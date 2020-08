Medit

Gericht weist Patentverletzungsklage gegen Medit ab

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire)

Das Landgericht Düsseldorf hat eine Patentverletzungsklage gegen Medit Corp. ("Medit") - ein globaler Anbieter von 3D Scanlösungen - durch den Mitbewerber 3Shape A/S ("3Shape") abgewiesen.

Gegenstand des Verfahrens war die behauptete mittelbare Verletzung des für 3Shape eingetragenen europäischen Patents EP 2 400 919 B1 betreffend einer computerimplementierten Methode zum Designen eines Zahnstiftaufbaus ("post & core"). Das Scannen für Post & Core ist auch mit Medits Interoralscanner i500 und Laborscanner der T-Serie sowie der jeweils dazugehörigen Software möglich.

3Shape kann gegen das Urteil Berufung einlegen, aber Medit geht davon aus, auch in einem etwaigen Berufungsverfahren zu bestehen. Darüber hinaus hat Medit eine Nichtigkeitsklage beim Bundespatentgericht in Deutschland gegen das Klagepatent eingereicht. Über diese Klage wurde noch nicht entschieden.

"Medit wird Kunden auch weiterhin auf ihrem Weg in die digitale Zahnmedizin unterstützen. Medit entwickelt alle Softwarefunktionen selbst und unsere Entwicklungsabteilung ist immer offen für Gespräche und dafür, potentielle Missverständnisse zu klären", so GB Ko, Geschäftsführer von Medit.

Über Medit Corp

Medit ist ein globaler Anbieter von 3D-Messgeräten und -Softwarelösungen für zahnmedizinische Praxen und Labore. Zum Angebot zählen u. a. intraorale Scanner, die auf firmeneigener, patentierter Technologie basieren, sowie Plattformlösungen für digitale Zahnmedizin, die kollaborative Arbeitsabläufe unterstützen. Darüber hinaus bietet die Solutionix-Linie 3D-Scanner und Software für den industriellen Bereich. Ziel des Unternehmens ist es, innovative Technologie und Produkte in höchster Qualität zu liefern, um das gemeinsame Wachstum aller Partner zu gewährleisten.

Seit der Gründung im Jahr 2000 unterhält Medit seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea. Das Unternehmen verfügt außerdem über Niederlassungen in Amerika und Europa sowie ein globales Vertriebsnetz mit Distributoren in über 70 Ländern.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1076877/Medit_Logo.jpg

Pressekontakt:

Für weitere Anfragen kontaktieren Sie bitte: Sabine Schatzer

Marketing Managerin

Medit Corp

35

Gaeunsa-gil

Seongbuk-gu

02855 Seoul

Republic of Korea

pr@medit.com

Original-Content von: Medit, übermittelt durch news aktuell