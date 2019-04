Learnship übernimmt GlobalEnglish / Durch den Deal entsteht der weltweit führende Anbieter von Online-Sprachtraining für Unternehmen

Learnship Networks GmbH

Köln (ots)

Learnship, der weltweit führende Anbieter von Online-Präsenztraining im Bereich Sprachenlernen, hat GlobalEnglish übernommen, einen führenden Anbieter von digitalem Sprachtraining. Durch den Zusammenschluss von Learnship und GlobalEnglish erhalten Unternehmenskunden zukünftig umfassende Online-, trainergeführte und Blended Learning-Sprachtrainings aus einer Hand.

Seit seiner Gründung im Jahr 2008 hat Learnship den Markt für Sprachkurse revolutioniert. Traditionelles Präsenztraining vor Ort ersetzt Learnship durch Präsenztraining im eigenen virtuellen Klassenraum. Online-Präsenztraining ist bei Lernern beliebter, für Trainer bequemer und für Programmmanager kostengünstiger - und dabei gleichermaßen effektiv.

Learnship arbeitet mit mehr als 1.000 Sprachtrainern zusammen, die 25.000 Teilnehmer pro Jahr aus mehr als 2.000 Unternehmen unterrichten. Kürzlich ist Learnship mit einem eigenen interkulturellen Online-Präsenztraining gestartet, das bei Unternehmenskunden gut ankommt.

GlobalEnglish ist ein weltweit führender Anbieter von digitalem Kommunikationstraining für Geschäftsenglisch in Unternehmen. Mehr als 3 Millionen Berufstätige haben bislang ihre Englischkenntnisse mit der Sprachlernplattform von GlobalEnglish verbessert. Die Sprachlernplattform setzt auf eine Kombination aus künstlicher Intelligenz und Lernen mit einem Lehrer. Dies schafft personalisierte und adaptive Lernpfade, die spürbare Fortschritte und Erfolge ermöglichen.

Durch die Kombination von Learnships Online-Präsenztraining mit der digitalen Lernplattform von GlobalEnglish steht Unternehmenskunden zukünftig eine breite Palette von digitalen Sprachlernprogrammen zur Verfügung. In diese können trainergeführte Elemente mit unterschiedlicher Intensität eingebunden werden. Infolge der Akquisition können Unternehmenskunden die globale Reichweite ihrer Trainingsprogramme erweitern und ihr Trainingsbudget optimieren - mithilfe von Lösungen, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse ihrer weltweiten Belegschaft beim Sprachenlernen zugeschnitten sind.

Zusammen verfügen Learnship und GlobalEnglish auch über eines der größten IT- und Produktentwicklungsteams für Sprachtraining. Damit ist das Unternehmen ideal aufgestellt, um zukünftige innovative Blended Learning-Lösungen zu entwickeln.

Sushel Bijganath, Gründer und CEO von Learnship, sagt: "GlobalEnglish passt perfekt zu Learnship. Die starke geografische Präsenz von GlobalEnglish in Asien, Europa, Nord- und Südamerika ergänzt unsere traditionelle Stärke im europäischen Markt. Die Produktkompetenz von GlobalEnglish bei Online- und mobiler Software ergänzt unser Online-Präsenztraining. Ich freue mich bereits auf die neuen Produkte und Lösungen, die unsere Technik- und Pädagogik-Experten zukünftig gemeinsam entwickeln werden."

Learnship befindet sich mehrheitlich im Besitz von THI Investments, einem in Deutschland ansässigen Single Family Office mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar. Dr. Christoph Becker, Geschäftsführer von THI Investments, sagt: "Die Investition in GlobalEnglish ist ein ausgezeichneter nächster Schritt für unsere Wachstumsstrategie im Bereich Digitales Lernen und eine hervorragende strategische Ergänzung für Learnship."

"Wir freuen uns, dass wir durch die Vereinigung mit Learnship unser Trainingsangebot um 14 Sprachen, Kleingruppenunterricht und virtuelles Coaching erweitern. So ermöglichen wir unseren Kunden, genau diejenigen Fähigkeiten zu trainieren, die sie für ihre Arbeit benötigen", sagt Karine Allouche Salanon, CEO von GlobalEnglish. "Kein anderer Anbieter kann weltweit operierende Unternehmen besser dabei unterstützen, ihre Teams auf globale Tätigkeiten vorzubereiten, mit messbar positiven Auswirkungen auf den Geschäftserfolg."

In den vergangenen zehn Jahren hat Learnship zudem das gesamte Trainingsmanagement für Personal- und Weiterbildungsverantwortliche digitalisiert. Dies umfasst die globale Verfügbarkeit von Trainingsprogrammen, die Bewertung des Lernerfolgs, die Einstufung von Lernern, die Prozessautomatisierung, die Qualitätssicherung und das Echtzeit-Reporting.

Bijganath fügt hinzu: "Unser Ziel war und ist es, die ultimative Lernerfahrung für Teilnehmer, Trainer und Programmmanager zu schaffen. Das haben wir erreicht, indem wir das Lerndesign unserer Kurse, das sich an den individuellen Bedürfnissen der Teilnehmer orientiert, mit transformativer Technologie und fortschrittlicher Pädagogik kombinieren. GlobalEnglish verfolgte eine ähnliche Philosophie. Gemeinsam sind wir in der Lage, unsere Innovationsgeschwindigkeit zu erhöhen und unseren Einsatzbereich zu vergrößern."

Über Learnship

Learnship ist ein Unternehmen im Privatbesitz mit Hauptsitz in Köln und Niederlassungen in Berlin, München, Stuttgart, Paris, Basel und Chicago. Das Unternehmen bietet Online-Präsenztraining in 14 Sprachen für Mitarbeiter internationaler Unternehmen in mehr als 75 Ländern an.

Über GlobalEnglish

GlobalEnglish ist ein Privatunternehmen mit Sitz in San Mateo, CA, und Niederlassungen in Mexico-Stadt, Shanghai, Tokio, Seoul und Chennai. Als weltweit führender Anbieter von Online-Lösungen für Business English & Communication zählt GlobalEnglish mehr als 200 der Fortune-2000-Unternehmen zu seinen Kunden, darunter Hilton, Deloitte, Whirlpool und Deutsche Post DHL. Die Mission des Unternehmens ist es, die kulturellen und wirtschaftlichen Vorteile der Globalisierung zu fördern und zu unterstützen.

