Great Wall Motor

Great Wall Motor eröffnet Zentrale in München

Automobilkonzern wählt süddeutsche Metropole als Hauptsitz für Europa

München (ots)

Nachdem Great Wall Motor (GWM) auf der IAA Mobility 2021 im September mit der Präsentation der Premium-SUV-Marke WEY und der Elektro-Lifestyle-Marke ORA erfolgreich sein Europadebüt gegeben hat, eröffnet der chinesische Automobilhersteller nun in der bayerischen Landeshauptstadt die Türen zu seinem Europabüro. Damit wird München zum zentralen Standort für den kontinentalen Markt.

"Als einer der erfolgreichsten Automobilhersteller Chinas haben wir bereits in vielen internationalen Märkten erfolgreich Fuß gefasst. Der Start in Europa ist ein wichtiger Meilenstein für Great Wall Motor. Wir haben auch für diesen Markt ehrgeizige Ziele", sagt Qiao Xianghua, CEO von Great Wall Motor Europe. Der Schritt sei notwendig, um ein global wettbewerbsfähiges Automobilunternehmen zu werden.

Mit der Gründung des Münchner Europabüros wird die Zusammenarbeit zwischen der Konzernzentrale und regionalen Entscheidungsträgern sowie namhaften Zulieferern gestärkt und ausgebaut. Dazu gehören auch Investitionen der Baoding Great Wall Holding entlang der Lieferkette: SVOLT, ein Spin-off von Great Wall Motor und jetzt ein unabhängiges Hightech-Unternehmen, plant an zwei Standorten im Saarland insgesamt zwei Milliarden Euro zu investieren. Dort entstehen eine hochmoderne Zellfabrik mit 24 GWh Produktionskapazität in der Endausbaustufe sowie eine Modul- und Hochvoltspeicherfabrik.

Voll und ganz auf den Kunden ausgerichtet

Im Mittelpunkt steht dabei der nutzerorientierte Ansatz - ausgerichtet auf die Wünsche und Bedürfnisse der europäischen Kunden. "Wir haben uns zu 100 Prozent der Nutzerzentrierung verschrieben", sagt Qiao. "Wir legen Wert auf die Erfahrungen der Konsumenten und werden uns an deren Wünschen orientieren."

GWM wird eine Co-Creation-Community aufbauen: Mit den WEY und ORA Apps will das Unternehmen eine Plattform schaffen, auf der die Nutzer mit der Marke und ihren Produkten interagieren können. Qiao ergänzt: "Damit wollen wir unsere Nutzer in den Produktentwicklungsprozess einbinden." Zentrale Berührungspunkte mit dem Kunden werden die Brand Experience Center sein, die 2022 in München und Berlin eröffnet werden. GWM baut ein Lifestyle-Ökosystem für europäische Nutzer auf, das nicht nur Qualitätsprodukte, sondern auch Ladeservice, Wartungs- und Reparaturservice, intelligenten Cockpit Service und vieles mehr bieten wird.

Top-Mitarbeiter aus Europa zur Verstärkung

Im Zuge der europäischen Expansion baut das Unternehmen die Anzahl seiner MitarbeiterInnen in der Zentrale in München kontinuierlich aus. Das Team setzt sich hauptsächlich aus internationalen Experten und Top-Talenten deutscher Premiumautomobilhersteller zusammen und soll im nächsten Jahr auf rund 300 Personen anwachsen.

GWM-Erfolg basiert auf profundem Know-how und Zukunftstechnologien

Great Wall Motor hat sich zu einem globalen Multimarken-Automobilhersteller entwickelt und ist bestrebt, das weltweit führende Unternehmen für intelligente Mobilitätstechnologien zu werden. Im Bereich des autonomen Fahrens hat Great Wall Motor mehr als zehn Jahre Technologieerfahrung angesammelt. In der Wasserstoffforschung beherrscht GWM eine ganze Reihe von zukunftsweisenden Schlüsseltechnologien wie beispielsweise Brennstoffzellen und Wasserstoffspeichersysteme. Für das intelligente Cockpit hat Great Wall Motor eine umfassende Selbstlernfunktion rund um den Nutzer konzipiert, um ein szenariobasiertes Funktionsdesign und ein innovatives Fahrerlebnis zu entwickeln. "Wir wollen das Auto zu einem emotionalen, intelligenten und bequemen dritten mobilen Raum machen", sagt Qiao.

Die Adresse des Great Wall Motor Headquarters:

Great Wall Motor Deutschland GmbH Max-Diamand-Straße 7 80937 München

Original-Content von: Great Wall Motor, übermittelt durch news aktuell