Katrin Bauerfeind setzt auf Lachen statt Missionieren: die zweite Staffel "Frau Jordan stellt gleich" ab 5. November 2020 bei Joyn PLUS+

MünchenMünchen (ots)

Noch lustiger, noch echter, noch emotionaler - die zweite Staffel "Frau Jordan stellt gleich" ab 5. November 2020 bei Joyn PLUS+. Ob Fridays for Future, Sexismus, Karnevalsentgleisungen, Fat-Shaming oder Soldaten in Kitas: Katrin Bauerfeind kämpft als Eva Jordan wieder energisch und an vielen Fronten für das Thema Gleichstellung. Das Joyn Original behandelt gesellschaftlich relevante Themen mit Humor, legt den Finger auch mal tief in die Klischee-Wunde und ist nah am Leben - die Fälle, die in Eva Jordans Gleichstellungsbüro bearbeitet werden, sind größtenteils echt. "Frau Jordan stellt gleich" zeigt: Witz und Grips müssen sich nicht ausschließen. In dieser Serie haben die Frauen das Sagen und selbst Männer Humor. "Ich glaube, dass Comedy durchaus ein Bewusstsein schaffen kann und deswegen muss man sie gerade bei wichtigen Themen einsetzen. Wir können es uns meiner Ansicht nach nicht leisten, die Gleichstellung nur ernst zu nehmen. Sonst erreicht man etliche Leute nicht." - Katrin Bauerfeind über die Relevanz und Kraft von Humor. Joyn zeigt die zehnteilige Comedyserie exklusiv ab dem 5. November 2020 bei Joyn PLUS+. Die Ausstrahlung auf ProSieben ist 2021 geplant. Die zweite Staffel "Frau Jordan stellt gleich" ist eine Produktion der MadeFor (Produzentin Nanni Erben) in Koproduktion mit der SevenPictures GmbH (Koproduzent Dr. Stefan Gärtner). Regie führen Erik Haffner und Michael Binz. Showrunner und Head-Autor ist Ralf Husmann. Die redaktionelle Verantwortung liegt bei Solveig Willkommen. Über Joyn Die Joyn GmbH steht unter der Geschäftsführung von Katja Hofem, Dr. Jochen Cassel und Tassilo Raesig. Joyn ist eine senderübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform. Dabei bietet Joyn ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1, Discovery sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer*innen können Inhalte auf iOS- und Android-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform senderübergreifender Inhalte zu schaffen. Bei Fragen zur Serie: PEPPERSTARK GmbH Linda Feller Tel.: +49 89 4114 7757 linda.feller@pepperstark.de Pressekontakt Joyn: Vanessa Frodl Tel.: +49 175 181 5848 vanessa.frodl@joyn.de

