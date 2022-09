Blue Matter Consulting

Blue Matter eröffnet Büro in Boston

Boston (ots/PRNewswire)

Blue Matter, ein führendes strategisches Beratungsunternehmen mit Schwerpunkt auf der Biowissenschaftsbranche, freut sich, die Eröffnung eines Büros in Boston, MA, bekannt zu geben. Das neue Büro wurde am 8. September offiziell eröffnet und wird die Möglichkeiten der Kanzlei zur Betreuung von Kunden in Boston und Umgebung verbessern. Es wird das siebte Büro der Kanzlei sein, neben Büros in San Francisco, New York, London, Berlin, Zürich und Mumbai.

Managing Partner Ashwin Dandekar sagte, dass das neue Büro ein logischer nächster Schritt auf dem Wachstumspfad von Blue Matter sei. „Im Laufe der Zeit haben wir einen bedeutenden Kundenstamm in der Region Boston aufgebaut. Unser Geschäft wächst dort weiterhin schnell, und wir sind der festen Überzeugung, dass wir unsere Kunden am besten mit Teams betreuen können, die sich in der Nähe befinden."

Dandekar fügte hinzu, dass Blue Matter schon seit einiger Zeit Remote-Teammitglieder in Boston aufgenommen hat, aber die Zeit ist reif für ein Büro. Er sagte: „Unsere Remote-Teammitglieder in Boston haben großartige Arbeit geleistet. Aber das Team dort hat eine gewisse Größe erreicht, und das neue Büro ist eine tolle Sache für sie. Ein gemeinsamer Raum für die Zusammenarbeit an Projekten, für Treffen mit Kunden, für die Einrichtung unserer Tools und Ressourcen und für die Förderung des Teamgeistes ist von großem Wert. Wir pflegen ein flexibles Arbeitsumfeld, und das Büro ist ein wichtiger Bestandteil davon

Laut Dandekar wird das Team in Boston in absehbarer Zeit weiter expandieren. „Die Region Boston ist ein wichtiges Zentrum für biotechnologische Innovationen. Wir planen, das Team weiter auszubauen und unsere Präsenz in der Region noch lange Zeit zu verstärken."

Informationen zu Blue Matter

Blue Matter ( www.bluematterconsulting.com) ist ein Unternehmen für strategische Beratung in der Life-Sciences-Branche. Von seinen Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien aus betreut Blue Matter Pharma- und Biotech-Unternehmen auf der ganzen Welt. Das Unternehmen unterstützt Kunden dabei, ihren Wert auf Produkt-, Portfolio- und Unternehmensebene zu maximieren, wobei der Schwerpunkt auf der kommerziellen Strategie für komplexe Therapien in der Entwicklungs- und Einführungsphase liegt. Es verfügt über eine breite therapeutische Erfahrung mit Schwerpunkten in den Bereichen Onkologie, ZNS und seltene Krankheiten.

