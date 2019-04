BAM GmbH

Industrie 4.0 für alle: BAM GmbH startet neue Digital Manufacturing Plattform up2parts

Weiden in der Oberpfalz (ots)

Die digitale Revolution hält in der Fertigungsbranche Einzug: Mit der neuen Digital Manufacturing Plattform up2parts macht die BAM GmbH ab sofort den Weg zum individuell gefertigten Bauteil so einfach und komfortabel wie nie zuvor. Mit nur wenigen Mausklicks können Nutzer ihre Konstruktion im Portal hochladen, sich den Preis in Echtzeit berechnen lassen und das gewünschte Produkt sofort online bestellen. Software und Produktion aus einer Hand garantieren dabei Schnelligkeit und Qualität.

Mit up2parts, dem neuen Online-Portal für die individuelle Fertigung von Bauteilen, ist die Zeit von umständlichen E-Mail-Anfragen und langen Beschaffungszeiten vorbei. Niemand muss mehr Stunden oder gar mehrere Werktage warten, bis die Kosten berechnet sind, ein Angebot erstellt und per Mail versandt ist. Ob Unternehmen oder Privatperson, der Kunde lädt sein 3D-Datenmodell hoch und erhält direkt den Preis des Bauteils in nur 10 bis 30 Sekunden. "Egal ob zerspanend oder additiv gefertigt, unsere Machine-Learning-Algorithmen berechnen jeden Preis schnell und zuverlässig", sagt Marco Bauer, Geschäftsführer der BAM GmbH.

BAM entwickelt, programmiert und testet up2parts

Die BAM GmbH als Spezialist für komplexe zerspanend und additiv gefertigte Bauteile hat das Portal up2parts von A bis Z entwickelt und die gesamte Supply-Chain neu gedacht. Dank einer ganzheitlichen Betrachtung der Beschaffungs- und Fertigungsprozesse können komplexe Bauteile nun online mit wenigen Mausklicks realisiert werden. "Kern der Kalkulation ist unser Komplexitätsfaktor, welcher mithilfe von künstlicher Intelligenz bewertet wird und auf Daten der achtjährigen technischen Expertise unseres Unternehmens in der Fertigung basiert", erklärt Dr.-Ing. Christian Heining, Bereichsleiter Forschung & Entwicklung bei der BAM GmbH. up2parts garantiert stets die Datensicherheit: Alle Server befinden sich in europäischen Rechenzentren und erfüllen internationale sowie länderspezifische Standards.

Hohe Qualität und Liefertreue

Die Kunden können die Bauteile im CNC Dreh- und Fräsverfahren direkt von der BAM GmbH fertigen lassen, die Aufträge werden nicht an Subunternehmer weitergegeben. Das Unternehmen ist unter anderem DIN ISO 9001:2015 zertifiziert, verfügt über einen hochmodernen Maschinenpark, qualifizierte Mitarbeiter und ein hohes Qualitätsbewusstsein.

120 Mitarbeiter in Weiden in der Oberpfalz produzieren die Bauteile in einem hoch automatisierten Maschinenpark, in den die letzten zwölf Monaten 15 Millionen Euro investiert wurden. So sichert die BAM GmbH eine gleichbleibend hohe Qualität und Liefertreue.

Über up2parts - a brand of BAM:

Digitalisierung und Industrie 4.0 hat sich die BAM GmbH seit ihrer Gründung 2011 auf die Fahnen geschrieben. Der Spezialist aus dem bayerischen Weiden in der Oberpfalz stellt vom Prototyp bis zur Großserie Bauteile aus Metall und Kunststoff mit engsten Toleranzen her. Mit Hightech-Maschinen fräsen und drehen qualifizierte Fachkräfte Bauteile für Laborgeräte, Sensoren und Verbindungstechnologien. Die eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung arbeitet an innovativen Lösungen für die traditionelle Fertigungs- und Maschinenbaubranche.

Dazu zählt unter anderem up2parts.com. Damit hat die BAM GmbH den nächsten Meilenstein der digitalen Revolution im Fertigungsbereich gemeistert. Das Besondere: Der Spezialist ist kein Shop-Anbieter, der Bauteil-Anfragen entgegennimmt und im Hintergrund an eine Vielzahl von Fertigungsunternehmen verteilt.

Innovationen und Exzellenz zahlen sich aus: Als Vorreiter der Digitalisierung wurde das Unternehmen im vergangenen Jahr mit dem "Digital Champions Award" der Telekom ausgezeichnet. Als "Top Innovator" gehörte die BAM GmbH 2016 und 2018 zu den 100 innovativsten mittelständischen Unternehmen Deutschlands. Das Magazin Focus Business kürte das Unternehmen 2018 und 2019 zum "Wachstumschampion". Kraft für weiteres Wachstum ist vorhanden, Miteigentümer der BAM GmbH ist die Familie Unger, die ehemaligen Eigentümer von ATU.

Kontakt:

Anna Pröls

E-Mail: ap@up2parts.com

Telefon: +49 961 6000 1501

Fax: +49 961 6000 7900



Pressekontakt:

Peggy Zilay

E-Mail: bam@fischerappelt.de

Telefon: +49 89 747 466 40

Fax: +49 89 747466 66

Original-Content von: BAM GmbH, übermittelt durch news aktuell