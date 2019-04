Techedge S.p.A

Techedge erhält Microsoft Gold-Kompetenz

Mailand (ots/PRNewswire)

Techedge (BIT: EDGE), ein globales Unternehmen für Beratung, digitale Strategien und Geschäftslösungen, hat für seine Kompetenzen in den Bereichen Cloud-Plattformen, Anwendungsentwicklung und Datenplattformen die Gold-Auszeichnung von Microsoft erhalten.

Diese Anerkennung festigt die Unternehmensposition als Marktführer für End-to-End-Dienste, Lösungen und Beratung zu Microsoft Azure. Mit dieser Auszeichnung zertifizierte Microsoft die Fähigkeit von Techedge, Kunden beim Hosting und Managed Service-Geschäft von Microsoft Azure zu unterstützen, um hochwertige individuelle Geschäftsapplikationen zu entwickeln und mithilfe von Microsoft-Technologien große Datenmengen und Analyseszenarios zu verwalten.

"Wir haben bei Techedge in die Entwicklung unserer Cloud-Expertise als Kernkomponente der digitalen Geschäftsmodelle unserer Kunden investiert", erklärt Marco Panara, Microsoft Platform Director bei Techedge, "Wir bewegen uns in Richtung einer Ära "adaptiver Unternehmen", in der Technologie eine fundamentale Rolle für den Wettbewerbsvorteil spielt. Die Cloud ist dabei die einzige Plattform, auf der dies geschehen kann."

"Unser Ansatz zur Cloud ist ganzheitlich", führt Marco weiter aus. "Einerseits haben wir tiefgreifende Infrastrukturkenntnisse, dank derer wir unsere Kunden bei der Auswahl der richtigen Cloud-Plattform für ihre jeweiligen Bedürfnisse beraten können und ihnen nach Auswahl der Plattform auch erstklassige Managed Services anbieten können. Andererseits können wir in der Cloud wettbewerbsfähige Lösungen für unsere Kunden empfehlen, entwickeln und umsetzen, bei der wir unsere vertikale Expertise und unsere praktischen Kenntnisse der Anwendungsentwicklung und Big-Data-Analyse einsetzen. Am Ende des Tages sind wir damit ein einzigartiger End-to-End-Partner für unserer Kunden in Bezug auf digitale Transformationslösungen."

"Mit der Gold-Bewertung hat Techedge seinen Einsatz und seine Expertise für spezifische Technologiebereiche bewiesen, mit denen sie sich in einem kleinen Kreis weltweiter Microsoft-Partner positionieren", so Gavrielle Schuster, Vizepräsidentin, One Commercial Partner (OCP), Microsoft Corp. "Für Kunden, die nach einem Partner für ihre spezifische Geschäftsbedürfnisse suchen, ist die Entscheidung für ein Unternehmen mit Microsoft-Zertifizierung eine intelligente Entscheidung. Techedge hat hochqualifizierte Experten mit Zugriff auf den technischen Support von Microsoft und seiner Produktteams."

Die Zusammenarbeit von Techedge mit Microsoft begann im Jahr 2017. Um die Anerkennung der Microsoft Gold-Kompetenz zu erhalten, musste Techedge signifikante technologische Kenntnisse im Bereich Anwendungsentwicklung, Datenmanagement und der Microsoft Azure Plattform vorweisen, sowie zeigen, dass es diese Kenntnisse bei weltweiten Kunden einsetzt. Desweiteren gehört Techedge zu einem kleinen, elitären Kreis von Partnern, dem "SAP on Azure Partner Advisory Board".

Die Mission von Techedge ist es, durch kurze iterative Zyklen geschäftsgesteuerter Innovationen Unternehmen dabei zu unterstützen, sich zu echt digitalen Unternehmen zu entwickeln.

Die Lösungen und Dienste für Unternehmen von Techedge vereinen Unternehmensberatung, technologische Expertise und erstklassige Lieferfähigkeit mit einem schlanken, vertrauensbasierten Ansatz.

