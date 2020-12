E3 Capital Holding GmbH

E3 Gruppe begegnet Veränderungen in der Eventbranche mit neuer Unternehmensstruktur und Investitionen

Frankfurt am MainFrankfurt am Main (ots)

- Kundenorientierte Neuaufstellung des Angebotsspektrums mit Segmenten "E3 Solutions", "E3 Live Experience", "E3 Live Performance" und "E3 Live Events"

- Neue Struktur ist auf Kompetenz, Synergien und Effizienz ausgerichtet

- Digitales Angebot wird durch Investitionen deutlich erweitert

- E3 Gruppe kapitalstark mit neuen Konzepten auf die Zukunft ausgerichtet

- Errichtung eines Impfzentrums in Stuttgart und des US-Pavillons für die Expo 2020 in Dubai

- Erwartete Marktkonsolidierung eröffnet E3 Gruppe neue Chancen

Die E3 Gruppe, eine global tätige Unternehmensgruppe für Exhibitions, Events und Environments mit 10 Standorten und mehr als 900 Mitarbeitern weltweit, hat ihre Unternehmensstruktur zukunftsgerichtet angepasst. Damit setzt das Unternehmen die Integration seiner verschiedenen operativen Einheiten konsequent fort und begegnet den dynamischen Veränderungen im Markt im Rahmen der COVID-19-Pandemie. Im Ergebnis richtet die E3 Gruppe ihre Kernkompetenz, innovative Kommunikationskonzepte zu planen und zu realisieren, deutlich flexibler und näher an den aktuellen Bedürfnissen ihrer Kunden aus. Die Implementierung der neuen Struktur hat bereits im November 2020 begonnen.

Joern Trierweiler, CEO der E3 Gruppe, sagte: "Während sich der sehr fragmentierte Milliarden-Markt für Exhibitions, Events und Environments aufgrund der derzeitigen Pandemie sozusagen im Winterschlaf befindet, wird er nach Überwindung dieser Phase wieder ein wachsender Teil der Marketingstrategie vieler Unternehmen sein. Gerade in Zeiten des Umbruchs und dynamischer Veränderungen sind Verlässlichkeit und langfristige Planbarkeit wichtige Kriterien bei der Auswahl von Dienstleistern und Partnern zur Inszenierung von Marken. Die E3 Gruppe kann hier mit ihrer Kapitalstärke, ihrer neuen Struktur sowie innovativen Konzepten punkten."

E3 Gruppe begegnet Krise mit deutlich erweitertem digitalen Angebot und innovativen Konzepten

Neben dem klassischen Messegeschäft haben alternative Live-Marketing-Formate bereits vor der COVID-19-Pandemie stark an Bedeutung gewonnen: umfassende digitale Lösungen für Onlinevertrieb, Social Media und gezielte, autark kontrollierbare Marketingevents (z.B. Hausmessen) sowie hybride Formate. Diese Trends, die durch die Pandemie zusätzlichen Auftrieb erhalten haben, greift die E3 Gruppe mit einem deutlich erweiterten digitalen Angebot auf. So hat das Unternehmen in den zurückliegenden Monaten bereits zahlreiche virtuelle und hybride Formate für seine Kunden realisiert und investiert in die Entwicklung digitaler und hybrider Angebote.

Darüber hinaus nutzt die E3 Gruppe ihre Expertise zur Errichtung und Organisation großer Räume auch im Rahmen der COVID-19-Pandemie. So ist sie mit der Errichtung von Impfzentren beauftragt. Das erste wurde im Dezember 2020 auf einer Fläche von 4.000 qm in der Stuttgarter Liederhalle fertiggestellt.

In einigen Regionen werden bereits wieder klassische Live-Marketing- und Exhibition-Formate umgesetzt. Ein Beispiel ist die Errichtung des US-Pavillons für die Expo 2020 in Dubai (1. Oktober 2021 - 31. März 2022), der durch das E3 Tochterunternehmen electra realisiert und im November 2020 feierlich an John Rakolta, den US-Botschafter in den Vereinigten Arabischen Emiraten, übergeben wurde. Auf 3.344 qm wird den Besuchern im Rahmen einer 24-minütigen Tour ein Einblick in die US-amerikanische Kultur vermittelt - unter Berücksichtigung moderner Hygienekonzepte. Über electra plant die E3 Gruppe zudem, ihr Angebot auf die Regionen Katar und Abu Dhabi auszuweiten.

