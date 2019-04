Creative Community For Peace

Prominente und führende Persönlichkeiten der Unterhaltungsindustrie sprechen sich gegen Eurovision-boykott in Israel Aus

London (ots/PRNewswire)

Der mit Spannung erwartete Eurovision Song Contest steht vor der Tür. Über 100 Künstler und führende Persönlichkeiten der Unterhaltungsindustrie kommen im Geiste des Friedens und des Gemeinschaftsgefühls zusammen, um ihre Unterstützung für das Event in Israel zum Ausdruck zu bringen.

Creative Community For Peace (CCFP), eine gemeinnützige Organisation der Unterhaltungsindustrie, hat eine Erklärung zur Unterstützung des bevorstehenden Eurovision Song Contest veröffentlicht, der im Mai in Tel Aviv (Israel) stattfindet.

Zu den über 100 Unterzeichnern zählen Stars wie Marina Abramovic, Stephen Fry und Sharon Osbourne sowie andere große Namen der internationalen Unterhaltungs- und Musikbranche.

Die vollständige Erklärung und die Liste der Unterzeichner sind unten zu finden. Darüber hinaus haben fast 15.000 Menschen aus aller Welt eine ähnliche Erklärung auf Change.org unterzeichnet. Sie besagt, dass ein kultureller Boykott des Eurovision Song Contest nicht funktioniert, um den Frieden zwischen Israel und Palästina zu fördern. [LINK]

Erst kürzlich veröffentlichte die britische BBC eine eigene Erklärung zur Unterstützung des diesjährigen Eurovision Song Contest in Israel und wies darauf hin, dass der internationale Musikwettbewerb auch in diesem Jahr wieder die "Werte der Freundschaft, Integration, Toleranz und Vielfalt" verkörpert.

Dazu Ari Ingel, Direktor von CCFP: "In diesem Jahr werden rund 200 Millionen Menschen den Eurovision Song Contest an den Bildschirmen verfolgen, live in Tel Aviv zu Gast sein oder als Künstler am Wettbewerb teilnehmen, um die Musik und die Vielfalt unserer verschiedenen Kulturen zu feiern. Die Mitglieder der Unterhaltungsindustrie, die diese Erklärung unterzeichnet haben, sowie Tausende von Menschen, die die Botschaft unterstützen, glauben alle daran, durch Musik und Kunst Brücken zu bauen, um mehr Verständnis und Frieden in der Region zu erreichen."

ERKLÄRUNG

Wir, die Unterzeichner dieses Dokumentes, sind der Ansicht, dass die Musik unsere gemeinsame Sprache ist, die Grenzen überschreitet und Menschen zusammenführen kann.

Wir sind der Überzeugung, dass verbindende Veranstaltungen wie Gesangswettbewerbe ein wichtiger Faktor in der Überbrückung kultureller Differenzen sind und Menschen verschiedenster Herkunft aufgrund ihrer Liebe zur Musik zueinander finden lassen.

Der jährliche Eurovision Song Contest ist eine Verkörperung dieser vereinigenden Kraft der Musik. Jedes Jahr finden sich Millionen Menschen in ganz Europa und weltweit zusammen, um bei diesem gewaltigen Schauspiel kulturellen Austausches und der Musik dabei zu sein.

Bedauerlicherweise wird dieses Jahr der Geist der Verbundenheit von denjenigen attackiert, die zum Boykott des Eurovision Song Contest 2019 aufrufen, weil er in Israel stattfindet. Sie zerstören damit den Gedanken der Verbundenheit und machen aus einem Werkzeug der Einigung eine Waffe der Spaltung.

Wir glauben, diese kulturelle Boykott-Bewegung ist ein Affront gegenüber den palästinensischen und israelischen Gemäßigten gleichermaßen, die daran arbeiten, den Frieden durch Kompromissbereitschaft, Austausch und gegenseitige Anerkennung voranzutreiben. Wenngleich unsere Meinungen bezüglich des Israelisch-Palästinensischen Konfliktes und einem Weg zum Frieden auseinandergehen mögen, sind wir einig in der Überzeugung, dass kultureller Boykott nicht die Antwort sein kann.

Wir bitten Freunde und Kollegen weltweit, ihre Unterstützung für einen spannenden und erfolgreichen Eurovision Song Contest 2019 in Tel Aviv zum Ausdruck zu bringen.

