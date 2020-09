Joyn

Rette sich wer kann! Die zweite Staffel "Check Check" mit Klaas Heufer-Umlauf startet am 15. Oktober auf Joyn

Die Chaos-Crew vom Simmeringer Flughafen ist zurück - und übernimmt diesmal die ganze Stadt. In der zweiten Staffel "Check Check" (ab 15. Oktober exklusiv auf Joyn) macht die angespannte wirtschaftliche Situation der eingeschworenen Sicherheitstruppe bestehend aus Jan (Klaas Heufer-Umlauf), Ertu (Kailas Mahadevan), Harald (Jan Georg Schütte), Ingrid (Petra Kleinert) und Samira (Sara Fazilat) zu schaffen. Die Belegschaft arbeitet in Kurzarbeit und es muss eine neue Einnahmequelle gefunden werden. Bei so viel geballtem Wissen liegt die Lösung auf der Hand: die Gründung der Security Firma "Safe Air". Die vermeintliche Sicherheitskompetenz des Teams wird kurzum vom Flughafen auf ganz Simmering ausgeweitet. Ob bei einem politischen Wahlkampf, einem angestaubten Schönheitswettbewerb oder der nächtlichen Nachbarschaftshilfe - niemand ist vor "Safe Air" sicher! Drogenschmugglerin, Spionin oder Umweltaktivistin? Victoria (Antonia Bill), die neue Mitarbeiterin am Simmeringer Flughafen, sorgt zusätzlich für reichlich Unruhe in der Belegschaft. Besonders Jan zeigt großes Interesse an der toughen "Vicky" - das entgeht natürlich auch Flughafenchefin Sabine (Doris Golpashin) nicht ... Katja Hofem, CCMO und Geschäftsführerin Joyn: "Vom Provinzflughafen mitten ins Herz der Fans - die Chaos-Truppe von 'Check Check' ist letztes Jahr sofort zum Zuschauerliebling auf Joyn avanciert. Wir freuen uns sehr darauf, mit der zweiten Staffel an diesen Erfolg anzuknüpfen." Joyn zeigt die achtteilige Serie exklusiv ab dem 15. Oktober 2020. Die Ausstrahlung auf ProSieben ist 2021 geplant. "Check Check" ist eine Produktion der Florida Film GmbH. Produzenten sind Lars Jessen, der auch Regie führt, und Klaas Heufer-Umlauf. Head-Autorin ist Lena Krumkamp. Die redaktionelle Verantwortung liegt bei Solveig Willkommen. Über Joyn Die Joyn GmbH, firmiert seit Mai 2019, steht unter der Leitung der Geschäftsführer Katja Hofem, Dr. Jochen Cassel und Tassilo Raesig. Joyn ist eine senderübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform. Mit 60 Free-TV-Sendern im Live-Stream und als Mediathek bündelt Joyn die Inhalte der Free-TV-Sender von ProSiebenSat.1 und Discovery sowie 15 weiterer Content-Partner auf einer Plattform sowie einer App. Nutzer können Inhalte kostenlos und ohne Registrierung auf iOS- und Android-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform senderübergreifender Inhalte zu schaffen. Ein wichtiger Schritt ist der Launch von PLUS+. Das Premium-Angebot verfügt über weitere Live-TV-Sender in HD, Originals und exklusive Inhalte sowie die aktuellsten Filme und Serien. Kontinuierlich werden weitere Features und Inhalte hinzugefügt, unter anderem exklusive Sportinhalte. Bei Fragen zur Serie: PEPPERSTARK GmbH Linda Feller Tel.: +49 89 4114 7757 linda.feller@pepperstark.de Pressekontakt Joyn: Vanessa Frodl Tel.: +49 175 181 5848 vanessa.frodl@joyn.de

