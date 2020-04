Joyn

Sneak-Preview zu "M.O.M - Milf oder Missy": Kampagnen-Auftakt zum Start der ersten eigenproduzierten Joyn Reality-Show

24. April 2020. Lieber ein schweißtreibendes Workout mit dem sexy Junior, das die Herzen höherschlagen lässt? Oder tiefgründige Gespräche mit dem erfolgreichen Senior bei einem Glas gut gereiftem Whiskey? Das Liebes-Experiment "M.O.M - Milf oder Missy" stellt sich die Frage: Welche Rolle spielt das Alter beim Verlieben? Der Freitagabend wird mit Joyn zur virtuellen Date-Night: Mit exklusiven Einblicken startet Joyn die Marketing-Kampagne zur ersten eigenproduzierten Reality-Show "M.O.M - Milf oder Missy" (8. Mai 2020). Über @milf.oder.missy auf Instagram und Facebook finden die Zuschauer heute um 20:00 Uhr die ersten Eindrücke zu dem Dating-Experiment des Jahres. Starker Marketing-Auftritt zu "M.O.M - Milf oder Missy" online und offline: Erstmalig launcht Joyn begleitende Social-Media-Kanäle zu einem Format. In den folgenden Tagen erfahren die Zuschauer auf @milf.oder.missy, welcher Senior und Junior sich gemeinsam mit 14 starken Single-Ladys auf das Abenteuer ihres Lebens begeben. TV-Spots auf den Sendern von ProSiebenSat.1 und Discovery, Plakate sowie Digital-out-of-Home-Medien und zahlreiche Online- und Social-Aktivitäten ergänzen im Mai die Kampagne. Katja Hofem, CCMO und Geschäftsführerin Joyn: "Mit 'M.O.M' wagen wir ein aufregendes Dating-Experiment, das es so noch nicht gab. In den folgenden Wochen tauchen unsere Zuschauer über alle Kanäle in die spannende Realität ein und lernen 'M.O.M' virtuell immer besser kennen. Unsere Liebe zum Format und zur Umwelt beweist eines unserer Kampagnen-Highlights im Mai: Ein Riesenposter in der Berliner Innenstadt, das schädliche Partikel aus der Luft in Sauerstoff umwandelt - auf einer bisher dort noch nie zuvor belegten Fläche von 600 Quadratmetern." Alle exklusiven Clips, Bilder und Infos rund um "M.O.M - Milf oder Missy" ab heute auf dem Instagram und Facebook Channel @milf.oder.missy. Facebook: https://www.facebook.com/milf.oder.missy/ Instagram: https://www.instagram.com/milf.oder.missy/ Hashtags zur Show: #milfodermissy und #wenliebstduwarum "M.O.M - Milf oder Missy" startet am 8. Mai 2020 mit einer Doppelfolge auf Joyn und läuft im Anschluss immer freitags. Die zehn Folgen der Reality-Show "M.O.M - Milf oder Missy" sind eine Produktion der Constantin Entertainment GmbH. Über Joyn Die Joyn GmbH, firmiert seit Mai 2019, ist ein 50/50 Joint Venture von ProSiebenSat.1 und Discovery. Joyn ist eine senderübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform unter der Leitung der Geschäftsführer Alexandar Vassilev, Katja Hofem und Dr. Jochen Cassel. Mit 60 Free-TV-Sendern im Live-Stream und als Mediathek bündelt Joyn die Inhalte der Free-TV-Sender von ProSiebenSat.1 und Discovery sowie 15 weiterer Content-Partner auf einer Plattform sowie einer App. Nutzer können Inhalte kostenlos und ohne Registrierung auf iOS- und Android-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform senderübergreifender Inhalte zu schaffen. Ein wichtiger Schritt ist der Launch von PLUS+. Das Premium-Angebot verfügt über weitere Live-TV-Sender in HD, Originals und exklusive Inhalte sowie die aktuellsten Filme und Serien. Kontinuierlich werden weitere Features und Inhalte hinzugefügt, unter anderem exklusive Sportinhalte. Bei Fragen zur Show: PEPPERSTARK GmbH Inna Wende Tel.: +49 89 4114 7756 inna.wende@pepperstark.de Pressekontakt Joyn: Vanessa Frodl Tel.: +49 175 181 5848 vanessa.frodl@joyn.de

