REC Alpha Serie: Die REC Group gibt die weltweit erste Installation des neuen Premium Solarmoduls bekannt

Die REC Group, eines der international führenden Solarunternehmen mit skandinavischen Wurzeln, verkündet stolz die erste Installation der neuen und innovativen REC Alpha Module, welche auf einem Wohnhaus in der Nähe von Venedig, Italien, angebracht wurden. Durch die Erzeugung von Solarenergie können auch Besitzer mit kleineren Hausdächern effektiv CO2-Emissionen reduzieren und gleichzeitig ihre Stromkosten senken. Dank der bahnbrechenden Leistung der Alpha Solarmodule machen so selbst kleine Dächer einen großen Unterschied. Das dient dem Klimaschutz und hilft dabei, Orte wie Venedig und viele andere Plätze, die ebenfalls zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören, vor den Folgen des Klimawandels zu bewahren.

Die erste Alpha Installation bei Venedig ist ein Meilenstein für die gesamte Solarbranche. Die REC Alpha Serie erreicht bei 60-Zell Modulen die weltbeste Energieleistung von bis zu 380 Wattpeak. So ermöglicht Alpha 217 Watt/m2 und somit 20 Prozent mehr Energie als herkömmliche Module. Diese hervorragende Leistung rechnet sich auch im Hinblick auf die Kosten der Dachanlage: Die einzigartige Zelltechnologie und das funktional-ästhetische Design von Alpha hilft Hausbesitzern, ihre Stromrechnungen drastisch zu senken, somit Geld zu sparen und gleichzeitig unabhängiger von Stromanbietern zu werden. REC Alpha liefert seine hervorragende Performance unter allen klimatischen Bedingungen und ist somit die beste Wahl - auch in Regionen mit hohen Temperaturen. Die führende Garantieleistung der Alpha Serie gewährleitet, dass auch nach 25 Jahren mindestens 92% der ursprünglichen Nennleistung erhalten bleibt. So können sich Alpha-Besitzer über Jahrzehnte hinweg auf ein starkes Solarmodul verlassen. Die Umweltzertifizierungen der Alpha Serie wurden bereits im August abgeschlossen und versprechen außergewöhnliche Leistungsfähigkeit und Lebensdauer.

Markteinführung der bahnbrechenden REC Alpha Serie: Ein vielversprechender Start

Nach der offiziellen Vorstellung der Alpha Serie auf der Intersolar Europe im Mai 2019, wurden die ersten REC Alpha Module im Juni 2019 an Großhändler geliefert. Im Juli wurde anschließend mit den ersten Installationen begonnen. Steve O'Neil, CEO der REC Group, ist begeistert: "Wir sind sehr stolz und freuen uns, nun Dächer auf der ganzen Welt mit Alpha Solarmodulen ausstatten zu können. Unsere weltweit erste Installation in Italien ist richtungsweisend, denn Alpha bedeutet stärkere Leistung auf kleinstem Raum - und das für jede und jeden. Die Zukunft der Solarenergie hat schon heute begonnen: Haushalte und Unternehmen sparen durch innovative Technologie enorme Kosten und das bei elegantem Design. Wir freuen uns darauf, Haushalte, Unternehmen, Schulen und Gemeinden auf der ganzen Welt mit erneuerbarem Strom zu versorgen und dazu beizutragen, faszinierende aber bedrohte Orte wie Venedig zu retten."

REC Alpha: Eine vertrauensvolle Partnerschaft

Die REC Group ist innerhalb der Industrie als Innovationstreiber bekannt und steigert mit der Alpha Serie die Produktion von monokristallinen Technologien. Durch den langjährigen Ruf als Trendsetter im Bereich Photovoltaik ist REC bevorzugte Partner vieler Installateure in ganz Europa. Es verwundert daher nicht, dass die REC Alpha Serie bei Händlern und Solarinstallateuren gleichermaßen auf Interesse stieß. Dies führte direkt nach der Produktvorstellung im Mai zu ersten Bestellungen - darunter waren Käufer aus Australien, Deutschland und den USA. Die Premiereninstallation wurde in Zusammenarbeit mit dem italienischen Vertriebspartner BayWa r.e. umgesetzt, mit dem REC seit Jahren zusammen an alternativen Energielösungen in Europa arbeitet.

Dabei kooperiert BayWa r.e. eng mit den von REC geschulten und zertifizierten Installateuren, den "REC Solar Professionals", zu denen auch der Betrieb Frigotermica Commerciale, Venedig zählt. Dessen Geschäftsführer Livio Gazzetta hat die ersten REC Alpha Solarmodule auf einem Wohnhaus bei Venedig installiert. "Herr Gazzetta ist einer von bisher 150 REC-zertifizierten Installateuren, die unsere Fortbildung in Italien abgeschlossen haben", so Enrico Marin, Geschäftsführer des italienischen Vertriebsgeschäfts der BayWa r.e. "Als führender Qualitätsdistributor für Solarenergie und REC Platinum Partner sind wir stolz darauf, bei der weltweit ersten Installation der REC Alpha Serie dabei zu sein. Die neuen Module tragen zu unserem Smart Home Solution Ansatz bei, der im Mittelpunkt unserer Arbeit steht."

Optimale Energieerzeugung mit REC Alpha

Die erste dachintegrierte Installation der Alpha Module fügt sich durch überzeugende Ästhetik nahtlos ein und bringt die eleganten, hochmodernen Module ideal zur Geltung. Darüber hinaus wurden bei dieser Alpha Installation bei Venedig einige zusätzliche Komponenten verbaut: eine Batterie, ein thermisches Speichersystem sowie Smart Home Funktionen, die den erzeugten Strom der Alpha-Module zielgerichtet dorthin bringen, wo er am meisten gebraucht wird. So kann etwa an einem sonnigen Tag die auf dem Dach erzeugte Energie direkt zur Geschirrspülmaschine, Waschmaschine oder Klimaanlage geleitet werden. Überschüssige Energie wird entweder in der Batterie oder im hauseigenen Wärmespeichersystem gespeichert. Diese Besonderheiten ermöglichen es Hausbesitzern, ihre Energienutzung zu maximieren und die größtmöglichen Kostenersparnisse aus ihren REC Alpha Solarmodulen zu ziehen. Dies ist ganz im Sinne der REC Vision: jeder und jedem soll es möglich sein, das eigene Haus oder Unternehmen autonom und effizient mit sauberer Energie zu versorgen, um unabhängig von Strompreissteigerungen zu sein.