UNTERZEICHNER

Marina Abramovic: Performance-Künstlerin Orly Adelson: Präsident, Orly Adelson Productions Jason Adelman: Vizepräsident, Strategie und Markenentwicklung, Brand Innovators Marty Adelstein: CEO, Tomorrow Studios Michael Adler: Partner, Lichter, Grossman, Nichols, Adler & Feldman Alberto (Miss Caffeina): Künstler Mitch Allen: Musikproduzent Keren Ann: Künstlerin Alfredo Arense: Radio 3 Baccara (Cristina und María): Künstlerinnen Gary Barber: Ehemaliger Vorsitzender und CEO von Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) und Mitgründer von Spyglass Entertainment Craig Balsam: Mitgründer, Razor & Tie Entertainment Richard Baskind: Partner und Leiter, Musik Simons, Muirhead & Burton Carlos Baute: Künstler Aton Ben-Horin: Globaler Vizepräsident, A&R, Warner Music Group Daniel Benmayor: Filmemacher Steven Bensusan: Präsident, Blue Note Entertainment Group Maya Binkin: The Art Pilgrim

Neil Blair: The Blair Partnership Evan Bogart: Songwriter, Präsident, Boardwalk Ent. Joshua P. Binder: Partner, Rothenberg, Mohr & Binder LLP Harvey Brown: Professor Scooter Braun : Gründer, Sb Projects David Byrnes: Partner, Ziffren Brittenham LLP Simon Callow: Schauspieler Ellie Cannon: Ärztin und Medienpersönlichkeit Caroline Civia: Präsidentin, Clic Entertainment Isabel Coixet: Filmemacherin Conchita (María Concepción Mendívil): Künstlerin Deborah Conway: Künstlerin Jim Cooperman: Senior-Vizepräsident, Legal & Business Affairs, The Madison Square Garden Company Rob Cowan: Point Blank Rory Cowan : Schauspieler Josh Deutsch: Präsident/CEO, Downtown Records David Draiman: Musiker und Frontmann von Disturbed Craig Emanuel: Partner, Unterhaltung und Medien, Paul Hastings Ron Fair: Musikproduzent und CEO, Faircraft Inc.

Erica Forster: Vizepräsidentin für Musikpartnerschaften, DanceOn Gary Foster: Geschäftsführer, Krasnoff Foster Productions Daryl Friedman: Chefbeauftragter für Interessenvertretung und Branchenbeziehungen, The Recording Academy/GRAMMYs Stephen Fry: Schauspieler, Komiker Saul Galpern: Präsident, Nude Music Group Andrew Genger: Red Light Management Gary Gersh: Präsident, Global Talent, A.E.G. Presents Gary Ginsberg: Leitender Vizepräsident, Unternehmensmarketing und Kommunikation, Time Warner Inc. Daniel Glass: Präsident und Gründer, Glassnote Entertainment Group David Glick: Gründer und CEO, Edge Group Andrew Gould: Präsident, A&R, Downtown Music Publishing Trudy Green: Trudy Green Management/HK Management Matt Greenberg: Ritholz Levy Fields LLP Steve Greenberg: Präsident, S-Curve Records Sarah Halioua: Visionnaire Films Ronnie Harris: Harris & Trotter LLP Scott Hoffman: Künstler (Scissor Sisters), Songwriter und Produzent Neil Jacobson: Präsident, Geffen Records Zach Katz: Ehemaliger Präsident A&R bei BMG, CEO bei Raised In Space Larry Katz : Esq. Lawrence H. Katz, P.C.

Adam Kenwright: Leitender Vizepräsident, Ambassador Theatre Group Ilan Kidron: Künstler (Potbelleez) Amanda Kogan: William Morris Endeavor Entertainment (WME) Rick Krim: Ehemaliger Co-Präsident, Sony/ATV Music Publishing Rosa Lagarrigue: CEO, RLM Mollie Lehman: A&R, Atlantic Records Colin Lester: CEO, JEM Artists David Levy: Partner und Co-Leiter, William Morris Endeavor Entertainment Lior: Künstler David Lonner: CEO, Oasis Media Group Javier López: Künstler Iona de Macedo: Filmemacherin Ben Maddahi: Präsident, Unrestricted Imran Majid: Geschäftsführender Vizepräsident/Co-Leiter, A&R, Columbia Records Orly Marley David Mazouz: Schauspieler Betty Missiego: Künstlerin Al Murray: Komiker Mónica Naranjo: Künstlerin Caroline Norbury: CEO, Creative England Tracy Ann Oberman: Schauspielerin Antonio Martos Ortiz: Künstler Sharon Osbourne: Managerin, Geschäftsfrau, Fernsehstar Scott Packman, Esq. José Ramón Pardo: RNE Donald S. Passman: Partner, Gang, Tyre, Ramer & Brown, Inc.

