Bündnis #unteilbar

Neues Bündnis: #unteilbar Sachsen - Solidarität statt Ausgrenzung - organisiert Demonstrationen am 6. Juli in Leipzig und am 24. August in Dresden

Dresden/Berlin (ots)

- Zivilgesellschaftliche Gruppen, Organisationen und Einzelpersonen aus Sachsen haben sich im neuen Bündnis #unteilbar Sachsen zusammengeschlossen. - Mehr als 300 Organisationen, Vereine und Persönlichkeiten aus den Bereichen Bildung, Kultur und Politik haben den Aufruf zur Demonstration und weiteren Aktionen in Sachsen unterzeichnet.

#unteilbar Sachsen steht für eine solidarische und freie Gesellschaft und macht sich in Sachsen mit unterschiedlichen Aktivitäten dafür stark. Der #unteilbar-Sommer in Sachsen startet mit einer Demonstration am 6. Juli in Leipzig. Am 24. August - eine Woche vor den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg - folgt eine bundesweite Demonstration in Dresden.

Zudem unterstützt #unteilbar die Marktplatz- und Konzerttour #WannWennNichtJetzt, die im Juli und August in Zwickau, Bautzen, Annaberg-Buchholz, Plauen und Grimma stattfindet.

Mit diesen Aktionen im #unteilbar-Sommer setzt das Bündnis ein Zeichen für eine offene und solidarische Gesellschaft in Sachsen und weit darüber hinaus. #unteilbar Sachsen ist Teil des bundesweiten Bündnisses #unteilbar, das im Oktober 2018 eine Viertelmillion Menschen in Berlin mobilisieren konnte.

Ana-Cara Methmann, Sprecherin von #unteilbar Sachsen, betont: "Wir sehen in Sachsen dringenden Handlungsbedarf: Rassismus und Menschenverachtung dürfen nicht gesellschaftsfähig werden. Soziale Gerechtigkeit und Menschenrechte für alle müssen weiter erstritten werden."

Rudaba Badakhshi, ebenfalls Sprecherin des Bündnisses, ergänzt: "Vor der sächsischen Landtagswahl ist es für uns besonders wichtig, ein solidarisches und soziales Miteinander einzufordern und gemeinsam mit vielen Menschen zu demonstrieren. #unteilbar heißt, dass unsere Kämpfe unteilbar sind - und das gilt auch global. Wir lassen nicht zu, dass Sozialstaat, Flucht und Migration gegeneinander ausgespielt werden - für Solidarität, gegen Ausgrenzung!"

Weitere Informationen zum Bündnis in Sachsen, Erstunterzeichnenden und geplanten Aktionen: https://www.unteilbar.org

Pressekontakt:

Ana-Cara Methmann und Rudaba Badakhshi

Mobil: +49 1521 93 82 517 (Sachsen) und +49 1521 32 54 467

(bundesweit/Berlin/Sachsen)

Mail: presse@unteilbar.org

Original-Content von: Bündnis #unteilbar, übermittelt durch news aktuell