APR

Traci Dunne wechselt nach 21 Jahren von der ISBA zu APR

London (ots/PRNewswire)

Advertising Production Resources (APR) gibt die neue globale Rolle von Traci Dunne als Strategic Consultant bekannt und plant damit, die weltweite Position von APR im Bereich Marketing-Consulting weiter auszubauen.

Traci, die von London aus tätig ist, verfügt aufgrund ihrer bisherigen Rolle bei der ISBA (The Incorporated Society of British Advertisers) über mehr als 20 Jahre an Branchenerfahrung und arbeitet mit Marketing- und Beschaffungsexperten. Als Mitglied der globalen Produktionsgemeinschaft von APR wird sie Markenfirmen dabei unterstützen, sich in der immer komplexer werdenden kreativen Produktionslandschaft von heute zurechtzufinden.

Traci wird über den Global Campus und Knowledge Center von APR relevante Workshops und Webinare anbieten, die sich darauf spezialisieren, Kunden in allen Bereichen der Content-Produktion mit Information und Weiterbildung zu versorgen. Darüber hinaus steht auch die Zusammenarbeit mit Branchenverbänden (darunter ISBA, WFA, ACA und ANA) im Vordergrund, mit dem Ziel, Whitepapers, Business-Intelligence-Lösungen für Lieferanten und branchenspezifische Best Practices zu entwickeln.

"Ich freue mich riesig, mit APR arbeiten zu dürfen. Nachdem ich jahrelang als verlässliche Partnerin für ISBA-Mitglieder im Einsatz war, habe ich enormen Respekt für APR als Organisation, die Marketingexperten dabei unterstützt, ihre kreativen Ökosysteme zu optimieren", sagte Traci Dunne, vormals Consultancy Managerin bei der ISBA. "APR ist wie kein anderes Unternehmen dazu positioniert, Markenunternehmen dabei zu unterstützen, ihren Produktionsansatz zu optimieren, während sie gleichzeitig mehr Wahlmöglichkeiten haben als je zuvor. Die Leidenschaft, Erfahrung und die geografische Präsenz von APR sind in der Branche einzigartig und waren für mich ausschlaggebende Faktoren, das Unternehmen als logischen nächsten Schritt in meiner Karriere in Betracht zu ziehen."

"Traci in unser Team aufzunehmen ist ein spannender Schritt und validiert gleichzeitig die einzigartige Position, die APR in der globalen Werbebranche einnimmt", sagte Danny Whybrow, Senior Vice President und Managing Director für EMEA/APAC. "Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit Traci, während wir uns weiterentwickeln und das globale Geschäft von APR ausbauen."

Informationen zu APR

Advertising Production Resources (APR) ist ein weltweit agierendes Unternehmen mit Hauptsitz in Denver, Colorado und bietet Beratung zur Optimierung von kreativen Produktionen an. Damit hilft das Unternehmen Marketingexperten dabei, zu bestimmen, wie ihr modernes Umfeld für kreative Produktionen aussehen sollte. APR verfügt über 200 Experten in 28 Ländern. Diese arbeiten mit globalen Marken, Agenturen und Zulieferern über sämtliche Content-Plattformen hinweg zusammen, wie etwa bei Fernsehwerbespots, Online-Videos, Inhalten in sozialen Medien, Websites, Banner-Werbung, Apps, Inhalten auf Mobilgeräten, Print und Fotos, Erlebnismarketing und Veranstaltungen. APR ist ein privat geführtes Unternehmen im ausschließlichen Eigentum von Frauen und einer weiblichen Belegschaft, die 62 Prozent ausmacht. Das Unternehmen wurde seitens des Women's Business Enterprise National Council (WBENC) sowie von WEConnect International zertifiziert. APR ist Fachmitglied der Association of National Advertisers (ANA) für den Bereich Werbeproduktion und ein offizieller strategischer Partner der World Federation of Advertisers (WFA). Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.aprco.com/.

Pressekontakt:

Mark Havenner/Leora Nessim

The Pollack PR Marketing Group

(310) 556-4443

mhavenner@ppmgcorp.com

Original-Content von: APR, übermittelt durch news aktuell