Lucía Pérez: Künstlerin Antonio Pérez: Maestranza Films Stephen Pollard: Autor und Journalist Dean Raise: C3 Presents David Renzer: Ehemaliger Vorsitzender/CEO, Universal Music Publishing Group Rachel Riley: Schauspielerin, TV-Moderatorin Lindy Robbins: Mehrfach mit Platin ausgezeichnete Songwriterin Jaimison M. Roberts: Rechtsanwalt Dan Rosen: CEO, Australian Recording Industry Association Hanna Rochelle: Gründerin und Präsidentin, Lyric Culture Rick Rosen: Mitgründer und Fernsehleiter, William Morris Endeavor Entertainment Haim Saban: Geschäftsmann, Philanthrop und Produzent Marta Sánchez: Künstler Rafa Sánchez: Künstler Paul Schindler: Leitender Vorsitzender, New York Entertainment & Media Practice, Greenberg Traurig LLCS teve Schnur: Internationaler Geschäftsführer und Musikpräsident, Electronic Arts Sam Schwartz: Partner, Gorfaine/Schwartz Agency Jonathan Shalit OBE: Vorsitzender, InterTalent Rights Group Ben Silverman: Vorsitzender und Co-CEO, Propagate Content

Gene Simmons: Bandmitglied von KISS Ralph Simon: Vorsitzender und CEO, Mobilium Global Limited David Simone: Präsident, DSW Entertainment Soraya Arnelas: Künstlerin Jeff Sosnow: Leitender Vizepräsident, A&R, Warner Music Group Jose Ortega Soto (Manzanita): Künstler Gary Stiffelman: Gesellschafter, Greenberg Traurig LLP Aaron Symonds: Filmkomponist Traci Szymanski: Präsidentin, Co-Star Entertainment/Israelife Media Group Sharon Tal Yguado: Veranstaltungsleiterin, Amazon Adam Taylor: Präsident, APM Music Joyce Trabulus: Managerin Mario Vaquerizo: Künstler und Journalist José Sainz de Vicuña: Präsident, Impala Films Peter Wade: Produzent und Präsident, WonderSound

Hinweis: Die Unterzeichner dieser Erklärung unterzeichnen als Einzelpersonen in ihrem eigenen Namen und nicht im Namen ihrer Unternehmen oder Organisationen. Alle aufgeführten Organisationen und Unternehmen sind nur zur Informationszwecke aufgeführt.

Hinweise für Redakteure:

Creative Community For Peace (CCFP) ist eine gemeinnützige Organisation, bestehend aus prominenten Mitgliedern der Unterhaltungsindustrie, die sich zusammengeschlossen haben, um die Kunst als Werkzeug zum Frieden zu fördern, die künstlerische Freiheit zu unterstützen und dem kulturellen Boykott Israels entgegenzuwirken. CCFP ist unpolitisch und unterstützt weder Regierungsvertreter noch eine Partei. Die Organisation erhält keine finanziellen Mittel oder anderweitige Unterstützung von einer Regierung oder einer regierungsnahen Einrichtung. CCFP glaubt vielmehr an Künstler und ihre Fähigkeit, das Leben der Menschen zu beeinflussen und Veränderungen zu bewirken. Darüber hinaus besteht der CCFP-Beirat ausschließlich aus unabhängigen Experten aus der Unterhaltungsindustrie. Das Tagesgeschäft wird von diesen Experten und anderen Mitarbeitern geleitet. Bisher haben über 35.000 Menschen die allgemeine Anti-Boykott-Petition von CCFP unterzeichnet [LINK].

http://CreativeCommunityForPeace.com

Pressekontakt:

0161 240 9022

Email: msheldon2@webershandwick.com

Original-Content von: Creative Community For Peace, übermittelt durch news aktuell