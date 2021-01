Blue Matter Consulting

Blue Matter erneut als eines der 25 besten Beratungsunternehmen in Europa eingestuft; Platz 1 in 5 Kategorien

Zum zweiten Mal in Folge hat sich Blue Matter einen Namen als eines der 25 besten Beratungsunternehmen in Europa gemacht. Das Unternehmen belegt auf der "Vault Consulting 25"-Liste (Europa) 2021 den 11. Gesamtplatz. Darüber hinaus belegt Blue Matter den ersten Platz in fünf der Umfragekategorien.

Vault ist eine wichtige Ressource für Arbeitssuchende und andere und bietet seit 1996 "detaillierte Informationen darüber, wie es wirklich ist, in einer Branche, einem Unternehmen oder einem Beruf zu arbeiten". Jedes Jahr befragt Vault Beschäftigte aus einer Vielzahl von Beratungsunternehmen zu den Themen Unternehmenskultur, Work-Life-Balance, Vielfalt, Vergütung, Innovation und einer Vielzahl anderer Faktoren. Die Unternehmen werden anhand der Umfrageergebnisse bewertet. Die Bewertungen und Rankings von Vault sind sehr bekannt und werden regelmäßig in den Nachrichten und Wirtschaftsmedien veröffentlicht.

Zu den Highlights von Blue Matter hinsichtlich der europäischen Rangliste zählen:

- 11. Gesamtplatz - 1. Platz für Work-Life-Balance - 1. Platz für Arbeitsstunden - 1. Platz für Vergütung - 1. Platz für Reisebedingungen - 1. Platz für Gesundheit und Wellness - Platz 2 für allgemeine Vielfalt, Zufriedenheit, Kundeninteraktion und Leistungen - Platz 3 für Innovation

Weitere Informationen über die Blue Matter-Rankings finden Sie auf dem Vault-Profil des Unternehmens und auf dem Firmenblog. Die Veröffentlichung der Rangliste von Blue Matter in Europa erfolgte ungefähr eine Woche nachdem das Unternehmen in der Umfrage von Vault unter nordamerikanischen Firmen einen hohen Rang erreicht hat. In Nordamerika rangiert Blue Matter auf dem Gesamtplatz 19 und auf Platz 5 unter den kleineren Beratungsfirmen.

Informationen zu Blue Matter

Blue Matter (www.bluematterconsulting.com) ist ein strategisches Beratungsunternehmen für die Life-Sciences-Branche. Von seinen Niederlassungen in Nordamerika und Europa aus betreut Blue Matter Pharma- und Biotech-Unternehmen auf der ganzen Welt. Das Unternehmen unterstützt Kunden dabei, ihren Wert auf Produkt-, Portfolio- und Unternehmensebene zu maximieren, wobei der Schwerpunkt auf der kommerziellen Strategie für komplexe Therapien in der Entwicklungs- und Einführungsphase liegt. Blue Matter verfügt über umfassende Erfahrung in einer ganze Reihe von Therapiefeldern, wobei der Schwerpunkt auf Onkologie und seltenen Krankheiten liegt.

