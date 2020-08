Joyn

Zehn Männer kämpfen um das Herz von Cora Schumacher - "Coras House of Love" ab 21. August exklusiv auf Joyn

München (ots)

Zehn Männer, acht Tage, ein Haus: Promi-Lady Cora Schumacher packt ihre Koffer und zieht mit ihrer Hündin Jeanny in ein neues Zuhause - mit zehn Männern, die auf der Suche nach ihrer Traumfrau sind. Ab 21. August 2020 sucht sie Mr. Right in der Reality-Show "Coras House of Love" - immer freitags auf Joyn PLUS+. Wer kann in der ersten "Love-Challenge" punkten und beweist handwerkliches Geschick beim Möbel-Aufbau im Schlafzimmer? Wer überzeugt mit seiner Persönlichkeit? Und wer gewinnt Cora Schumachers Herz für sich? Diese zehn charismatischen Männer haben acht Tage Zeit, um das Herz der coolen Ex-Rennfahrerin zu erobern - nur drei Verehrer haben im Finale die Chance, sich als Mr. Right zu beweisen: Carlo (52, Coach und Unternehmensberater, Palma/Mallorca), Christian (28, Projektmanager, Schongau), Denny (32, Profiboxer, Königs Wusterhausen), Frank (47, selbstständiger Unternehmer, Aurich), Marc (34, Regionalleiter eines Fitnessstudios, Weingarten), Marco (46, selbstständiger Gastronom, Geesthacht), Sascha (41, Online-Marketing- und SEO-Manager, Tönisvorst), Steve (45, Maler und Lackierer, Flensburg), Thomas (40, Automobilverkäufer, Krefeld) und Vincenzo (40, selbstständiger Automobilhändler, Monheim am Rhein). Welcher Typ Mann kann bei Cora Schumacher punkten: "Ich stehe auf selbstbewusste Männer mit einem starken Auftreten. Arschloch mit Herz trifft es vielleicht ganz gut. Ich mag Männer, die mich sehen und sich um mich bemühen und kümmern. Ich schätze es, wenn der Mann proaktiv ist und ich einfach auch mal Frau sein darf. Es ist toll, wenn man zu einem Mann aufschauen kann und man das Gefühl hat, dass er einen beschützt. Auch eine starke, toughe Frau braucht mal eine Schulter zum Anlehnen." Joyn zeigt die acht Folgen "Coras House of Love" ab 21. August 2020 immer freitags auf Joyn PLUS+. SAT.1 strahlt die erste Folge am 21. August 2020 um 23:15 Uhr im Free-TV aus. Produziert wird die Reality-Show von Endemol Shine Germany. Über Joyn Die Joyn GmbH, firmiert seit Mai 2019, steht unter der Leitung der Geschäftsführer Alexandar Vassilev, Katja Hofem und Dr. Jochen Cassel. Joyn ist eine senderübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform. Mit 60 Free-TV-Sendern im Live-Stream und als Mediathek bündelt Joyn die Inhalte der Free-TV-Sender von ProSiebenSat.1 und Discovery sowie 15 weiterer Content-Partner auf einer Plattform sowie einer App. Nutzer können Inhalte kostenlos und ohne Registrierung auf iOS- und Android-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform senderübergreifender Inhalte zu schaffen. Ein wichtiger Schritt ist der Launch von PLUS+. Das Premium-Angebot verfügt über weitere Live-TV-Sender in HD, Originals und exklusive Inhalte sowie die aktuellsten Filme und Serien. Kontinuierlich werden weitere Features und Inhalte hinzugefügt, unter anderem exklusive Sportinhalte. Bei Fragen zur Show: PEPPERSTARK GmbH Inna Wende Tel.: +49 89 4114 7756 inna.wende@pepperstark.de Pressekontakt Joyn: Vanessa Frodl Tel.: +49 175 181 584 8 vanessa.frodl@joyn.de