Neue Struktur orientiert sich noch mehr an Kundenbedürfnissen

Die E3-Gruppe gliedert ihre Aktivitäten zukünftig in die Segmente "E3 Live Experience", "E3 Live Performance" sowie "E3 Live Events" und richtet sich damit noch stärker an den Bedürfnissen seiner Kunden aus. Als Full-Service-Provider bietet das Unternehmen internationale Messe-Konzepte sowie eigene Events mit hoher Design-Kompetenz und einem Mix aus innovativen digitalen und hybriden Lösungen. Das Leistungsspektrum umfasst sowohl einfache Konzepte, die im Systembau schnell, effizient und skalierbar umgesetzt werden, als auch maßgeschneiderte anspruchsvolle Lösungen.

Die E3-Gruppe bündelt im Bereich "E3 Solutions" wichtige zentrale Kompetenzen wie Creative Concept, Design und Communication, Project Engineering, Supply Chain und Logistik, die essentiell für die Umsetzung von Konzepten sind. Zudem profitieren Kunden unter anderem von der großen Erfahrung des E3 Tochterunternehmens electra, das in Kooperation mit anderen Agenturen als Umsetzungspartner agiert.

Erwartete Marktkonsolidierung eröffnet E3 Gruppe weitere Chancen

Joern Trierweiler fügte hinzu: "Wir erwarten eine signifikante Marktkonsolidierung in der Event- und Messebranche. Unternehmen, die finanziell auf einem soliden Fundament stehen und ihre Strukturen anpassen können, werden gestärkt aus dieser Phase hervorgehen, sobald sich der Markt wieder öffnet. Denn unser Geschäftsmodell steht nicht in Frage: Es sind durch die Pandemie Herausforderungen entstanden, die sich auch wieder auflösen werden, sobald die Pandemie unter Kontrolle ist. Insofern sind wir zuversichtlich, auch in den angestammten Bereichen in Zukunft wieder erfolgreich zu sein, nämlich dann, wenn ein Zusammentreffen von Menschen in größerer Zahl bei Veranstaltungen wieder möglich ist. Die jetzt neu zu entwickelnden Geschäftsansätze werden es uns als zusätzliche Umsatzquellen ermöglichen, künftig noch erfolgreicher zu sein als bisher."

Die E3 Gruppe hat erst im Mai 2020 eine umfassende Kapitalerhöhung durch ihren Gesellschafter Pemberton abgeschlossen und ist solide finanziert. Das Management und die Gesellschafter eint ein gemeinsames Ziel: Das Unternehmen weiterzuentwickeln und den Wachstumskurs fortzusetzen. Die Wachstumsstrategie umfasst dabei sowohl organisches Wachstum als auch die Evaluierung externer Wachstumsopportunitäten in Form von Kooperationen und Unternehmenszukäufen.

Über die E3 Gruppe

Die E3 Gruppe ist eine mittelständische Dienstleistungsgruppe mit Unternehmen aus den Bereichen Exhibitions, Events und Environments. Im Bereich Live Marketing Solutions bietet sie ein breites Spektrum an Consulting- und Execution-Brands, die für Bluechip-Kunden und führende mittelständische Unternehmen Kreativleistung in den Bereichen Kommunikation, Digitalisierung und Realisierung erbringen.

Die E3 Gruppe ist global aufgestellt und mit 10 Standorten in den Wirtschaftsregionen EMEA, AMERICAS und APAC vertreten. Der Hauptsitz der Gruppe ist in Frankfurt am Main. Die Gruppenunternehmen betreiben derzeit weltweit insgesamt 10 Offices für den Kundendialog und die Projektsteuerung direkt vor Ort, 6 Hubs mit Schwerpunktaufgaben in den Bereichen Consulting, Projektplanung und -umsetzung sowie Logistikzentren mit einer Gesamtfläche von ca. 150.000 m². Weltweit beschäftigen die Unternehmen der E3 Gruppe insgesamt ca. 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

www.e3.world

Pressekontakt:

E3 Gruppe

Ana Elena Heydock

T +49 69 79 58 82 23031

ana-elena.heydock@etglobal.com

Original-Content von: E3 Capital Holding GmbH, übermittelt durch news aktuell