Joyn baut Portfolio weiter aus: Die Streaming-Plattform launcht eigenen US-Fiction-Sender Primetime

München (ots)

US-Fiction-Offensive auf Joyn: Die Streaming-Plattform erweitert ihr Angebot ab sofort mit dem eigenen Sender Primetime rund um amerikanische Film- und Serien-Highlights. Primetime steht allen Joyn Nutzern über die Live-TV-Funktion zur Verfügung, sowohl im kostenlosen Bereich der App als auch im Joyn PLUS+ Abonnement. Der Name ist bei Primetime Programm: Der Sender strahlt täglich zwischen 20:00 und 00:00 Uhr US-Serien und -Filme in HD aus. Anschließend ist der Content bis zu 35 Tage in der Joyn Mediathek abrufbar. Ob Comedy, Politdrama oder Thriller - Joyn setzt auf Vielfalt: Bei Primetime finden die Zuschauer jeden Wochentag eine andere Sender-Farbe. Zum Start von Primetime sind unter anderem die Comedyserie "Great News" (Staffel 1), die Thrillerserie "Homeland" (Staffel 1), die mit mehreren Golden Globe Awards ausgezeichnet wurde, die Hip-Hop-Serie "Empire" (Staffel 1), "The Good Place" (Staffel 1) mit Hollywood-Schauspielerin Kristen Bell sowie das historische Seriendrama "Reign" (Staffel 1) Teil des Line-ups. Zudem folgen jeden Monat neue Highlights. Über Joyn Die Joyn GmbH, firmiert seit Mai 2019, ist ein 50/50 Joint Venture von ProSiebenSat.1 und Discovery. Joyn ist eine senderübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform unter der Leitung der Geschäftsführer Alexandar Vassilev, Katja Hofem und Dr. Jochen Cassel. Mit 60 Free-TV-Sendern im Live-Stream und als Mediathek bündelt Joyn die Inhalte der Free-TV-Sender von ProSiebenSat.1 und Discovery sowie 15 weiterer Content-Partner auf einer Plattform sowie einer App. Nutzer können Inhalte kostenlos und ohne Registrierung auf iOS- und Android-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform senderübergreifender Inhalte zu schaffen. Ein wichtiger Schritt ist der Launch von Joyn PLUS+. Das Premium-Angebot verfügt über weitere Live-TV-Sender in HD, Originals und exklusive Inhalte sowie die aktuellsten Filme und Serien. Kontinuierlich werden weitere Features und Inhalte hinzugefügt, unter anderem die Integration exklusiver Sportinhalte. Pressekontakt Joyn: Vanessa Frodl Vanessa.frodl@joyn.de + 49 175 181 584 8 Ann-Christin Brandt ann-christin.brandt@joyn.de + 49 175 181 528 1

