Content-Feuerwerk auf Joyn und Joyn PLUS+: neue Originals und internationale Format-Highlights im Oktober

Die Tage werden kürzer und das Wetter grauer. Doch kein Grund für Trübsal, Joyn hält im Oktober zahlreiche Content-Highlights parat. Mit zwei neuen Originals und weiteren hochkarätigen Produktionen kann so manche verregnete Stunde durchaus erfreulich überbrückt werden. Ab auf die Couch ...

"Das Internat" - das neue Influencer-Original ab 15. Oktober exklusiv auf Joyn

Gleich zu Beginn des neuen Schuljahres sehen sich die Schülerinnen und Schüler des Elite-Internats "F.LY." unbekannten Komplikationen gegenüber. In Teilen des Gebäudes wird Asbest entdeckt und das lässt Direktorin Susanne Meyer-Stäblein (Sonya Kraus) keine andere Wahl: Die Schlafzimmer der Mädchen müssen gesperrt und die Schülerinnen auf die restlichen Zimmer aufgeteilt werden. So müssen einzelne Zimmer doppelt und teilweise gemischt belegt werden. Den Teenies bleibt somit noch weniger Raum zur Entfaltung und das birgt Konfliktpotential. Als aus Kostengründen und wegen den anstehenden Renovierungsmaßnahmen das große Sommerfest auszufallen droht, wird es den jungen Erwachsenen allerdings zu bunt.

"Check Check" - die zweite Staffel der beliebten Comedy-Serie von und mit Klaas Heufer-Umlauf ab 15. Oktober exklusiv bei Joyn PLUS+

Die wirtschaftliche Situation bringt den Simmeringer Flughafen in immer größere Nöte. Flughafen-Chefin Sabine (Doris Golpashin) stellt auf Kurzarbeit um, daher muss eine neue Einnahmequelle gefunden werden. Bei so viel sicherheitsspezifischem Fachwissen, das die Truppe um Jan (Klaas Heufer-Umlauf), Ertu (Kailas Mahadevan), Harald (Jan Georg Schütte), Ingrid (Petra Kleinert) und Samira (Sara Fazilat) mitbringt, ist die Lösung schnell in Sicht: Mithilfe der neu gegründeten Security-Firma "Safe Air" wird die vermeintliche Sicherheitskompetenz der Chaos-Crew auf die gesamte Stadt ausgeweitet. Rette sich wer kann ...

"Hot Dog" - die deutsche Action-Komödie ab 5. Oktober exklusiv bei Joyn PLUS+

Der GSG-10-Ermittler Luke (Til Schweiger) und Polizist Theo (Matthias Schweighöfer) haben auf den ersten Blick nicht viel gemeinsam. Doch als die Tochter des moldawischen Präsidenten aus dem Schloss Bellevue entführt wird, sind die beiden gezwungen zusammenzuarbeiten, um sie zu retten. Unterstützung bekommen Luke und Theo von der Computerexpertin Nicki (Anne Schäfer). Seite an Seite gerät das Trio auf der Jagd nach den Entführern in eine Katastrophe nach der anderen.

"Younger" - die sechste Staffel der US-amerikanischen Sitcom ab 7. Oktober exklusiv bei Joyn PLUS+

Nach 20 Jahren als Hausfrau und Mutter ist Liza Miller (Sutton Foster), nach der Trennung von ihrem Ehemann, gezwungen erneut ins Berufsleben einzusteigen. Dabei muss sie allerdings feststellen, dass ihre Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt als 40-jährige Frau und Mutter nicht mehr die besten sind. Zusammen mit ihrer Freundin Maggie (Debi Mazar) reift schließlich die Idee, bei ihrem Alter zu täuschen, um ihre Jobchancen zu erhöhen. Der Plan geht auf, dennoch plagen Liza im Verlauf der Serie immer öfter Gewissensbisse und auch das Festhalten an ihrem Doppelleben fällt ihr mit der Zeit schwerer. Joyn veröffentlicht wöchentlich eine neue Episode der sechsten Staffel nach der TV-Ausstrahlung.

"Dollface" - die erste Staffel der US-Comedy-Hit-Serie ab 8. Oktober exklusiv bei Joyn PLUS+

Als Jules (Kat Dennings) von ihrem langjährigen Partner verlassen wird, sieht sie sich direkt neuen Herausforderungen gegenüber. Während der Beziehung hatte sie den Kontakt zu all ihren Freundinnen sträflich vernachlässigt. Jetzt setzt Jules alles daran, die alten Freundschaften wiederherzustellen. Die Integration in einen vollständig weiblichen Freundeskreis fällt ihr nach Jahren der Abkehr allerdings mehr als schwer.

"Hotel Transsilvanien 3 - Ein Monster Urlaub" - der dritte Teil des aberwitzigen Animations-Abenteuers ab 16. Oktober exklusiv bei Joyn PLUS+

Hotelinhaber und Vampirlord Drak ist von der ständigen Arbeit in seiner Reiseherberge vollkommen ausgebrannt. Um ihn und den Rest der Familie auf andere Gedanken zu bringen, plant seine Tochter Mavis eine Traumreise an Bord eines Monster-Kreuzfahrtschiffes. Anfangs genießt die Familie ihre wohlverdienten Ferien und auch Drak kann dem Urlaub nach anfänglicher Skepsis etwas abgewinnen. Er verliebt sich in die mysteriöse Kapitänin Ericka, die allerdings ein finsteres Geheimnis hütet. Zusammen mit ihrem Urgroßvater, dem legendären Vampirjäger Van Helsing, lockt sie die Gäste in eine gefährliche Falle.

Nicht exklusive Film-Neustarts ab September bei Joyn PLUS+

Joyn PLUS+ hält im Oktober auch weitere nicht exklusive Spielfilm-Neustarts bereit: "Macbeth", "Hostel 3" und "Anatomie", "Superbad", "Große Haie - Kleine Fische", "Ender's Game - Das große Spiel", "Spider-Man: Homecoming", "Green Zone", "Need for Speed" sowie "Baby Driver".

