbullmediahouse.com

Über Joyn

Die Joyn GmbH steht unter der Geschäftsführung von Katja Hofem, Dr. Jochen Cassel und Tassilo Raesig. Joyn ist eine senderübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform. Dabei bietet Joyn ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1, Discovery sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer*innen können Inhalte auf iOS- und Android-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform senderübergreifender Inhalte zu schaffen.

Pressekontakt:

Vanessa Frodl

Tel.: +49 175 181 5848

vanessa.frodl@joyn.de

Alexandra Fexer

Tel.: +49 151 2650 5261

alexandra.fexer@joyn.de

Original-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell