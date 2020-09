Joyn

Erste Liebe, doofe Lehrer & nervige Eltern - "Das Internat" mit zahlreichen Social Media Stars ab 15. Oktober auf Joyn

Die Lieblings-Influencer*innen der Teens in einer Serie: Mit "Das Internat" produziert der Streaming-Dienst Joyn ein fiktionales Original, dessen Cast fast ausschließlich aus bekannten Social-Media-Größen besteht - YouTuber Nathan Goldblat (nathan.goldblat), NikaSofie (nikasofie), Musiker Mario Novembre (marionovembre) und als Direktorin TV-Moderatorin Sonya Kraus. Die Serie richtet sich an eine junge Zielgruppe und ist ab 15. Oktober 2020 exklusiv und kostenlos auf Joyn zu sehen.

Mit den besten Freunden zusammenwohnen, lernen und auch noch die Freizeit verbringen. Hört sich super an? Ist es auch! Zumindest bis Asbest in den Schlafsälen des Internats gleich zu Beginn des neuen Schuljahres für ordentlich Wirbel sorgt. Nun müssen Zimmer doppelt und teilweise sogar gemischt belegt werden. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre soll dieses Jahr aufgrund der Renovierungskosten nun auch das Sommerfest ausfallen. Doch das lassen sich die Schüler*innen des Elite-Internats nicht so einfach gefallen!

Thomas Münzner, Director Content Acquisition & Original Production, Joyn: "Für 'Das Internat' setzen wir bewusst auf einen reichweitenstarken Cast, der in der jungen Zielgruppe sehr beliebt ist. Das Format ist innovativ und frisch - und passt aus diesen Gründen hervorragend zu Joyn. Wir sind stolz mit 'Das Internat' eine weitere, hochwertige Serie anbieten zu können, die in der Lebenswelt der Generation Z spielt."

Mit einer Gesamtreichweite von knapp acht Millionen Followern bei Instagram und mehr als 16 Millionen auf TikTok hat Joyn die derzeit angesagtesten Social Media Stars zusammengetrommelt: Nathan Goldblat, NikaSofie, Mario Novembre, dessen neue Single "10 vor 10" auch der Titelsong der Serie ist, sowie Payton.R, Lisa Knüppers, Luana Knöll, Chany Dakota, Leon Pelz und Marvin Holm sind Teil des Casts der neuen Joyn Serie. Auch die Nebenrollen sind prominent und reichweitenstark besetzt: Leoo Balys, Lukas White, Keanu Rapp und der YouTuber HeyMoritz spielen die Kontrahenten der Internats-Clique. Zudem wird TV-Moderatorin Sonya Kraus den Schülern als strenge Direktorin einheizen.

Joyn zeigt ab 15. Oktober kostenlos jede Woche zwei neue Folgen der 12-teiligen Miniserie. Entwickelt und produziert wird "Das Internat" von Pantaflix Studios. Die frisch gegründete Tochtergesellschaft der Pantaflix AG ist spezialisiert auf die Konzeption und Realisierung von Influencer/Creator- und Social Media getriebenen Content-Formaten aller Art.

Über Joyn Die Joyn GmbH, firmiert seit Mai 2019, steht unter der Leitung der Geschäftsführer Katja Hofem, Dr. Jochen Cassel und Tassilo Raesig. Joyn ist eine senderübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform. Mit 60 Free-TV-Sendern im Live-Stream und als Mediathek bündelt Joyn die Inhalte der Free-TV-Sender von ProSiebenSat.1 und Discovery sowie 15 weiterer Content-Partner auf einer Plattform sowie einer App. Nutzer können Inhalte kostenlos und ohne Registrierung auf iOS- und Android-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform senderübergreifender Inhalte zu schaffen. Ein wichtiger Schritt ist der Launch von Joyn PLUS+. Das Premium-Angebot verfügt über weitere Live-TV-Sender in HD, Originals und exklusive Inhalte sowie die aktuellsten Filme und Serien. Kontinuierlich werden weitere Features und Inhalte hinzugefügt, unter anderem exklusive Sportinhalte.

