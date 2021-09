Delta Electronics

Delta präsentiert den neuen M250HV-Hochleistungs-Solar-Wechselrichter und die hocheffizienten 3-Phasen-Wechselrichter der Flex-Serie auf der Intersolar 2021

München (ots)

Delta, ein weltweit führender Anbieter von Leistungselektronik, stellt vom 6. bis 8. Oktober auf der Intersolar 2021 in München seine neuen Photovoltaik-Wechselrichter vor. Die Highlights des Messeauftritts sind der brandneue M250HV mit einer Eingangsspannung von 550 bis 1500 VDC, der speziell für Freiflächen-PV-Anlagen entwickelt wurde, sowie die neue Flex-Serie mit vier neuen Wechselrichtern: M15A, M20A, M30A, M50A, die äußerst zuverlässig und für viele verschiedene Anwendungen, ob privat oder gewerblich, geeignet sind.

M250HV - die perfekte Wahl für Freiflächen PV-Projekte

Der neue 250 kW-Stringwechselrichter mit einer Eingangsspannung von 550 bis 1500 VDC ist speziell für besonders große, bodenmontierte PV-Anlagen im hohen Megawatt-Bereich ausgelegt. An seine 12 MPP-Tracker können insgesamt bis zu 30 DC-Stränge angeschlossen werden. Der AC-Anschlusskasten ist so konstruiert, dass die Handhabung des schweren AC-Kabels möglichst nutzerfreundlich ist. "Unsere langjährige Erfahrung im Bereich der Wechselrichter für Photovoltaik-Anlagen im Versorgungsbereich ist in die Entwicklung des M250HV eingeflossen", sagt Andreas Hoischen, Senior Director des Geschäftsbereichs Photovoltaic Inverters bei Delta Electronics EMEA. "Das Ergebnis ist ein kompakter, einfach zu installierender und wartungsarmer Wechselrichter, der auch unter den härtesten Umgebungsbedingungen zuverlässig arbeitet. Die innovative integrierte Dark-Current Funktion zur Auffindung von defekten PV Modulen im PV Feld über Elektrolumineszenz Infrarotüberwachung bietet eine zusätzliche Möglichkeit zur Steigerung des Performance Ratios (PR) der PV Anlage". Zusätzliche Funktionen wie Anti-PID, Q24/7, DC String Verpolungsschutz, einstellbare Isolationswiderstände und Pro-EL ermöglicht es EPC-Unternehmen, ihre Photovoltaikanlagen auf höchstem Niveau zu betreiben.

Umfangreiches Angebot an dreiphasigen Wechselrichtern der Flex-Serie für viele verschiedene Anwendungen

Die Flex-Serie wird um vier neue dreiphasige Wechselrichter erweitert: M15A, M20A, M30A, M50A. Die neuen Wechselrichter ergänzen die Flex-Serie, deren Design vom M70A Flex übernommen wurde. Die gesamte Serie zeichnet sich daher durch höchste Zuverlässigkeit und Kompatibilität aus. Der M50A ist in technischer Hinsicht der Zwilling des M70A, was es einfach macht, beide Wechselrichter für große Dachinstallationen einzusetzen. Weitere wichtige Funktionen sind unter anderem 6 MPP-Tracker für bis zu 12 DC-Strings für den M50A, optionale AC- und DC-Überspannungsableiter Typ 1+2, optionale Bodenmontage sowie ein großer Eingangsspannungsbereich.

Die Wechselrichter M15A, M20A und M30A der Serie verfügen über einen AC-Stecker für eine schnelle Installation, Wi-Fi-Konnektivität für eine einfache Verbindung mit einem WLAN und zwei bzw. drei MPP-Tracker beim M30A für mehr Flexibilität beim Design des PV-Arrays. Diese Eigenschaften machen sie zur idealen Wahl für private und kleine gewerbliche PV-Anlagen.

Besuchen Sie Delta in Halle B5, Stand 120

Kommen Sie vom 6. bis 8. Oktober an den Stand von Delta in Halle B5, Stand 120 auf der Messe München, um das gesamte Angebot an Solarlösungen von Delta kennenzulernen. Weitere Informationen über das gesamte Solar-Produktsortiment von Delta finden Sie unter https://solarsolutions.delta-emea.com/.

Über Delta

Delta wurde 1971 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Schaltnetzteilen und Temperaturmanagementprodukten mit einem erfolgreichen Portfolio an intelligenten Energiesparsystemen und -lösungen in den Bereichen Industrieautomation, Gebäudeautomation, Telekommunikation, Rechenzentrumsinfrastruktur, Aufladung von Elektrofahrzeugen, erneuerbare Energien, Energiespeicherung und Energieanzeige, um die Entwicklung einer intelligenten Fertigung und nachhaltiger Städte zu fördern. Als erstklassiger gesellschaftlicher Akteur mit der Mission, "innovative, saubere und energieeffiziente Lösungen für eine bessere Zukunft zu bieten", nutzt Delta seine Kernkompetenz in der hocheffizienten Leistungselektronik und sein Geschäftsmodell mit Fokus auf ESG-Kriterien, um wichtige Umweltthemen wie den Klimawandel anzugehen. Delta versorgt seine Kunden über seine Vertriebsniederlassungen, Forschungs- und Entwicklungszentren und Fertigungsstätten an knapp 200 Standorten auf fünf Kontinenten.

Im Laufe seiner Unternehmensgeschichte hat Delta verschiedene internationale Auszeichnungen und große Anerkennung für seine Geschäftserfolge, innovativen Technologien und sein Engagement für ESG-Themen erhalten. Seit 2011 wurde Delta bereits zehn Jahre in Folge auf dem DJSI World Index der Dow Jones Sustainability(TM) Indizes gelistet. Im Jahr 2020 wurde die Unternehmensführung von Delta zudem vom Carbon Disclosure Project (CDP) mit zwei A-Ratings für ihren maßgeblichen Beitrag zu den Themen Klimawandel und Wassersicherheit ausgezeichnet und für die kontinuierliche Entwicklung einer nachhaltigen Wertschöpfungskette zum Supplier Engagement Leader ernannt.

Weitere Informationen zu Delta finden Sie unter https://www.delta-emea.com/.

