Medit i500 Intraoral-Scanner ausgezeichnet mit Red Dot Award für Produkt Design 2019

Seoul, Südkorea und Essen, Deutschland (ots/PRNewswire)

Medit, ein Anbieter von hochpräzisen 3D-Scanlösungen gab bekannt, dass der Medit i500 Intraoral-Scanner mit dem Red Dot Award 2019 für Produkt Design ausgezeichnet wurde.

Der Red Dot ist weltweit eine der bekanntesten internationalen Designauszeichnungen und stützt sich auf drei Kriterien: Produktdesign, Marken- und Kommunikationsdesign sowie Designkonzept.

Der Medit i500 Intraoral-Scanner wurde aufgrund seines einfachen und intuitiven Designs ausgezeichnet. Der i500 erfüllt nicht nur seine Hauptaufgabe als Medizingerät, sondern hat auch ein ästhetisch ansprechendes Design, was die Handhabung vereinfacht und die Zufriedenheit der Anwender verbessert.

Der ausgezeichnete Medit i500 Intraoral-Scanner, welcher letztes Jahr auf den Markt gebracht wurde, bietet ultraschnelles und puderfreies intraorales Scannen mit detailreicher Farbgebung.

Das geringe Gewicht von nur 280 Gramm sowie der kleine Kopf des Scanners garantieren sowohl dem Patienten als auch dem Arzt eine angenehme Anwendung. Mit den beiden Hochgeschwindigkeitskameras sind schnelle Aufnahmen mit hoher Genauigkeit und Reproduzierbarkeit möglich. Der Medit i500 ermöglicht Zahnärzten und Dentallabors außerdem die äußerst präzise und schnelle Produktion von Protheseprodukten.

Informationen zu Medit

Medit ist ein globaler Anbieter von 3D-Messgeräten und CAD/CAM-Lösungen für zahnmedizinische Praxen und Labors. Zum Angebot zählen u. a. Intraoral-Scanner, die auf firmeneigener patentierter Spitzentechnologie basieren oder die Entwicklung von Plattformlösungen für digitale Zahnmedizin zur Unterstützung einer vernetzen Zusammenarbeit. Ebenso im Angebot ist die Produktlinie Solutionix mit 3D-Scannern und Software für die den industriellen Bereich. Ziel des Unternehmens ist es, innovative Technologie und Produkte in höchster Qualität zu liefern, die allen Partnern zum Erfolg verhelfen.

Seit der Gründung im Jahr 2000 hat Medit seinen Firmensitz in Seoul, Südkorea. Das Unternehmen hat außerdem Niederlassungen in Amerika und Europa und verfügt über ein globales Netzwerk mit Distributoren in über 70 Ländern.

