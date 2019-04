Technoprobe

Technoprobe übernimmt Microfabrica

Cernusco Lombardone, Italien (ots/PRNewswire)

- Gemeinsames Know-how als Sprungfeder für technologische Durchbrüche -

- Kunden werden von schnelleren Innovationen profitieren -

Technoprobe, ein globaler Marktführer im Bereich Mikroelektronik/Halbleitertests, hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Microfabrica Inc., dem Marktführer für Massenprodukte mit hohen Produktionsvolumen in der mikroskaligen Additivherstellung, abgeschlossen. Diese Übernahme ist Teil des selbst finanzierten Technologieinvestitionsplans von Technoprobe über 100 Millionen US-Dollar für 2019-2020. Nach der Übernahme wird Microfabrica weiterhin selbstständig von seinem Hauptsitz in Van Nuys, Kalifornien aus operieren.

"Diese Übernahme ist ein strategischer Schritt in unseren Wachstumsplänen", erklärt Stefano Felici, Geschäftsführer von Technoprobe. "Als Technologieführer in unserem Bereich werden die neuen Kräfte die Entwicklungsbemühungen beider Organisationen beschleunigen, sodass wir eine Vielzahl von bahnbrechenden Produkten für SOC- und Speichermarktsegmente auf den Markt bringen können. Mit unseren Plänen für weitere Investitionen in Microfabrica kann unser Unternehmen seine Fähigkeiten ausbauen und sein globales Marktziel erreichen."

Eric C. Miller, Geschäftsführer von Microfabrica fügt hinzu: "Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt zur Technoprobe-Familie gehören. Die Übernahme schafft nicht nur eine stabile Grundlage für Microfabrica und unsere Mitarbeiter, sondern ermöglicht uns auch den Ausbau unserer Prozess- und Materialfähigkeiten sowie Services - davon wird die ganze Branche profitieren. Wir freuen uns darauf, mit neuen Kunden zusammenzuarbeiten und unserem Kundenstamm wie in der Vergangenheit treu zu bleiben: Wir werden alle Verträge, Vertraulichkeitserklärungen (NDAs) und Produktionsverpflichtungen erfüllen.

Informationen zu Technoprobe

Technoprobe ist ein preisgekrönter Marktführer in der Mikroelektronikbranche, der sich auf die Konstruktion und Herstellung von modernem Gerät für Halbleitertests spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde von VLSIresearch 2017 zum Großlieferanten mit dem schnellsten Wachstum gekürt und belegte 2018 Platz 1 in der Kundenzufriedenheit. Das privat geführte Unternehmen verfügt über Büros in Europa, Asien und den Vereinigten Staaten. Weitere Informationen finden Sie unter www.technoprobe.com.

Informationen zu Microfabrica

Microfabrica ist Marktführer für Produkte mit hohen Produktionsvolumen in der mikroskaligen Additivherstellung. Dank der Integration der flexiblen 3D-Präzisionsdrucktechnik in den erweiterten Halbleiterproduktionsprozess konstruiert und produziert das Unternehmen robuste, mikroskalige Lösungen, mit denen sich neue Ebenen in der Produktinnovation erreichen lassen. Globale Marktführer der Branchen für Halbleitertests, Luft- und Raumfahrt und Medizingeräte vertrauen auf die einzigartige Technologie von Microfabrica, um bahnbrechende Produkte bereitzustellen, die Markteinführungszeiten zu verkürzen und einen deutlichen Wettbewerbsvorteil zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter www.microfabrica.com.

