Intersolar Europe 2019: Delta präsentiert zwei neue große String-Wechselrichter und neue Cloud-Monitoring-Lösung

Delta Electronics, einer der führenden Anbieter von Energie- und Energiemanagementlösungen, zeigt zahlreiche Neuheiten auf der diesjährigen Intersolar in München. In Halle B2, Stand 450, präsentiert das Unternehmen seinen dreiphasigen String-Wechselrichter M125HV mit einem Spitzenwirkungsgrad von 99,2 Prozent, den neuen, kompakten String-Wechselrichter M70A mit sechs MPP-Trackern und die ebenfalls neue cloudbasierte Monitoring-Lösung MyDeltaSolar.

String-Wechselrichter M125HV für Freiflächenanlagen

Mit einer maximalen Ausgangsscheinleistung von 140 kVA und einem Eingangsspannungsbereich von 860 bis 1600 V Gleichstrom eignet sich der Hochleistungs-Wechselrichter insbesondere für große Freiflächenanlagen im Megawatt-Bereich. Der M125HV optimiert die Stromerzeugung von Photovoltaik-Anlagen dank seines Spitzenwirkungsgrads von 99,2 Prozent. Hinzu kommen die hohe Eingangsspannung und die daraus resultierenden geringeren Ströme, die für kleinere Kabelquerschnitte und einen minimierten Energieverlust während des Betriebs sorgen.

Das ausgefeilte Kühlsystem hält die Elektronik konstant im optimalen Temperaturbereich: Eine Kombination aus natürlicher Konvektion und Lüftern zum aktiven Luftaustausch mit der Umgebung verhindert das Entstehen von Hotspots im Inneren. Damit eignet sich der M125HV ideal für den Einsatz in Gebieten mit sehr hohen Umgebungstemperaturen.

Der M125HV im Überblick:

- 99,2 Prozent Spitzenwirkungsgrad - Bis zu 20 Strings über Amphenol-Steckverbinder - Fernsteuerungs- und Monitoringoptionen mit Feldbussystem - Überspannungsableiter Typ II auf Eingangs- und Ausgangsseite vorinstalliert, Anschlussmaterial für Typ I vorhanden - Aluminiumgehäuse mit Schutzgrad IP65 für die interne Elektronik - Anschlusskasten mit Schutzklasse II und robuste Schraubanschlüsse auf Gleichstromseite - All-in-One-Design mit DC-Trennschaltern und Überspannungsschutz auf Wechsel- und Gleichstromseite - Frei von Elektrolytkondensatoren für eine Lebensdauer von mehr als 20 Jahren - Stringmonitoring inklusive Messung der Stromspannungskennlinie für jede einzelne Stringsicherung - Bereitstellen von Blindleistung bei Nacht - Sunspec-kompatibel

"Ein Spitzenwirkungsgrad von 99,2 Prozent - das ist wirklich mehr als Branchenstandard", sagt Andreas Hoischen, Head Solar PV Inverter Sales for Delta EMEA. "Damit beweisen wir, dass wir bei Delta kontinuierlich an der Optimierung unserer Produkte arbeiten. Und darauf können sich Delta-Kunden auch in Zukunft verlassen."

M70A für Freiflächen- und gewerbliche Aufdachanlagen

Ein weiteres Highlight auf der Intersolar ist der neue M70A Dreiphasen-String-Solarwechselrichter mit 75 kVA maximaler Wechselstrom-Scheinleistung für Freiflächen- und gewerbliche Aufdachanlagen. Dank seines kompakten Designs und geringen Gewichts ist der M70A leicht zu transportieren und installieren.

Die sechs MPP-Tracker mit jeweils drei Steckerpaaren bieten Anlagenplanern mehr Flexibilität beim Anordnen der Modulstrings und ermöglichen somit die Maximierung des Ertrags: Bei Freiflächenanlagen lassen sich die Modulreihen mit geringerem Abstand zueinander aufstellen und eventuelle gegenseitige Verschattungen durch geschicktes Zuordnen der MPP-Tracker ausgleichen. Auch komplexe Aufdachanlagen mit mehreren, unterschiedlich ausgerichteten Dachabschnitten sind mit dem M70A problemlos realisierbar. Werden zwei Strings pro DC-Eingang angeschlossen, müssen keine externen Stringsicherungen installiert sein.

