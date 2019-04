New Frontier Data

Neue Studie schätzt den weltweiten Cannabis-Markt auf über 340 Mrd. USD

Trotz weltumspannender Verbote konsumieren 263 Millionen Menschen rund um den Globus jedes Jahr Cannabis

New Frontier Data, der führende Anbieter von Datenanalysen und Business Intelligence zur globalen Cannabis-Industrie, hat seinen Bericht Global Cannabis Report: 2019 Industry Outlook herausgegeben. Darin wird der weltweite erreichbare Cannabis-Markt (reguliert und illegal) auf insgesamt 344 Mrd. USD geschätzt. Als wichtigste regionale Märkte werden Asien (132,9 Mrd. $), Nordamerika (85,6 Mrd. $), Europa (68,5 Mrd. $), Afrika (37,3 Mrd. $) und Lateinamerika (9,8 Mrd. $) angeführt. Laut New Frontier Data gibt es auf dem weltweiten Markt derzeit 263 Millionen Cannabis-Konsumenten.

"Weltweit haben mehr als 50 Länder Medizinalcannabis in irgendeiner Form legalisiert. Sechs Länder haben Cannabis für den Erwachsenenkonsum legalisiert (auch als Freizeitkonsum bezeichnet)", sagte Giadha Aguirre de Carcer, Gründer und CEO von New Frontier Data. "Die legale Cannabis-Industrie ist heute in der Tat ein weltweites Phänomen. Trotz weit reichender Verbote steigt der Cannabis-Konsum, und die kritische Haltung zum typischen Cannabis-Konsumenten weicht sich weiter auf. Durch diesen gesellschaftlichen und kulturellen Wandel ist ein Weltmarkt mit enormem Potenzial für Akteure in Dutzenden Sektoren jenseits traditioneller vertikaler Segmente entstanden, die sich direkt mit dem Anbau beschäftigen."

Dieser Bericht liefert die erste umfassende Analyse des globalen Cannabis-Markts. Darin werden verschiedene gegensätzliche regionale Aspekte beleuchtet, unter anderem Nachfrage, Konsumraten, Preisniveau, Patientenreichweite und sogar die andauernde Cannabis-Kannibalisierung von Alkohol.

Es folgen einige der wichtigsten Erkenntnisse:

- Weltweit gibt es schätzungsweise mehr als 263 Millionen Cannabis-Konsumenten; die aktuelle weltweite Nachfrage nach Cannabis wird auf 344,4 Mrd. USD geschätzt. - Weltweit leiden schätzungsweise 1,2 Milliarden Menschen an Gesundheitsproblemen, bei denen Cannabis einen nachweislichen therapeutischen Nutzen hat. Wenn sich die Behandlung mit Medizinalcannabis auch nur bei einem kleinen Teil dieser Population durchsetzen würde, entstünde ein riesiger Markt. - Kanada, das Land mit dem weltweit größten legalisierten Markt für Erwachsenenkonsum von Cannabis, ist der Pionier des Cannabis-Handels und exportierte 2018 fast 1.500 kg getrockneten Cannabis (die dreifache Menge gegenüber 2017). - Regionen wie Lateinamerika und möglicherweise Afrika könnten dank niedrigen Produktionskosten und optimalen Klimabedingungen potenziell im Exportmarkt konkurrieren. Asien ist zwar das Schlusslicht beim Tempo der Legalisierung, bietet aber durch niedrige Löhne und eine lange Tradition der Hanfproduktion trotzdem enorme Perspektiven. - Viel mehr jüngere Erwachsene sprechen sich für die Legalisierung aus als ältere Erwachsene; mit dem Generationenwandel ist daher eine Ausdehnung der Legalisierung und Normalisierung der gesellschaftlichen Haltung zu Cannabis zu erwarten.

