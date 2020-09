Joyn

Drehstart der vierten Staffel der Erfolgsserie "jerks." mit Christian Ulmen und Fahri Yardim

brandneue Folge bereits Ende 2020 auf Joyn

Bild-Infos

Download

München (ots)

Das Warten hat ein Ende: Christian Ulmen und Fahri Yardim drehen die langersehente vierte Staffel "jerks." in Potsdam. Selbst eine Pandemie kann die vielfach ausgezeichnete Erfolgsproduktion nicht stoppen, "jerks." legt sogar noch einen drauf: Fans der beliebten Comedyserie dürfen sich neben den zehn Folgen der neuen Staffel über eine Spezialfolge freuen, die noch 2020 auf Joyn gezeigt wird. Christian Ulmen und Fahri Yardim stellen sich in den neuen Folgen wieder elementaren Fragen des Lebens: Wird der Sex mit einer Frau nach der Geburt eines Kindes jemals wie davor? Rechtfertig die verkorkste Kindheit eines Menschen seine Fehler in der Gegenwart? Sind unverhoffte neue Familienmitglieder per se ein Albtraum? Und kann eine alte Liebe tatsächlich wieder neu entfachen? Das Traumduo gerät dabei natürlich von einer sozialen Katastrophe in die nächste ... Christian Ulmen bescheiden: "Es wird die beste Staffel von allen." Die zehn neuen Folgen "jerks." sowie die zusätzliche Spezialfolge werden von Pyjama Pictures im Auftrag von Joyn und ProSieben produziert. Christian Ulmen ist Hauptdarsteller, Regisseur und Produzent der Comedyserie. Die Ausstrahlung der Spezialfolge ist noch 2020 auf Joyn geplant, die vierte Staffel folgt 2021. Nach der exklusiven Premiere auf Joyn zeigt ProSieben die vierte Staffel "jerks." im Free-TV. Über Joyn Die Joyn GmbH, firmiert seit Mai 2019, steht unter der Leitung der Geschäftsführer*in Katja Hofem, Dr. Jochen Cassel und Tassilo Raesig. Joyn ist eine senderübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform. Mit 60 Free-TV-Sendern im Live-Stream und als Mediathek bündelt Joyn die Inhalte der Free-TV-Sender von ProSiebenSat.1 und Discovery sowie 15 weiterer Content-Partner auf einer Plattform sowie einer App. Nutzer*innen können Inhalte kostenlos und ohne Registrierung auf iOS- und Android-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform senderübergreifender Inhalte zu schaffen. Ein wichtiger Schritt ist der Launch von PLUS+. Das Premium-Angebot verfügt über weitere Live-TV-Sender in HD, Originals und exklusive Inhalte sowie die aktuellsten Filme und Serien. Kontinuierlich werden weitere Features und Inhalte hinzugefügt, unter anderem exklusive Sportinhalte. Bei Fragen zur Serie: PEPPERSTARK GmbH Linda Feller Tel.: +49 89 4114 7757 linda.feller@pepperstark.de Pressekontakt Joyn: Vanessa Frodl Tel.: +49 175 181 5848 vanessa.frodl@joyn.de

Original-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell