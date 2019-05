Beezy

Beezy eröffnet Büro in Singapur

San Francisco (ots/PRNewswire)

Beezy Inc., die intelligente All-in-one-Arbeitsplatzlösung für Office 365, kündigte die Eröffnung eines neuen Büros in Singapur an. Diese Erweiterung erfolgt aufgrund des schnellen Wachstums, das Beezy in den vergangenen Jahren durchlaufen hat und wird einen großen Vorteil für Kunden und Partner im asiatisch-pazifischen Raum darstellen.

"Wir freuen uns, die Eröffnung unseres neuen Büros in Singapur anzukündigen", sagte Jordi Plana, CEO von Beezy. "Dieser neue Standort wird uns Zugang zu Kunden und Partnern im asiatisch-pazifischen Raum ermöglichen. Hiermit werden wir in der Lage sein, das ständige Wachstum von Beezy anzutreiben."

Das Team von Beezy wird eine Roadshow im asiatisch-pazifischen Raum durchführen, um die Expansion anzukurbeln. Nach Singapur wird das Team von Beezy im April und im Mai nach Malaysia und Australien reisen. Hierbei handelt es sich für eine großartige Gelegenheit für Kunden und Partner in der Region Beezy in einer detaillierten Produktpräsentation kennenzulernen und zu verstehen, weshalb Beezy die Nummer Eins der digitalen Arbeitsplätze ist.

In den vergangenen acht Jahren hat Beezy sich auf den Märkten Nordamerikas, Europas und des Nahen Ostens einen Namen gemacht. Die anwenderfreundliche, digitale All-in-one-Arbeitsplatzlösung für Office 365 wird von Unternehmen wie Monster, ZF und der Bank of England in den Unternehmen oder auf mobilen Geräten eingesetzt.

"Beezy ist auf dem aktuellen Markt nun als eine der besten intelligenten Arbeitsplatzlösungen bekannt und wir wünschen uns, dass mehr Unternehmen im asiatisch-pazifischen Raum die Möglichkeit haben, unsere Vision einer digitalen Arbeitnehmererfahrung für moderne Unternehmen zu teilen", fügte Ritse Link, COO von Beezy hinzu.

Bei Fragen zur Expansion von Beezy im asiatisch-pazifischen Raum senden Sie bitte eine E-Mail an info@beezy.net

Informationen zu Beezy

Bei Beezy handelt es sich um einen intelligenten All-in-one-Arbeitsplatz für Office 365. Wir sorgen für eine einfache und präzise Zusammenarbeit innerhalb Ihres Unternehmens. Durch die Erweiterung der Leistungsfähigkeit von Microsoft vereinheitlichen wir den digitalen Arbeitsplatz und ermöglichen den Anwendern eine bessere Kommunikation, Austausch und Zusammenarbeit, unabhängig davon, ob Sie vom Unternehmen, in der Cloud oder in beidem arbeiten.

Große Kunden wie Monster, die Bank of England, ZF und viele weitere profitieren von der vollständigen Funktionalität eines intelligenten, modernen, digitalen Arbeitsplatzes, der Zusammenarbeit, Kommunikation, Know-how und Prozesse vereint.

Kontaktdaten Ritse Klink Chief Operating Officer von Beezy info@beezy.net +34 608 58 66 62

