Emailage

Emailage weiht Niederlassung in Dublin ein, baut Präsenz in Europa aus

Dublin (ots/PRNewswire)

Emailage nimmt neue regionale Niederlassung in Betrieb, verstärkt Entwicklungs- und IT-Support-Teams

Emailage, der Weltmarktführer bei Lösungen für Online-Betrugsprävention und E-Mail-Risikobewertung, hat in Dublin (Irland) ein neues Europa-Büro eröffnet. Damit entstehen im Stadtzentrum acht neue Arbeitsplätze in fünf hochtechnisierten Funktionen.

Dublin entwickelt sich rasant zu Europas Silicon Valley. Die neue Emailage-Filiale dient als IT-Kompetenzzentrum. Mit der neuen Niederlassung werden die Entwicklungs- und IT-Support-Teams in Europa verstärkt und neue Fachkräfte eingestellt.

Gerade im vorigen Monat hat Emailage Investitionen in Schlüsselregionen angekündigt. In Dublin entstehen zunächst acht neue Arbeitsplätze in fünf Funktionen, darunter Software-Entwickler, DevOps, Sicherheitstechnik, Supportpersonal und Entscheidungsforschung. Darüber hinaus hat Emailage in anderen Niederlassungen quer durch die gesamte EMEA-Region neue Stellen geschaffen, beispielsweise in Frankreich und Deutschland.

Emailage konnte 16 aufeinanderfolgende Wachstumsquartale verzeichnen; das erste Quartal 2019 war dabei das erfolgreichste überhaupt. Der Kundenstamm konnte um eine der vier größten US-Banken und einen globalen Anbieter von E-Commerce-Lösungen erweitert werden.

"Das Dubliner Büro ist ein weiterer Meilenstein für unsere Mission, den weltweiten Betrug zu beenden. Anfang des Jahres trafen wir die Entscheidung, verstärkt in unsere Teams in Schlüsselregionen zu investieren, um das Unternehmenswachstum und den lokalen Kundenstamm zu unterstützen", sagte Amador Testa, Chief Product Officer bei Emailage.

Emailages Chief Technology Officer, Rafael Loureiro, kommentierte: "Wir haben die Expansion nach Dublin beschlossen, weil das Fachkräfteangebot bei Software-Support, Entwicklung und Technik so gut ist. Die neue Filiale ist ein wichtiger Baustein für unsere kontinuierliche Expansion und wird sicherstellen, dass unsere Kunden von lückenloser regulatorischer Compliance und Weltklasse-Performance profitieren."

Weitere Informationen über die neue Niederlassung unter: www.emailage.com. Aktuelle Stellenausschreibungen unter: https://jobs.lever.co/emailage

Hinweis an Redakteure

Informationen zu Emailage

Emailage besteht seit 2012 und betreibt Niederlassungen rund um die Welt. Das Unternehmen entwickelt führende Lösungen zur Online-Betrugsprävention. Durch ausgewählte Partnerschaften, proprietäre Daten und Machine Learning-Technologien erstellt Emailage ein mehrdimensionales Profil in Verbindung mit der kundenseitigen E-Mail-Adresse und liefert ein geschätztes Risiko-Score. Indem betrügerische Transaktionen erkannt und gestoppt werden, erzielen Kunden bedeutende Kosteneinsparungen.

Für weitere Informationen besuchen Sie: www.emailage.com, @Emailage auf Twitter oder die LinkedIn-Site des Unternehmens.

Pressekontakt:

Gemma Trevers

Account Manager

SkyParlour

+44(0)330-043-1315

Gemma@skyparlour.com. Jorden Dakin-White

Account Lead

SkyParlour

+44(0)330-043-1315

Jorden@skyparlour.com

Original-Content von: Emailage, übermittelt durch news aktuell