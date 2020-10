Joyn

Joyn gewinnt Deutschen Comedypreis 2020: "Slavik - Auf Staats Nacken" als beste Comedy-Serie ausgezeichnet

Bild-Infos

Download

München (ots)

Große Freude in München. Das Joyn Original "Slavik - Auf Staats Nacken" räumt beim diesjährigen Comedypreis ab. Die Eigenproduktion wird als beste Comedy-Serie ausgezeichnet. Joyn dominiert bei der diesjährigen Preisverleihung diese Kategorie, denn mit "Frau Jordan stellt gleich", "jerks." und "Slavik - Auf Staats Nacken" sind drei der fünf in die engere Auswahl berufenen Formate Eigenproduktionen der Streaming-Plattform. Alle Preisträger*innen 2020 wurden durch ein reines Zuschauer-Voting bestimmt.

Katja Hofem, CCMO und Geschäftsführerin Joyn: "Wir freuen uns riesig über diese Auszeichnung. Nach einer so kurzen Zeit im Markt nicht nur nominiert, sondern auch ausgezeichnet zu werden, ist eine großartige Wertschätzung für uns. Gleichzeitig erfüllt es uns mit Stolz, dass gleich drei unserer Formate die Chance auf einen Sieg hatten."

Thomas Münzner, Director Content Acquisition & Original Production Joyn: "'Mit Slavik - Auf Staats Nacken' gehen wir neue Wege, Comedy für ein junges Publikum zu erzählen. Besonders Slaviks originelle Art hat das innovative Format, schnell zu einem Publikumsliebling entwickelt. Es ist großartig zu sehen, dass sich dieser mutige Weg auszahlt und von den Zuschauern entsprechend gewürdigt wird."

Slavik - Auf Staats Nacken Trotz steiler Karriere auf YouTube und Instagram bezieht Slavik Junge weiterhin Hartz IV. Nun sieht sich mit dem Vorwurf des Sozialbetrugs konfrontiert. Die einzige Möglichkeit, einer Anzeige zu entgehen, ist, als Jobtester werbewirksame Videos für das Arbeitsamt zu produzieren. Für die Produktion "Slavik - Auf Staats Nacken" zeichnet good friends Filmproduktion im Auftrag von Joyn verantwortlich.

Frau Jordan stellt gleich Als Gleichstellungsbeauftragte sagt Eva Jordan (Katrin Bauerfeind) der Diskriminierung den Kampf an und stellt sich komplexen Fragen: Wann sind Brüste in der Öffentlichkeit Kunst, wann Sexismus? Darf ein türkischer Junge zu Karneval als Indianer gehen? Und sind Witze gegen weiße Männer Humor, aber Witze gegen schwarze Männer Rassismus? Am 5. November startet die zweite Staffel "Frau Jordan stellt gleich" bei Joyn PLUS+. "Frau Jordan stellt gleich" ist eine Gemeinschaftsproduktion von Joyn und ProSieben und wird von MadeFor Film produziert.

jerks. Die beliebte Comedy-Serie "jerks." begeistert Fans und Kritiker seit der ersten Staffel gleichermaßen. Christian Ulmen und Fahri Yardim ecken an, reagieren unverhältnismäßig und scheitern kläglich an den Herausforderungen ihres Alltags. Aktuell wird die lang ersehnte vierte Staffel in Potsdam gedreht und Joyn zeigt noch in diesem Jahr eine brandneue Spezialfolge der Erfolgsserie. Produziert wird "jerks." von Pyjama Pictures im Auftrag von Joyn und ProSieben.

Über Joyn Die Joyn GmbH, firmiert seit Mai 2019, steht unter der Leitung der Geschäftsführer*in Katja Hofem, Dr. Jochen Cassel und Tassilo Raesig. Joyn ist eine senderübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform. Mit über 60 Free-TV-Sendern im Live-Stream und als Mediathek bündelt Joyn die Inhalte der Free-TV-Sender von ProSiebenSat.1 und Discovery sowie 15 weiterer Content-Partner auf einer Plattform sowie einer App. Nutzer*innen können Inhalte kostenlos auf iOS- und Android-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform senderübergreifender Inhalte zu schaffen. Ein wichtiger Schritt ist der Launch von PLUS+. Das Premium-Angebot verfügt über weitere Live-TV-Sender in HD, Originals und exklusive Inhalte sowie die aktuellsten Filme und Serien. Kontinuierlich werden weitere Features und Inhalte hinzugefügt, unter anderem exklusive Sportinhalte.

Pressekontakt Joyn:

Vanessa Frodl Tel.: +49 175 181 5848 vanessa.frodl@joyn.de

Marian Kern Tel.: +49 151 4065 6058 marian.kern@joyn.de

Original-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell