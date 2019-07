Joyn

"Best Romantic Comedy": Joyn Original-Serie "Singles' Diaries" erhält sechs internationale Awards

München

31. Juli 2019. Gold für Joyn: Die Serie "Singles' Diaries" erhält sechs internationale und nationale Auszeichnungen. Die Los Angeles Film Awards ehren das Joyn Original mit Gold in der Kategorie "Best Romantic Comedy". Auch bei den New York Film Awards überzeugt "Singles's Diaries" und wird unter den weltweit besten Filmen und Serien als "Best Web Series" und "Best Comedy" ausgezeichnet. Zudem gewinnt Regisseur Sascha El Waraki den Preis "Best Director". Beim Independent StarFilmfest räumt die Serie mit Raúl Richter ebenfalls mehrfach ab: Das Joyn Original der Produktionsfirma ELWAFILM belegt jeweils den ersten Platz in den Kategorien "Bavarian-Short" und "Web-Series".

Katja Hofem, CCMO und Geschäftsführerin Joyn: "'Singles' Diaries zeigt mit Witz und Humor, welchen Problemen sich Singles heutzutage beim Dating stellen müssen und trifft damit den Nerv der Zeit - sogar über die Landesgrenzen hinaus. Wir sind stolz, dass das Format nicht nur national, sondern auch international Aufmerksamkeit erhält. Die Auszeichnungen beweisen, dass man mit dem richtigen Themengespür auch mit lokalen Produktionen internationale Anerkennung erreichen kann."

One-Night-Stands, Freundschaft plus und Polyamorie In "Singles' Diaries" geht es auf humorvolle und ehrliche Weise um Beziehungsmodelle, mit denen sich Singles in der heutigen Zeit auseinandersetzen. Fünf junge Menschen in den Zwanzigern sind dabei auf der Suche nach dem perfect Match: Maria (Lena Meckel), Amid (Manuel Mairhofer), Lucie (Leslie Vanessa Lill), Felix (Raúl Richter) und Caro (Gianna Valentina Bauer) sind alle Singles. Die einen suchen nach der großen Liebe, die anderen wollen nur ein bisschen Spaß. Und obwohl ihre Geschichten ganz unterschiedlich sind, haben sie doch mehr gemeinsam, als es zunächst scheint ...

Über Joyn Die Joyn GmbH, firmiert seit Mai 2019, ist ein 50/50 Joint Venture von ProSiebenSat.1 und Discovery. Joyn ist eine senderübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform. Mit mehr als 50 Free-TV-Sendern im Live-Stream und als Mediathek bündelt Joyn die Inhalte der Free-TV-Sender von ProSiebenSat.1 und Discovery sowie 15 weiterer Content-Partner auf einer Plattform sowie einer App. Nutzer können Inhalte kostenlos und ohne Registrierung auf iOS- und Android-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform senderübergreifender Inhalte zu schaffen. Bis zum Winter kommen kontinuierlich neue Features und Inhalte hinzu, unter anderem werden die Inhalte von maxdome und der Eurosport Player in die Plattform eingebunden.

