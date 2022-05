Sun Nuclear Corporation

Sun Nuclear stellt SunSCAN™ 3D vor, ein zylindrisches Wasser-Scanning-System der nächsten Generation

Melbourne, Fla. (ots/PRNewswire)

System wird erstmals auf dem ESTRO-Jahreskongress und bei einer bevorstehenden Online-Veranstaltung vorgestellt

Die Sun Nuclear Corporation (Sun Nuclear), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Mirion Technologies, Inc. (NYSE: MIR) („Mirion"), gab heute die Veröffentlichung des SunSCAN™ 3D-Scansystem für zylindrisches Wasser für die Inbetriebnahme von Linearbeschleunigern (Linacs), das Beam Scanning und die jährliche Qualitätssicherung (QA) in der Strahlentherapie bekannt. Das SunSCAN 3D-Wasserscanning-System ist die neueste Ergänzung des umfassenden Lösungsportfolios von Sun Nuclear für ein unabhängiges, integriertes Qualitätsmanagement in der Strahlentherapie und diagnostischen Bildgebung.

Aufbauend auf den Fähigkeiten des bahnbrechenden Sun Nuclear 3D SCANNER™ Wassertanks, der 2011 auf den Markt gebracht wurde und von dem bereits mehr als 1.000 Einheiten im Einsatz sind, bietet das SunSCAN 3D-Wasserscansystem schnellere, einfachere Arbeitsabläufe und eine äußerst genaue Dosimetrie. Bei diesem System wird das zylindrische Tankdesign beibehalten, so dass die Teams der Medizinischen Physik den Tank nicht verschieben müssen und die Ausrichtung des Detektors gleich bleibt. Die Benutzer können in nur 15 Minuten scannen, indem sie einfach den Tank aufsetzen, den Füllvorgang starten und die schnellere und genauere AutoSetup™-Routine ausführen.

Um der zunehmenden Verbreitung von stereotaktischen Behandlungen gerecht zu werden, bietet das SunSCAN 3D-System eine verbesserte SRS-Genauigkeit von 0,1 mm im gesamten 3D-Volumen und ein verbessertes Signal-Rausch-Verhältnis für diese hochpräzisen Behandlungen.

Die neue, intuitive SunDOSE™-Software vervollständigt das SunSCAN 3D-System für optimierte Inbetriebnahme- und jährliche QS-Workflows, mit verbessertem Multitasking im gesamten Softwareprogramm, leicht optimierbaren Scan-Warteschlangen und mehr.

„Inbetriebnahme und Beam Scanning sind entscheidende Grundlagen für ein starkes Strahlentherapieprogramm. Auf der Grundlage unserer jahrzehntelangen Erfahrung mit unserem alten Wassertank haben wir das neue SunSCAN 3D-Wasserscansystem für jeden Benutzer in der medizinisch-physikalischen Abteilung einfacher und schneller gemacht", so Eric Schloesser, Präsident von Sun Nuclear. „Und da die Zahl der stereotaktischen Behandlungen weltweit weiter zunimmt, war es von grundlegender Bedeutung, dass das neue Wasser-Scanning-System hochpräzise ist, um die anspruchsvollen Anforderungen von SRS- und SBRT-Behandlungen zu erfüllen."

Das SunSCAN 3D-System wird während der ESTRO 2022 vom 6. bis 10. Mai in Kopenhagen, Dänemark, auf dem Stand von Sun Nuclear ausgestellt und kann dort auch vorgeführt werden Die ESTRO 2022 ist die Jahrestagung der Europäischen Gesellschaft für Strahlentherapie und Onkologie, der weltweit 7.600 Fachleute aus dem Bereich der Strahlenonkologie angehören.

Am 17. Mai veranstaltet Sun Nuclear eine Online-Frühjahrsveranstaltung 2022 mit Einblicken in Produktaktualisierungen, darunter das SunSCAN 3D-System, die SunCHECK™-Plattform und ein umfassendes Portfolio unabhängiger, integrierter Qualitätsmanagementlösungen für die Strahlentherapie und diagnostische Bildgebung. Erfahren Sie mehr über die Veranstaltung und melden Sie sich an unter: sunnuclear.com/spring22.

Das SunSCAN 3D-System ist nicht auf allen Märkten erhältlich. CE-Kennzeichnung beantragt.

Informationen zur Sun Nuclear Corporation Sun Nuclear, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Mirion Technologies, Inc. (NYSE: MIR) bietet innovative Lösungen für Strahlentherapie- und diagnostische Bildgebungszentren. Unser Ziel ist es, ein gesünderes Leben zu ermöglichen, indem wir uns für die Vermeidung, Erkennung und Behandlung von Krebs einsetzen. Mehr als 5.000 Krebszentren weltweit vertrauen auf unsere Dienste für ein unabhängiges, integriertes Qualitätsmanagement. Unser Schwerpunkt liegt auf fortlaufender Unterstützung, und wir haben uns darauf spezialisiert, die Einführung von Technologien erleichtern und Arbeitsabläufe und Ergebnisse verbessern, damit Mitarbeiter in der Gesundheitsversorgung echte Ergebnisse für die Sicherheit ihrer Patienten erzielen können. Besuchen Sie uns: sunnuclear.com. Folgen Sie uns auf @sunnuclear.

Für Anfragen von Anlegern: Jerryestesir@mirion.com

mmaddox@mirion.com

Sun Nuclear, SunCHECK, SunSCAN und SunDOSE sind Marken oder eingetragene Marken von Mirion Technologies, Inc. bzw. seinen Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten bzw. anderen Ländern.

