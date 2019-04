Qatalyst Global

Der DACHsec Cyber Summit von Qatalyst Global kommt im Mai nach München

München (ots/PRNewswire)

Cyber-Sicherheitsexperten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz kommen zusammen, um die digitale Resilienz der Region zu stärken.

Am 21. und 22. Mai findet in München die DACHsec, eine Cybersecurity-Konferenz für den ganzen DACH-Raum statt. Die Konferenz bietet eine exklusive und intime Plattform, auf der hochrangige Fachleute aus dem privaten und öffentlichen Sektor der Region gemeinsame Herausforderungen im Bereich der Cybersicherheit diskutieren und an der Entwicklung von Lösungen mitwirken.

Die Agenda 2019 umfasst reale Fallstudien, Podiumsdiskussionen, Gruppendiskussionen, Roundtables und Keynote-Präsentationen, um lösungsorientierte Themen anzugehen, darunter: Bewältigung des Mangels an Cybersicherheitskompetenzen; Richtlinien für die Wiederherstellung von Datenschutzverletzungen; Sicherung von Cloud-Umgebungen; Kontrolle von Risiken von Drittanbietern in der Lieferkette; sowie Lücken und Möglichkeiten gesetzlicher Vorschriften.

In Zusammenarbeit mit Branchenexperten wie dem CISO bei Jungheinrich, dem CTO of Global Security & Privacy bei Huawei, dem CISO bei Vontobel, dem Global Head of Security Operations bei UBS und dem Head of Cyber Security bei Telefonica Germany bietet DACHsec unter anderem folgende Veranstaltungen an:

- " D-Day: How To Communicate Your Data Breach The Right Way" , eine Fallstudie von Mehdi Chourib , CISO bei Yazaki Europe , - " Establishing a Cyber Security Operations Centre ", ein Vortrag von Alexandros Manakos , Head of Cyber Security bei HSBC Deutschland , - " A Counter-Intelligence Approach to Insider Threats ", ein Vortrag von Doron Zimmermann , Head of Security and Safety bei PostMail .

Fordern Sie eine Broschüre an mit einem detaillierten Programm und einer Liste der Referenten.

2-Tages-Konferenzausweise beinhalten: Zugang zur vollständigen Agenda, eine PDF-Kopie aller Vorträge (im Anschluss an die Veranstaltung), Erfrischungen während der Networking-Sitzungen und Mittagessen sowie CPD-Zertifizierung. Kostenlose VIP-Endbenutzerausweise sind nach dem First-Come First-Serve-Prinzip für diejenigen erhältlich, die sich vor dem 30. April registrieren. Kontaktieren Sie cyberseries@qatalystglobal.com für einen Registrierungscode oder besuchen Sie die Website um Ihren Platz zu normalen Preisen zu sichern.

Qatalyst Global ist ein Anbieter von hochkarätigen B2B-Veranstaltungen auf der ganzen Welt, die sich an Branchenexperten in den Bereichen IIoT und industrielle Cybersicherheit richten. Unser Team mit Sitz in London arbeitet eng mit führenden Fachleuten, Ingenieuren, Akademikern, Behörden und ausgewählten Anbietern zusammen, um sicherzustellen, dass unsere Veranstaltungen konsequent und marktgerecht auf den Endverbraucher ausgerichtet sind. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://qatalystglobal.com/

Victoria Anderson, victoria@qatalystglobal.com, +44(0)203-740-9106

