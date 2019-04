Melita

Melita Italia bringt neuen Glasfaserdienst mit Plume® und Open Fiber auf den Markt

Melita Italia, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des in Malta ansässigen Telekommunikations- und Internetanbieters Melita, gab heute die Verfügbarkeit von Diamond Fibra bekannt. Das Internet-Only Produkt umfasst 1000 Mbit/s Gigabit-Internet, das über Italiens Open Fiber FTTH-Glasfasernetzwerk bereitgestellt wird, gebündelt mit Plumes Smart Home-Paket inklusive Adaptive WiFi(TM), HomePass® und AI Security(TM), zum Preis von insgesamt EUR39 pro Monat.

Dieses neue Servicepaket kombiniert die Geschwindigkeit eines Glasfaser-Internetzugangs mit der Zuverlässigkeit, Kontrolle und Sicherheit, die über Plume gewährleistet ist, um eine leistungsstarke und intelligente Lösung für das Smart Home bereitzustellen. Diamond Fibra wird den Verbrauchern zunächst in acht italienischen Städten zur Verfügung stehen, nämlich Mailand, Turin, Monza, Florenz, Neapel, Bari, Palermo und Catania.

Harald Roesch, CEO von Melita Limited, erklärt, "Der unter der Leitung von Ricardo Ruggiero durchgeführte Launch von Melita Italia und Diamond Fibra kombiniert unsere Netzexpertise und Kundenfokussierung mit extrem schnellem Internet über das Open Fiber-Netzwerk und Plumes Smart Home-Angebot, um den Verbrauchern in Italien ein neues Level an Service zu bieten. Diamond Fibra kann die schnellste, zuverlässigste und sicherste Internetanbindung auf jedem Gerät bereitstellen, was das perfekte Fundament für das zukünftige Wachstum von Melita Italia ist".

Plume Mitbegründer und CEO Fahri Diner sagt, "Melita hat gerade das weltweite erste moderne Triple Play-Angebot geschaffen - vereinheitliche und verwaltete Konnektivität über schnelle Glasfaser und zuverlässiges Wi-Fi mit Abdeckung für den gesamten Haushalt, personalisierte Einstellungen für Kindersicherung und Gastzugang, und sorgfältig abgesicherte und geschützte Geräte. Melita setzt mit diesem beispiellosen Servicepaket und Kundenerlebnis für Italien neue Standards, und Plume ist glücklich darüber, mit einem Pionier dieses Kalibers zusammenarbeiten zu können".

Weitere Einzelheiten zu Diamond Fibra erhalten Sie unter der der Rufnummer 0800 13 72 27 oder auf www.melita.it.

Informationen zu Melita

Melita sorgt mit weltweit fortschrittlichsten Telekommunikationsdiensten dafür, dass Menschen in Verbindung bleiben. Die jüngste Fertigstellung seines landesweiten Gigabit-Internets hat Malta zu einem der ersten Länder der Welt - und zum einzigen Land in Europa - gemacht, in dem ultraschnelles Fixed Internet mit 1000 Megabit pro Sekunde landesweit verfügbar ist. Dieses Netzwerk wird durch ein 5G-fähiges Mobilfunknetz, Wi-Fi Mesh-Netzwerk, High-Definition Digital Television und Festnetztelefonie ergänzt.

Melita bietet außerdem intelligente Lösungen für Unternehmen an, und kombiniert dazu das leistungsstärkste Internet-Netzwerk in Europa mit dem fortschrittlichsten Mobilfunknetz, um IoT-Funktionen zu ermöglichen. Ein eigens für diesen Zweck errichtetes Rechenzentrum stellt hochsichere Cloud-Services und Konnektivität über vollständig redundante internationale Verbindungen nach Mailand bereit.

Melita wurde 1992 in Malta gegründet und versorgt heute mehr als 75% aller maltesischen Haushalte.

www.melita.com

Informationen zu den Plume Services

Plume kombiniert bahnbrechende cloudbasierte Technologie und Künstliche Intelligenz, um ein umfassendes und rundum überzeugendes Smart Home-Servicepaket bereitzustellen. Adaptive WiFi stellt die bestmögliche Signalabdeckung in jedem Winkel des heimischen Bereichs sicher und sorgt dafür, dass jeder Nutzer auf jedem Gerät das zuverlässigste und konsistenteste Wi-Fi-Erlebnis erhält. HomePass erlaubt eine präzise Steuerung und Kontrolle darüber, wer wann und für wie lange wo im Wi-Fi-Netzwerk sein darf, und was er dort tun kann. AI Security schützt die mit dem Internet verbundenen Geräte vor verdächtigen Inhalten, blockt Bedrohungen, und hält das heimische Umfeld sauber und sicher.

Informationen zu Plume ®

Plume ist der Entwickler der weltweit ersten Cognitive Services-Plattform für das intelligente Zuhause. Als die einzige offene und Hardware-unabhängige Lösung ermöglicht Plume die Kuratierung, schnelle Bereitstellung, Verwaltung, Optimierung und Unterstützung neuer Dienste und Anwendungen, auch in großem Maßstab. Plumes rasant wachsendes Dienstleistungspaket, das Adaptive WiFi(TM), HomePass® und AI Security(TM) umfasst, wird über die Plume Cloud mit einem Daten- und KI-gestützten Cloud Controller verwaltet, der über das derzeit weltweit größte softwaredefinierte Netzwerk läuft. Plume nutzt OpenSync(TM), ein Open-Source Silicon-to-Service-Framework, das in eine breite Palette von Silizium und Plattform-SDKs und CPE-Hardware für die Anbindung an die Plume Cloud integriert wurde. Internet Service Provider (ISPs), Mobilfunknetzbetreiber (MNOs und MVNOs), Retail-Anbieter von Endkundendiensten und Over-the-Top (OTT) Serviceprovider aller Größenordnung können einfach und schnell leistungsstarke Plume Cognitive Services für ihre Kunden bereitstellen und skalieren, um zusätzlichen ARPU zu generieren, Betriebs- wie auch Investitionskosten zu minimieren, Kundenservice und Kundenzufriedenheit zu optimieren und die Kundenabwanderung einzugrenzen.

Besuchen Sie uns auf www.plume.com, www.platform.plume.com, und www.opensync.io.

Plume, Adaptive WiFi, AI Security, HomePass und OpenSync sind Marken von Plume Design, Inc.

