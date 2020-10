Joyn

Die letzten Herbsttage werden schaurig schön und spannend: die Neuerscheinungen im November auf Joyn und bei Joyn PLUS+

München (ots)

Ob schwedische Highschool-Mysteryserie, niederländischer Mafia-Krimi oder deutsche Comedyserie - die neuen Programmstarts auf Joyn und bei Joyn PLUS+ bieten jede Menge Nervenkitzel, Spannung und Unterhaltung. Zwei neue Originals und die internationale, kunterbunte Genre-Palette der exquisiten Neustarts verleihen dem tristen November spannende Farben.

"Frau Jordan stellt gleich" - die zweite Staffel des beliebten Comedy-Originals mit Katrin Bauerfeind ab 5. November exklusiv bei Joyn PLUS+

Eva Jordan (Katrin Bauerfeind) ist zurück und sagt der Diskriminierung auf unterhaltsame und humorvolle Weise abermals den Kampf an. Dabei wartet auf die ambitionierte und schlagfertige Gleichstellungsbeauftragte auch in der zweiten Staffel von "Frau Jordan stellt gleich" jede Menge Arbeit. Infolge ihrer Wahlniederlage zur Bürgermeisterin hat Eva mit ernstzunehmenden Problemen zu kämpfen. Das Gleichstellungsbüro sieht sich einer drastischen Budgetkürzung gegenüber, weshalb eine Planstelle gestrichen werden muss. Doch wer muss das Team verlassen?

"Stichtag" - die erste Staffel der Coming-of-Age-Serie ab 12. November exklusiv und kostenlos auf Joyn

Innerhalb der Clique von Aleks (Vedat Kocabay) und Samira (Melina Celine) dreht sich fast jedes Gespräch um Sex. Nichts Ungewöhnliches für Jugendliche, doch jetzt sollen all den Worten Taten folgen. Denn am Ende der Ferien ist Stichtag: Wer bis zu diesem Zeitpunkt noch Jungfrau ist, muss nackt über den Schulhof rennen. Aus der anfangs unbedenklichen Wette wird schnell erbitterter Ernst. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, in der die schönste Nebensache der Welt zur größtmöglichen Herausforderung mutiert. Spätestens als die Situation die Clique zu zerstören droht, realisieren die Freunde, wie gefährlich ihre Pläne wirklich sind.

"Cryptid" - die erste Staffel der schwedischen Mystery- und Horrorserie ab 12. November exklusiv bei Joyn PLUS+

Nach dem mysteriösen und unerklärlichen Tod eines Mitschülers versuchen Niklas (Julius Fleischanderl) und eine Gruppe von Klassenkameraden das Rätsel zu lösen. Die Spur führt die Teenager zum örtlichen See. Ihnen wird schnell klar, dass sie es mit einer monströsen Macht zu tun haben, die sie alle in Angst und Schrecken versetzt. Zeitgleich kehrt Niklas' Schwester Lisa (Astrid Morberg) in die Stadt zurück, aus der sie nach dem tragischen Tod der Mutter verschwunden war. Ab diesem Zeitpunkt haben die Geschwister mit schrecklichen Visionen zu kämpfen, die mit dem Selbstmord ihrer Mutter zusammenhängen. Mithilfe ihrer Mitschüler müssen sich die beiden ihren tiefsten Ängsten stellen, um das Geheimnis der mörderischen Gefahr im See ans Tageslicht zu bringen.

"The Equalizer 2" - die Fortsetzung des US-Actionthrillers ab 14. November exklusiv bei Joyn PLUS+

Robert McCall (Denzel Washington) setzt sich vehement für die Gerechtigkeit in seinem Wohnviertel ein - er hilft den Unterdrückten und Ausgebeuteten. Sofern die Staatsgewalt ihrer Aufgabe nicht nachkommt, nimmt der Ex-DIA-Agent das Gesetz eben in die eigene Hand. Im zweiten Teil der Reihe muss sich McCall mit seiner Vergangenheit auseinandersetzen. Als seine alte Freundin und Ex-Kollegin Susan Plummer (Melissa Leo) ermordet wird, nimmt sich McCall dem Fall an. Die Spur führt ihn zurück in seine aktive Agenten-Zeit. Schnell wird klar, dass Susan in eine Angelegenheit verstrickt war, die verschleiert werden sollte. McCall muss alle Register ziehen, um die Mörder aufzuspüren, denn diese sind absolute Profis.

"Mocro Maffia" - die zweite Staffel der niederländischen Erfolgs-Krimiserie ab 26. November exklusiv bei Joyn PLUS+

Die einstigen Verbündeten Jaouad (Achmed Akkabi), Romano (Mandela Wee Wee) und Potlood (Nasrdin Dchar) versuchen alles, um ihr Drogengeschäft zu retten. Was als Meinungsverschiedenheit begann, hat sich zu einem ausgewachsenen Bandenkrieg entwickelt. Auf der einen Seite versucht Jaouad auf eigene Faust seine Geschäfte zu regeln, ihm gegenüber stehen Romano und Potlood, die alles dafür tun, Jaouads Pläne zu durchkreuzen. Mord, Verschwörungen und Verrat stehen an der Tagesordnung. Die rücksichtslose und gewaltsame Auseinandersetzung gerät mehr und mehr außer Kontrolle.

Nicht exklusive Film-Neustarts ab November bei Joyn PLUS+

Spielfilm-Fans bietet Joyn PLUS+ im November weitere nicht exklusive Inhalte: "Mein Nachbar der Weihnachtsmann", "Christmas at Grand Valley", "A Royal Winter", "Mein Weihnachtswunsch", "The Big Short", "Jack Ryan: Shadow Recruit", "Shooter", "Star Trek", "Star Trek Into Darkness", "Der Hobbit - Eine unerwartete Reise", "Der Hobbit - Smaugs Einöde", "Der Hobbit - Die Schlacht der fünf Heere", "Ghostbusters" (2016), "Hook", "Der dunkle Turm", "Emoji - Der Film", "Verräter wie wir", "#Zeitgeist", "Spotlight", "Teenage Mutant Ninja Turtles", "White House Down", "Wonder" sowie "The Shallows: Gefahr aus der Tiefe".