Patrick Schahl, Produktmanager Europa von Delta Electronics in Deutschland, sagt zum Konzept des neuen M70A: "Bei der Produktentwicklung stehen natürlich die Leistungsdaten im Mittelpunkt. Basierend auf dem Feedback von Kunden und Support-Mitarbeitern tüfteln wir aber auch an Detailverbesserungen, die die Arbeit mit unseren Wechselrichtern vereinfachen. Der neue M70A ist ein typisches Beispiel dafür."

Der M70A im Überblick:

- 75 kVA maximale AC-Scheinleistung - Sechs MPP-Tracker - Großer Eingangsspannungsbereich von 200 bis 1100 VDC - Bis zu 18 Strings über Amphenol-Steckverbinder - Stringmonitoring inklusive Messung der Stromspannungskennlinie für jede einzelne Stringsicherung - Überspannungsableiter Typ II auf Eingangs- und Ausgangsseite vorinstalliert - Robustes Aluminiumgehäuse mit Schutzgrad IP65 - Frei von Elektrolytkondensatoren für eine Lebensdauer von mehr als 20 Jahren - Cloud-Monitoring-Service mit kostenloser App für iOS und Android

Neue Cloud-Monitoring-Lösung MyDeltaSolar

Delta präsentiert darüber hinaus seine neue cloudbasierte Monitoring-Lösung: MyDeltaSolar arbeitet perfekt mit allen Delta-Wechselrichtern zusammen und ermöglicht Betreibern und Installateuren das komfortable Einrichten und Verwalten mehrerer Anlagen und Wechselrichter.

Die Features von MyDeltaSolar im Überblick:

- Management mehrerer Anlagen und aller Wechselrichter einer Anlage - Erhältlich für Mobilgeräte und Desktop-PC - Konfigurierbare E-Mail-Benachrichtigung zu allen wichtigen Ereignissen - Kompatibel mit Monitoringlösungen verschiedener Drittanbieter - Anzeige aller wesentlichen Parameter einer Anlage, heruntergebrochen bis zum einzelnen String bzw. Wechselrichter - Einfache Verwaltung von Firmware-Updates für alle angeschlossenen Wechselrichter

Interessenten sind herzlich zu einem Besuch in Halle B2, Stand 450, eingeladen. Die Intersolar Europe 2019 findet vom 15. bis 17. Mai in München statt.

Ein kostenloses E-Ticket zum Download gibt es unter: http://intersolar.delta-emea.com

Wenn Sie einen Gesprächstermin mit einem unserer PV-Experten vereinbaren möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an: info@solar-inverter.com.

Über Delta:

Delta wurde 1971 gegründet und ist weltweit führend im Bereich Energie- und Wärmemanagement sowie einer der führenden Akteure in Produktbereichen wie Industrieautomation, Display- und Netzwerklösungen. Das Unternehmensleitbild - "innovative, saubere und energieeffiziente Lösungen für eine bessere Zukunft" - konzentriert sich auf die Lösung der wichtigsten Umweltprobleme wie den weltweiten Klimawandel. Als Anbieter energiesparender Lösungen mit Kernkompetenzen in Leistungselektronik und innovativer Forschung & Entwicklung ist Delta in den Geschäftsbereichen Leistungselektronik, Automation und Infrastruktur tätig. Delta ist weltweit mit 169 Vertriebsbüros, 70 F&E-Einrichtungen sowie 38 Produktionsstandorten vertreten.

Delta ist Gewinner zahlreicher internationaler Preise und anderer Auszeichnungen für seine unternehmerischen Erfolge, seine innovativen Technologien und seine soziale Verantwortung (Corporate Social Responsibility). Seit 2011 wurde Delta sieben Jahre hintereinander in den prestigeträchtigen Nachhaltigkeitsindex Dow Jones Sustainability[TM] World Index (DJSI World) gewählt. 2017 wurde Delta zum zweiten Mal in Folge für sein Climate-Change-Leadership-Level von CDP (früher Climate Disclosure Project) ausgezeichnet.

Ausführliche Informationen zu Delta finden Sie unter www.delta-emea.com.

