Learnship übernimmt GlobalEnglish

Mit der Transaktion wird ein weltweit führender Anbieter von Online-Fremdsprachentrainings für Firmenkunden geschaffen

Learnship, weltweit tonangebend im Bereich des Face-to-Face-Sprachentrainings online, hat ein führendes Unternehmen für digitale Sprachkurse, GlobalEnglish, erworben. Mit der Fusion von Learnship und GlobalEnglish steht Firmenkunden nun eine äußerst umfassende Lösung aus einer Hand bereit, wenn es um Online-Sprachkurse mit Trainern und integriertes Lernen geht.

Seit seiner Gründung im Jahr 2008 hat Learnship den Markt der sprachlichen Weiterbildung mit seinem Virtual Classroom, der das traditionelle Klassenzimmer für das berufsbezogene Fremdsprachentraining für Firmenkunden ersetzt, gravierend verändert. Face-to-Face-Training online erweist sich genauso effektiv wie ein klassisches Präsenztraining vor Ort und ist bei Lernenden äußerst beliebt. Darüberhinaus ist dieser Ansatz für Trainer bequemer und für Programmmanager kostengünstiger.

Learnship beschäftigt derzeit mehr als 1.000 Sprachtrainer, die mit 25.000 Kursteilnehmern pro Jahr bei mehr als 2.000 Firmenkunden im Einsatz sind. Vor kurzem erweiterte das Unternehmen sein Angebot um das sogenannte interkulturelle Face-to-Face-Training online, das bei Firmenkunden auf der Beliebtheitsskala ebenfalls ganz oben steht.

GlobalEnglish ist ein weltweit führender Anbieter von digitalen Business-Kommunikationstrainings für die englische Sprache und arbeitet mit Firmenkunden. Das Unternehmen hat bislang Sprachkurse für über 3 Millionen Berufstätige über seine selbst entwickelte Trainingsplattform abgehalten. Dabei wird eine Kombination aus künstlicher Intelligenz und menschlicher Lehrtätigkeit genutzt, die personalisierte und adaptive Lernwege liefert und greifbare Fortschritte sowie eine nachhaltige Erfolgsbilanz schafft.

Durch die Kombination des hochwertigen Online-Face-to-Face-Dienstes von Learnship mit der hoch skalierbaren digitalen Lernplattform von GlobalEnglish steht Kunden eine breite Palette an digitalen Programmen mit den unterschiedlichsten Levels an Trainerpräsenz zur Verfügung. Unternehmenskunden werden in der Lage sein, die Reichweite ihrer Programme zu erweitern und ihre Schulungsbudgets zu optimieren, mit Lösungen, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse ihrer globalen Mitarbeiter zugeschnitten sind.

Gemeinsam verfügen Learnship und GlobalEnglish außerdem über eines der größten IT- und Produktentwicklungsteams, das speziell auf das Erlernen von Sprachen konzentriert ist, wodurch das einzigartige Potenzial geschaffen wird, die innovativsten Lösungen für das integrierte Lernen der Zukunft zu entwickeln.

Gründer und CEO von Learnship, Sushel Bijganath, sagt: "GlobalEnglish ist für Learnship die ideale Ergänzung. Die starke geographische Position des Unternehmens in Asien, Europa sowie in Nord- und Südamerika ergänzt unsere traditionelle Stärke auf dem europäischen Markt, und seine Produktkompetenz im Bereich der Online- und mobilen Software ergänzt unseren Online-Trainer-Ansatz perfekt. Ich freue mich sehr auf die zukünftigen Produkte und Lösungen, die unsere technischen und pädagogischen Expertenteams gemeinsam hervorbringen werden."

Learnship steht mehrheitlich im Eigentum von THI Investments, einem in Deutschland ansässigen Single Family Office mit einem verwalteten Vermögen von über 1,5 Milliarden US-Dollar. Dr. Christoph Becker, Geschäftsführer von THI Investments, sagte: "Die Investition in GlobalEnglish ist ein ausgezeichneter nächster Schritt zum Ausbau unserer digitalen Wachstumsstrategie und eine hervorragende strategische Ergänzung zu Learnship."

"Wir freuen uns, dass wir von nun an unsere Stärken mit jenen von Learnship kombinieren und unser Angebot auf 14 Sprachen, kleine Gruppenkurse und virtuelles Coaching erweitern können, was unseren Kunden dabei helfen wird, genau jene Fähigkeiten zu entwickeln und einzusetzen, die ihrem Geschäft einen Mehrwert bringen", sagte Karine Allouche Salanon, CEO von GlobalEnglish. "Kein anderes Unternehmen ist besser positioniert, um globale Organisationen dabei zu unterstützen, ihre Teams auf den globalen Einsatz vorzubereiten und die damit verbundenen Auswirkungen auf ihre Geschäftsergebnisse messbar und genau zu identifizieren."

In den vergangenen zehn Jahren hat Learnship zudem die mit dem Lernmanagement verbundenen Prozesse für Personalverantwortliche und Lern- und Entwicklungsmanager digital verändert, unter anderem hinsichtlich globaler Einsätze, der Bewertung von Kursteilnehmern, Onboarding, Prozessautomatisierung, Qualitätssicherung und Echtzeit-Reporting.

Bijganath fügte hinzu: "Unser Ziel war es schon immer, im Bereich der Fremdsprachenausbildung sowohl Lernenden als auch Trainern und Programmmanagern eine unvergleichliche Erfahrung zu bieten. Wir haben dieses Ziel umgesetzt, indem wir ein auf den Menschen zentriertes Trainingskonzept mit bahnbrechender Technologie und progressiver Pädagogik kombinieren. GlobalEnglish wurde mit einer sehr ähnlichen Vision gegründet und dank unserer kombinierten Ressourcen werden wir unsere Innovationen schneller umsetzen und auch unsere Einsatzbereiche ausweiten."

Informationen zu Learnship

Learnship ist ein privat geführtes Unternehmen mit Sitz in Köln, Deutschland und hat Niederlassungen in Berlin, München, Stuttgart, Paris (Frankreich), Basel (Schweiz) und Chicago (USA). Das Unternehmen bietet online Face-to-Face-Schulungen in 14 Sprachen für Mitarbeiter internationaler Organisationen in mehr als 75 Ländern an.

Informationen zu GlobalEnglish

GlobalEnglish ist ein privat geführtes Unternehmen mit Sitz in San Mateo, Kalifornien, mit Niederlassungen in Mexico City, Shanghai, Tokio, Seoul und Chennai (Indien). GlobalEnglish ist eine Lernplattform im Silicon Valley und bietet Business-Englisch-Kurse an. Die Mission des Unternehmens ist es, die kulturellen und wirtschaftlichen Vorteile der Globalisierung zu nutzen und zu teilen. Es arbeitet mit mehr als 200 der Fortune-2000-Unternehmen zusammen, darunter Hilton, Deloitte, Whirlpool und Deutsche Post DHL.

