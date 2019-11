Joyn setzt einen drauf: Mit Joyn PLUS+ jetzt noch mehr exklusive Inhalte, die besten Filme und Serien sowie noch mehr Live-TV in HD streamen

Joyn

- Joyn PLUS+ bietet mehr als 60 Live-TV-Sender in HD, sechs zusätzliche Pay-TV-Sender, das umfangreiche Film und Serienangebot von maxdome sowie Joyn Originals in einer App - Zum Start zeigt Joyn PLUS+ zahlreiche exklusive Serien und Filme wie die bejubelte holländische Thriller-Serie "Mocro Maffia", "Darkness - Schatten des Verbrechens", die Comicverfilmung "Deadly Class" sowie die deutsche Comedyserie "Andere Eltern"+ - Highlight-Formate wie "The Pier" von Álex Pina, dem Macher von "Haus des Geldes", und Joyns erste internationale Eigenproduktion "Dignity" folgen im Dezember - Joyn PLUS+ startet mit einem kostenlosen Probemonat und einem Einführungspreis von 3,99 EUR im Dezember - Ab Januar 2020 kostet das Angebot nach einem kostenlosen Probemonat regulär 6,99 EUR 26. November 2019. Für alle, die mehr wollen: Mit Joyn PLUS+ erweitert Joyn sein Angebot und bietet noch mehr exklusive Inhalte, Originals, Serien wie "The Walking Dead" und "Grey's Anatomy" sowie aktuelle Top-Filme. Zudem vereint Joyn PLUS+ über 60 Live-TV-Sender in HD. Das Live TV Angebot wird zudem durch die Pay-TV-Sender ProSieben FUN, SAT.1 emotions, Kabel Eins CLASSICS, Eurosport 2, Discovery Channel und Animal Planet ergänzt. Für Joyn PLUS+ Kunden ist auch ein großer Teil der Joyn Mediathek in HD und weitgehend ohne Werbung verfügbar. Mit dem Launch werden die besten Filme und Serien von maxdome in das Angebot integriert. Die Einbindung des Eurosport Players folgt bis Mitte des nächsten Jahres. Damit bündelt Joyn ein umfangreiches Entertainment-Angebot für ein nahtloses Unterhaltungserlebnis in einer App. Alexandar Vassilev, CEO und Geschäftsführer Joyn: "Seit unserem Launch im Juni haben wir unsere Nutzer auf eine Reise mitgenommen. Der Launch von Joyn PLUS+ markiert einen weiteren wichtigen Meilenstein auf unserem Weg, das Zuhause für lokales Entertainment zu werden. Unser 'Freemium'-Modell verbindet beste TV-Inhalte mit Premium-VoD-Content, was ein absolutes Alleinstellungsmerkmal auf dem deutschen Markt ist. Ich bin stolz auf das, was unser Team in wenigen Monaten geleistet hat und freue mich auf alles, was noch kommen wird." Katja Hofem, CCMO und Geschäftsführerin Joyn: "Joyn PLUS+ ermöglicht es uns, den Nutzern neue Facetten unseres Angebots und noch mehr Content-Vielfalt zu zeigen. Hier kombinieren wir unsere lokalen Premium-Originals mit zahlreichen exklusiven, internationalen Inhalten, was ein absoluter Mehrwert für unsere Nutzer ist. Für 2020 haben wir bereits zwölf Originals in der Pipeline und wollen so regelmäßig neue Impulse setzen. Natürlich gibt es aber auch im Joyn Basis-Angebot weiterhin spannende Originals zu sehen." Joyn PLUS+ bietet zahlreiche exklusive Inhalte und Originals Die besten internationalen Serien finden ihr exklusives Zuhause auf Joyn PLUS+: "Mocro Maffia", die holländische Antwort auf "4 Blocks", die dänische Krimiserie "Darkness - Schatten des Verbrechens" sowie die US-amerikanische Verfilmung des gleichnamigen Comics "Deadly Class". Auch lokale Serien kommen