Keck GmbH wird Teil der E3 Group

Frankfurt am Main / Weil der Stadt (ots)

Die E3 Capital Holding GmbH (E3 Group) mit Sitz in Frankfurt am Main hat die Mehrheit der Geschäftsanteile an der Keck GmbH mit Sitz in Weil der Stadt, Baden-Württemberg, übernommen. Mit seiner langjährigen Erfahrung wird Gründer und Geschäftsführer Hans-Jörg Keck dem Unternehmen weiter in einer Beraterrolle zur Verfügung stehen. Die alleinige Geschäftsführung liegt bei Markus Futterer, der bereits seit 2004 gemeinsam mit Hans-Jörg Keck in dieser Funktion tätig ist. Mit dem Erwerb von Keck wird die E3 Group zu einem der marktführenden Anbieter in Deutschland im Bereich hochwertiger Live Marketing Solutions.

Die Verträge zur Übernahme der Keck GmbH durch die E3 Group wurden am 28. März 2019 unterzeichnet. Die E3 Group verfolgt das Ziel, einen weltweit führenden Anbieter im Bereich Exhibitions, Events und Environments zu schaffen. Für diese Positionierung bündelt sie ein internationales Netzwerk von Unternehmen, die auf Dienstleistungen im Bereich Markeninszenierung spezialisiert sind. Dabei wirkt die E3 Group als Treiber von Veränderung und Weiterentwicklung, indem sie dem Management der Gruppengesellschaften Wachstumskapital und strategische Ideen liefert sowie als Sparringspartner für das Management fungiert. Für die globale Leitung der E3 Group ist CEO Patrick O. Soschinski verantwortlich. Ihre Wurzeln liegen im Unternehmen ET GLOBAL.

Keck ist auf Entwicklung und Umsetzung anspruchsvoller Markenräume spezialisiert und fokussiert auf global agierende Kunden im Premium-Segment. Mit Keck stärkt die E3 Group ihren Zugang zu Kunden in Mittel- und Süddeutschland und vergrößert ihre internationale Reichweite mit den Keck-Standorten in Shanghai und Vancouver. Zusammen mit Keck geht die E3 Group einen weiteren konsequenten Schritt in der Entwicklung ihrer auf individuelle Kundenbedürfnisse fokussierten Markenstrategie. Als Eigentümerin mit strategischem Interesse wird die E3 Group die Kompetenz der 170 Keck-Mitarbeiter in die eigene Gruppe integrieren.

Patrick O. Soschinski: "Keck ergänzt das Leistungs- und Kundenportfolio der E3 Group hervorragend. Wir sind fest davon überzeugt, dass dieser Zusammenschluss eine ideale Basis für die erfolgreiche strategische Weiterentwicklung unserer Gruppe hin zu einem Premium-Dienstleister für Consulting und Execution von Live Marketing Solutions bildet."

Markus Futterer, Geschäftsführer der Keck GmbH, ergänzt: "Unsere Kunden werden internationaler, sie stellen immer höhere Anforderungen und sie wollen neueste Trends und Technologien nutzen. Als Teil der E3 Group können wir unsere Kunden mit einem noch besseren Servicespektrum bedienen und zugleich unsere eigene Kompetenz für eine erfolgreiche Zukunft der Gruppe einbringen."

Hans-Jörg Keck, Gründer der Keck GmbH, abschließend: "Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen, die mit ihrem Einsatz und ihrem Engagement den Erfolg des Unternehmens Keck tatkräftig mitgestaltet haben. Teil der E3 Group zu werden ist für uns eine sehr positive Entwicklung, denn damit werden für Keck die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt."

Aus Sicht von E3 sind und bleiben Messen und Events in der B2B-Kommunikation zentrale Marketinginstrumente mit hoher Relevanz auf Hersteller- und Kundenseite. Der Markt bleibt damit nach Einschätzung der E3 Group sehr spannend und bietet vielfältige Wachstumschancen.

Über die E3 Unternehmensgruppe

Die E3 Group ist eine sektorfokussierte Plattform für Unternehmen aus den Bereichen Exhibitions, Events und Environments. Im Bereich Live Marketing Solutions bietet sie ein breites Spektrum an Consulting- und Execution-Brands, die für Bluechip Kunden und führende mittelständische Unternehmen Kreativleistung in Bezug auf Kommunikation, Digitalisierung und Realisierung erbringen. Zur E3 Group gehören unter anderem die Angebotsmarken ET GLOBAL, KECK, Bluepool, EXCITE, BIGBLUE, Electra Solutions, Reception Plus und SCF Corporate Services.

Die E3 Group ist global aufgestellt und mit 15 Standorten in den Wirtschaftsregionen AMERICAS, EMEA und APAC vertreten. Der Hauptsitz der Gruppe ist in Frankfurt am Main, die globale Leitung liegt bei CEO Patrick O. Soschinski. Die Portfoliounternehmen betreiben derzeit weltweit insgesamt 15 Offices für den Kundendialog und die Projektsteuerung direkt vor Ort, 5 Hubs mit Schwerpunktaufgaben im Bereich Consulting und Execution mit Projektplanung und Querschnittsfunktionen sowie Logistikzentren mit einer Gesamtfläche von ca. 150.000 m².

Zu den Kunden der Unternehmensgruppe zählen unter anderem Audi, Bosch, Daimler, Deutsche Lufthansa, Fraunhofer, Siemens, John Deere, Abbott, Astra Zeneca, Actelion und Chanel, Hermès, Cartier sowie führende mittelständische Unternehmen wie Krones, MTU Friedrichshafen, Osram, Phoenix Contact, SEW-EURODRIVE, Rational, Trumpf, Zeiss und ZF Friedrichshafen.

Weltweit beschäftigen die Unternehmen der E3 Group insgesamt gut 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Jahr 2018 arbeiteten die Portfoliogesellschaften in Summe in 10.000 Kundenprojekten.

E3 Group im Internet: https://www.e3.capital/

