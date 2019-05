Blue Matter Consulting

Blue Matter startet neues Unternehmen, Salience Learning

San Francisco (ots/PRNewswire)

Blue Matter gibt den Start seines neuen 100%igen Tochterunternehmens, Salience Learning, bekannt. Das neue Unternehmen ist eine Lern- und Entwicklungs(L&E)-Firma mit Spezialisierung auf Life Sciences.

Das Team von Salience Learning setzt sich aus Experten der Erwachsenenbildung und erfahrenen Fachkräften der Life-Sciences-Branche zusammen. Mit diesem gebündelten Fachwissen wendet das Unternehmen wissenschaftsbasierte Schulungsansätze an, um Life-Science-Unternehmen dabei zu unterstützen, auch komplexe geschäftliche Herausforderungen zu meistern.

Mit dem Angebot sollen Fachkräfte unterstützt werden, ihr kritisches Denken zu verbessern; effektiver in Matrixumgebungen zu arbeiten; Daten effektiver zu nutzen, um Geschäftsergebnisse voranzubringen und das unternehmerische Denken zu verbessern. Das Unternehmen bietet auch Unterstützung an, die Effektivität von L&E-Organisationen zu verbessern.

Das Angebot von Salience Learning ist in drei Hauptbereiche aufgeteilt: 1.) "Programme" enthält individuell zugeschnittene und fertige Lösungen mit Schwerpunkt auf dem geschäftlichen Bedarf der Branche; 2.) "Services" bietet Unterstützung bei der Durchführung erfolgreicher Veranstaltungen und Programme an; 3.) "Strategie" umfasst ein individuelles Beratungsangebot, um den Schulungsbereich eines kompletten Unternehmens zu verbessern.

Geschäftsführer von Salience Learning ist George Schmidt, ein geschäftsführender Gesellschafter von Blue Matter. Andere Schlüsselfiguren des Führungsteams sind Karen Foster, Head of Learning Strategy and Solutions, und Krista Gerhard, Head of Client Services.

George Schmidt erklärte: "L&E-Teams stehen unter großem Druck, konkreten Einfluss auf das Geschäftsergebnis zu liefern. Unser Ziel ist es, uns auf die wichtigsten geschäftlichen Herausforderungen zu konzentrieren, denen sich Life-Science-Unternehmen heute stellen müssen, und sie dabei zu unterstützen, den Einfluss von L&E zu vergrößern. Unser Ansatz geht aber noch weiter. Wir legen viel Wert darauf, bei jedem von uns konzipierten Programm die Grundprinzipien der Lernwissenschaften anzuwenden. Dies wird heute oft vernachlässigt. Wir wissen aber, dass es der Schlüssel ist, um den Einfluss von L&E auf die Geschäftsergebnisse zu maximieren."

Das Salience Learning Team hat seine Standorte in den Vereinigten Staaten und Europa und bietet seinen Service für Kunden in der ganzen Welt an. Die Website Learning finden Sie unter www.SalienceLearning.com.

Informationen zu Blue Matter

Blue Matter (www.bluematterconsulting.com) ist ein strategisches Beratungsunternehmen für die Life-Sciences-Branche, zu dessen Kunden führende Pharma- und Biotech-Unternehmen aus aller Welt zählen. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung kommerzieller Strategien für die Pre-Launch- und Launch-Phase von pharmazeutischen und biotechnologischen Produkten spezialisiert, unterstützt seine Kunden jedoch auch bei Inline-Produkten und auf organisatorischer Ebene. Die Arbeit von Blue Matter erstreckt sich auf eine ganze Reihe von Therapiefeldern, wobei der Schwerpunkt auf Onkologie und seltenen Krankheiten liegt.