nicht zu kurz, hier legt Joyn PLUS+ mit der Comedyserie "Andere Eltern" nach. Zu den Highlights der nächsten Wochen auf Joyn PLUS+ zählen "The Pier", eine Thriller-Serie vom Macher der spanischen Erfolgsserie "Haus des Geldes", sowie Joyns erste internationale Koproduktion "Dignity", die die Geschichte der deutschen Sekte Colonia Dignidad erzählt und James-Bond-Bösewicht Götz Otto in der Hauptrolle zeigt. Auch das Basis-Angebot von Joyn erhält Content-Nachschub Auf Joyn, dem kostenlosen und werbefinanzierten Bereich der App, der weiterhin ein umfangreiches Angebot bietet, startet heute "Slavik - Auf Staats Nacken" mit Slavik Junge, der durch seine Social-Media-Präsenz auf Instagram und Youtube bekannt ist und mehr als eine Million Follower zählt. Anfang Dezember bekommt das Format dann Gesellschaft durch eine weitere Eigenproduktion für junge Zuschauer - und zwar mit "The Entertainers" von Youtuber Rewinside, der auf seinen Social-Media-Kanälen mehr als vier Millionen Follower hat. Zudem werden die Sender 3sat, ServusTV, Bloomberg und CNBC in das kostenfreie Angebot integriert. Joyn PLUS+ überzeugt preislich und technisch Bei Abschluss eines Joyn PLUS+ Abos vor dem 31. Dezember 2019 erhalten Kunden einen kostenlosen Probemonat und zahlen anschließend drei Monate den vergünstigten Einführungspreis von 3,99 EUR. Danach erhöht sich der Preis für die Abonnenten auf den regulären Endkundenpreis von 6,99 EUR. Ab 1. Januar 2020 zahlen Joyn PLUS+ Kunden nach einem kostenlosen Probemonat einen monatlichen Endkundenpreis von 6,99 EUR. Das Abonnement ist monatlich kündbar. Nutzer können Joyn auf Smartphones und Tablets mit Android- oder iOS- Betriebssystemen, via Android TV, Fire TV Stick, Apple TV, Samsung Geräte und Chromecast nutzen*. Auch nach dem Launch von Joyn PLUS+ wird die App mit Hilfe des Kundenfeedbacks stetig optimiert. Zusätzliche Features wie eine Download-Funktion sind bereits in Planung und werden voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2020 für Joyn PLUS+ Kunden verfügbar sein. Über Joyn Die Joyn GmbH, firmiert seit Mai 2019, ist ein 50/50 Joint Venture von ProSiebenSat.1 und Discovery. Joyn ist eine senderübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform unter der Leitung der Geschäftsführer Alexandar Vassilev, Katja Hofem und Dr. Jochen Cassel. Mit 60 Free-TV-Sendern im Live-Stream und als Mediathek bündelt Joyn die Inhalte der Free-TV-Sender von ProSiebenSat.1 und Discovery sowie 15 weiterer Content-Partner auf einer Plattform sowie einer App. Nutzer können Inhalte kostenlos und ohne Registrierung auf iOS- und Android-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform senderübergreifender Inhalte zu schaffen. Ein wichtiger Schritt ist der Launch von Joyn PLUS+. Das Premium-Angebot verfügt über weitere Live-TV-Sender in HD, Originals und exklusive Inhalte sowie die aktuellsten Filme und Serien. Kontinuierlich werden weitere Features und Inhalte hinzugefügt, unter anderem die Integration exklusiver Sportinhalte. *Das Angebot wird ab heute schrittweise ausgerollt und ist dann auf allen oben genannten Endgeräten verfügbar. Pressekontakt Joyn: Vanessa Frodl vanessa.frodl@joyn.de + 49 175 181 584 8 Ann-Christin Brandt ann-christin.brandt@joyn.de + 49 175 181 528 1

