Willkommen bei Joyn: Streaming-Plattform mit dem größten kostenlosen Free-TV- und Video-On-Demand-Angebot für Deutschland startet im Juni 2019

München (ots)

- Unter dem Motto #joynthejourney lädt Joyn im Mai ausgewählte User zum Test der Beta-Version ein - Joyn zeigt zum Start im Juni exklusiv die dritte Staffel von "jerks." und weitere Eigenproduktionen

Premiere für Deutschlands neuen Streaming-Dienst: Im Juni 2019 geht mit Joyn (ehemals 7TV) die App mit dem größten kostenlosen Free-TV-Angebot in Deutschland an den Start. Joyn, das Joint Venture von ProSiebenSat.1 und Discovery, bietet Livestreams von über 50 TV-Sendern. Zudem gibt es ein umfangreiches On-Demand-Angebot an eigenproduzierten Serien, Shows, exklusiven Previews sowie viele weitere spannende lokale Inhalte auf Joyn. Zahlreiche Titel werden bereits sieben Tage vor TV-Ausstrahlung sowie 30 Tage im Catch up abrufbar sein. Joyn ist über Smartphones, Tablets, Web und Smart-TVs verfügbar.

Alexandar Vassilev, CEO und Geschäftsführer Joyn: "Als lokaler Premium Player wollen wir den deutschen Streaming-Markt verändern. Im Mittelpunkt stehen für uns die Bedürfnisse unserer Kunden: Wir hören ihnen zu, nehmen ihr Feedback ernst und führen unsere Plattform damit zum Erfolg. Deshalb gehen wir die nächsten Schritte mit ihnen gemeinsam und laden ausgewählte Nutzer unter dem Motto #joynthejourney ein, zusammen mit unserem leidenschaftlichen Team den deutschen "Champion of Choice" zu gestalten."

Katja Hofem, CCMO und Geschäftsführerin Joyn: "Authentizität und Menschlichkeit, eine Marke, die dem Nutzer zuhört: das ist Joyn. Hier vereinen wir nicht nur die Programme von ProSiebenSat.1 und Discovery, sondern den Content vieler weiterer Partner. Und natürlich werden wir unsere Nutzer in Zukunft mit vielen spannenden, exklusiven und eigenproduzierten Inhalten unterhalten - unter anderem mit Klaas Heufer-Umlauf und Katrin Bauerfeind."

Aus 7TV wird Joyn

Die Wortmarke Joyn setzt sich aus Joy und Join zusammen und vereint damit den Kern der Plattform: Entertainment, das Spaß macht, Menschen verbindet und eines der umfangreichsten deutschen TV-Streaming-Angebote an einem Ort zusammenbringt. Der offizielle Start der App wird durch eine große Marketingkampagne auf allen Sendern von ProSiebenSat.1 und Discovery sowie darüber hinaus begleitet. Havas München setzt die Kampagne kreativ um. Zur offiziellen Premiere im Juni zeigt Joyn eine Reihe exklusiver und eigenproduzierter Inhalte. Dazu zählt die dritte Staffel der Erfolgsserie "jerks." mit Christian Ulmen und Fahri Yardim sowie als exklusive Preview die neue Serie "Die Läusemutter" (AT). Joyn wird sein Content-Portfolio kontinuierlich ausbauen und mit bekannten lokalen Gesichtern zusammenarbeiten. Ende 2019 werden auch Originals wie die mit ProSieben co-produzierte Serie "Check Check" (AT) mit Klaas Heufer-Umlauf und "Frau Jordan stellt gleich" mit Katrin Bauerfeind exklusiv bei Joyn verfügbar sein. Darüber hinaus werden zukünftig die Inhalte von maxdome und der Eurosport Player in das Angebot integriert. Auf diese Weise entsteht ein umfassendes Free-TV- und Video-on-Demand-Angebot und eine neue Aggregatoren-Plattform für Deutschland.

Über Joyn

Die Joyn GmbH, gegründet im Mai 2019, ist ein 50/50 Joint Venture von ProSiebenSat.1 und Discovery. Joyn ist eine senderübergreifende Entertainment Streaming-Plattform. Mit mehr als 50 Free-TV-Sendern im Live-Stream oder als Mediathek bündelt Joyn die Inhalte der FreeTV-Sender von ProSiebenSat.1 und Discovery sowie 15 weiterer Content-Partner auf einer Plattform und einer App. Nutzer können Inhalte kostenlos und ohne Registrierung auf iOs und Android-fähigen Geräten sowie im Web und über Smart TVs abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform senderübergreifender Inhalte zu schaffen. Bis zum Winter kommen kontinuierlich neue Features und Inhalte hinzu, unter anderem werden die Inhalte von maxdome und der Eurosport Player in die Plattform eingebunden.

Pressekontakt Joyn:

Vanessa Frodl Vanessa.Frodl@joyn.de Tel.: [+49] 175 1815849

Pressekontakt ProSiebenSat.1:

Maurice Böhler Maurice.Boehler@ProSiebenSat1.com Tel.: [+49] 89 9507 4139

Pressekontakt Discovery:

Daniela Allgayer-Koreimann Daniela_AllgayerKoreimann@discovery.com Tel.: [+49] 89 2060 99 122

