Neuer Service: Digitalisierung für kleine und mittelständische Hotels zu stabilen monatlichen Leasingraten

Die HotelFriend AG startet in Kooperation mit der AGL Activ Services GmbH ein neues Serviceangebot für mittelständische Hotels: Unternehmen im Gastgewerbe können das Software-Paket HotelFriend, inklusive aller Serviceleistungen und Garantien, jetzt zu stabilen monatlichen Raten leasen. Damit können Sie die Digitalisierung Ihrer Prozesse vorantreiben und gleichzeitig Ihre Liquidität bewahren.

Hotelgäste haben heutzutage hohe Ansprüche, wenn es um digitale Services geht. Sie möchten Ihre Unterkunft online buchen, vorab per Smartphone einchecken, sowie Gästemappen und Speisekarten in digitaler Form anschauen. Gerade kleinen und mittleren Hotels fällt es schwer, mit dieser Entwicklung Schritt zu halten. Zudem ist der Umstieg auf die neuen Technologien oftmals mit hohen Anfangsinvestitionen verbunden. Um die Hoteliers bei der Digitalisierung langfristig zu unterstützen, hat die HotelFriend AG in Kooperation mit AGL Activ Services GmbH ein neues Serviceangebot initiiert.

Es kombiniert die umfassende Hotelsoftware des Unternehmens inklusive weitreichender Serviceleistungen und Garantien mit der Möglichkeit, das Gesamtpaket zu monatlichen Raten zu leasen. So können Unternehmen im Gastgewerbe ihren Mitarbeitern und Kunden neue digitale Tools bereitstellen, die ihre Arbeitsprozesse vereinfachen und automatisieren. Zugleich halten sie mit der Leasing-Lösung ihre monatliche Liquiditätsbelastung gering, da eine hohe Anfangsinvestition entfällt.

Die Leasingrate ist für Hotelbetriebe aller Größen identisch. Die Anzahl der zu verwaltenden Zimmer, der Umsatz sowie die Mitarbeiterzahl spielen keine Rolle. Die Laufzeit des Nutzungsvertrags erstreckt sich über 43 Monate, wobei die ersten drei Monate ratenfrei sind ("Test+Corona Bonus"). So wollen die HotelFriend AG und AGL Services GmbH die Hoteliers, die durch Corona bereits angeschlagen sind, zusätzlich unterstützen, damit sie zukunftsfähig bleiben.

Die Komplettlösung HotelFriend ist leicht zu bedienen und auf vier wesentliche Prozesse entlang der Wertschöpfungskette in Hotelbetrieben ausgerichtet: Angefangen bei der digitalen Zimmersuche, über den Buchungsprozess und den Aufenthalt bis hin zur Weiterempfehlung. So können Hotels und Pensionen beispielsweise direkt und provisionsfrei über ihre Webseite Zimmer vermieten, die Gäste mit ihrem Smartphone einchecken und bezahlen lassen sowie die hoteleigenen Prozesse über eine Cloud-Software, das sogenannte Property-Management-System, verwalten.

Die cloud-basierte Lösung erfordert keine lokale IT-Infrastruktur wie eigene Server. Darum kümmert sich die HotelFriend AG, ebenso um regelmäßige Updates, Wartungen und Support. Die Software ermöglicht einen geräteunabhängigen Zugriff von Überall - für mobiles Arbeiten vor Ort und unterwegs. Durch ein ein- bis zweitägiges Training wird das Personal optimal auf die verschiedenen Tools vorbereitet. Hinzu kommen zahlreiche weitere Serviceleistungen und Garantien.

Über die HotelFriend AG:

Die HotelFriend AG mit Sitz in Berlin ist auf die Entwicklung von digitalen Lösungen für die Reise- und Hotelbranche spezialisiert. Hierzu zählen Cloud Computing, E-Commerce, CRM, ERP sowie mobile und Desktop-Apps. Das Unternehmen bietet seinen Kunden umfassendes Projektmanagement - von der ersten Idee, über die Einrichtung bis zur Wartung von maßgeschneiderten Softwarelösungen sowie eine vollständige Palette von vorkonfigurierten und sofort einsatzbereiten Services für die Hotellerie. Der Hauptvorteil für die Kunden: Die ganze IT-Infrastruktur wird aus einer Hand geliefert, was eine reibungslose Integration und schnelle Reaktion bei auftretenden Problemen bedeutet. HotelFriend ist nicht nur Lieferant, sondern strategischer Partner.

Über die AGL Activ Services GmbH:

Die AGL Activ Services GmbH mit Sitz in Hannover ist eine familiengeführte, banken- und herstellerunabhängige Leasinggesellschaft, die neben der 30 jährigen Erfahrung in der Branche, vor allem den Serviceaspekt als Kernprodukt und zentralen Anker setzt. Das Unternehmen ist Mitglied im Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen e.V. (BDL) und unterliegt der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

