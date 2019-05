Reed Exhibitions (China)

Die Lightweight Asia 2019 begrüßt das Zeitalter der Leichtbauweise

Shanghai (ots/PRNewswire)

Unter dem einhergehenden Druck der Anforderungen an Umweltschutz und Energieeffizienz strebt die Automobilindustrie große Durchbrüche bei der Gewichtsreduzierung und niedrigen Emissionen an. Vor diesem Hintergrund findet vom 10. bis 12. Juli in Shanghai die Lightweight Asia 2019 statt, die Unternehmen aus aller Welt eine Plattform bietet, um ihre neuesten Produkte und Forschungsergebnisse in Bezug auf die Leichtbauproduktion der nächsten Generation zu präsentieren.

Die Lightweight Asia, die von Reed Exhibitions veranstaltet wird, findet parallel zur 15. Aluminium China statt, und die beiden Veranstaltungen werden voraussichtlich über 25.000 Besucher anziehen. In diesem Jahr wurden die Messen um die Bereiche Leichtbaumaterialien, -technologien und -teile für Pkw und Nutzfahrzeuge sowie um Verarbeitungsanlagen und andere Lösungen für die Leichtbauindustrie erweitert.

Der Markt für Leichtfahrzeuge wird weiterhin durch die jüngsten politischen Richtlinien und deren Zeitvorgaben gesteuert, darunter die Verlängerung der Umsatzsteuervergütung für EVs (Elektrofahrzeuge) und unterstützende Richtlinien für HFCVs (Fahrzeuge mit Brennstoffzellenantrieb), um die weitere Entwicklung und den Absatz zu beschleunigen. Im Zuge der rasanten Zunahme von Elektrofahrzeugen stellt die Automobilindustrie noch höhere Anforderungen an die Leichtbautechnologien, um bessere Kostenkontrolle, Leistungssteigerung und Energieeffizienz zu erreichen.

Nach dem Erfolg der Lightweight Achievements Showcase Arena im vergangenen Jahr, in der über 100 führende Unternehmen vertreten waren, wird die Veranstaltung 2019 noch mehr Hightech- und Leichtbautechnologien von Unternehmen wie Novelis, Chalco, Nanshan Aluminum, Nanjing Yunhai, PTG Holroyd Powerstir, Aerospace Engineering, Arnold, Weibo Automation, PennEngineering Automotive Fasteners und AVIC Composite präsentieren.

Metalle und mehr

Leichtbauwerkstoffe für die Automobilindustrie entwickeln sich dank erfolgreicher Innovationen rasant weiter. Neben Aluminium und Magnesium wird die Lightweight Asia eine breite Auswahl an nichtmetallischen Werkstoffen wie neue Verbundwerkstoffe präsentieren. "Um der Automobilindustrie eine starke Plattform zu bieten, wird die diesjährige Veranstaltung ein internationales Forum rund um EVs und Innovationen bei Verbundwerkstoffen bieten", sagte Chris Zang von Reed Exhibitions. "Es werden Diskussionen über Leichtbautechnologien geführt, darunter neuartige Hochleistungs-Verbundwerkstoffe und innovative Prozesse, die einen großen Einfluss auf die Herstellung von Elektrofahrzeugen haben werden. Darüber hinaus werden umfassende Informationen über die politischen Trends der EV-Branche und die Marktlandschaft von Branchenexperten vermittelt."

Besucher können sich jetzt online über die offizielle Website https://www.lightweightasia.com/en/ oder über das WeChat-Konto der LWA voranmelden.

