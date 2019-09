Kaneka Americas Holding, Inc.

Kaneka Americas Holding, Inc., tritt als Sponsor des SDG Business Forums am Sitz der Vereinten Nationen in New York auf

Kaneka Americas Holding, Inc., freut sich bekanntzugeben, dass es das 4. SDG Business Forum* am 25. September 2019 am Sitz der Vereinten Nationen in New York als einer von nur fünf Sponsoren unterstützt.

Das Business Forum ist eine einzigartige Plattform für Stakeholder aus verschiedenen Bereichen, um wirtschaftliche Maßnahmen und Partnerschaften zur Erreichung der Nachhaltigen Entwicklungsziele (SDG) der Vereinten Nationen voranzubringen. Dazu werden Gespräche zwischen öffentlichem und privatem Sektor angeregt, neue Partnerschaften und Allianzen geschmiedet und innovative von Geschäftslösungen ausgelotet, um die nachhaltige Entwicklung zu beschleunigen.

Kaneka PHBH(TM) dient als Ersatz für Alltagsprodukte aus Plastik wie Teller, Strohhalme, Becher, Besteck und andere Wegwerfartikel.

Kaneka hofft darauf, eine alternative Lösung zu den aktuell verwendeten Einwegplastikprodukten zu finden. Das Unternehmen erkennt die Notwendigkeit, ein pflanzenbasiertes Produkt auf den Markt zu bringen, das dabei helfen wird, die Verschmutzung in den Meeren und durch Mülldeponien zu verringern. Derzeit wird geschätzt, dass etwa 8 Millionen Tonnen Plastik jährlich im Meer landen, was zu einem massiven Umweltproblem in den Weltmeeren geworden ist.**

Wir sind besonders stolz darauf, Teil dieser Veranstaltung im Rahmen des Klimagipfels in New York zu sein. Die Veranstaltung mit hochrangigen internationalen Rednern aus Politik und Wirtschaft wird von der Internationalen Handelskammer und Global Compact ausgerichtet.

Weitere Informationen zu Kanekas PHBH(TM) erhalten Sie von:

Christiane Waldron Director of Business Development Kaneka Americas Holding, Inc. Biopolymers Division Christiane.waldron@kaneka.com

