Aperol

Aperol feiert 100 Jahre Freude in Padua und Venedig

Venedig, Italien (ots/PRNewswire)

Aperol begeistert Venedig und Padua mit einer Reihe von Aktivitäten zur Feier seines 100-jährigen Bestehens

Aperol, der legendäre, orange-bittersüße Aperitif Italiens feierte in Padua und Venedig sein hundertjähriges Bestehen mit einer Reihe von Aktivitäten und Kooperationen, die den fröhlichen Geist von Aperol unterstreichen. Aperol erinnerte sich an seine ereignisreiche Vergangenheit seit dem Jahr 1919 und richtete gleichzeitig den Blick auf die Zukunft. Sie luden Gäste aus aller Welt zu diesem hundertjährigen Meilenstein ein, um Menschen mit den universellen Sprachen von Kunst, Musik und Aperol Spritz zusammenzubringen und gute Laune zu vermitteln. Der charakteristische Cocktail führt in Eigenregie die Kategorie "Spritz" an. Das Getränk hat sich damit einen rechtmäßigen Platz in der Liste der International Barkeeper Association (IBA) als Schlüsselkomponente des Spritz Veneziano verdient.

Unter dem Motto "Grazie Veneto" oder "Danke, Venetien" hat Aperol diese Woche gemeinsam mit drei Künstlern - Finnano Fenno (Italien), Dominic Keserton (Großbritannien) und Molly Egan (USA) - der Öffentlichkeit drei individuell hergestellte Sofas mit freundlicher Genehmigung von Kartell auf dem zentral gelegenen Piazza Cavour in Padua, dem Geburtsort der Marke, vorgestellt. Ein viertes Sofa, das von allen drei Künstlern zusammen entworfen wurde, feierte sein Debüt bei der 100. Geburtstagsfeier von Aperol auf der Insel Giudecca, Venedig. Jedes Stück urbaner Kunst interpretiert die Rolle der Marke, spontan Menschen zusammenzubringen, die gut gelaunt nebeneinander sitzen und miteinander die starken Werte des Teilens im Motto der Marke "Together We Joy" beleuchten.

Im Rahmen des hundertjährigen Jubiläums arbeitete Aperol mit Tito Faraci, einem renommierten Comic-Autor, und dem Illustrator Sergio Gerasi zusammen, um die einzigartige Graphic Novel mit dem Titel Orange Chronicles zu produzieren. Sie besteht aus sieben Geschichten, die in der ganzen Welt angesiedelt sind und die Magie menschlicher Beziehungen im Laufe von hundert Jahren einfangen. Dieses Buch im Comic-Stil wird von Gribaudo, einer Verlagsmarke der Feltrinelli-Verlagsgruppe, herausgegeben. Es ist ab Juli von der Feltrinelli-Kette und in unabhängigen Bibliotheken in ganz Italien, online auf Amazon und auf der Website von Gribaudo ab EUR 16,90 in Italienisch und Englisch erhältlich.

Der Höhepunkt der Feierlichkeiten fand auf dem symbolträchtigen Markusplatz, dem berühmtesten Ort Venedigs statt. Beim Live-Konzert "Aperol Happy Together Live" an diesem wunderschönen Veranstaltungsort wurden verschiedene Musikrichtungen zum ersten Mal an diesem historischen Platz kombiniert. Künstler wie Francesca Michielin, Maneskin und Max Gazzè waren Teil der Besetzung und brachten eine große Menschenmenge zusammen, um auf 100 Jahre Freude mit Aperol anzustoßen.

Andrea Neri, Managing Director Italian Icons bei der Campari Group, kommentierte: "Aperol ist eine echte italienische Ikone und wir haben wir uns zum Ziel gesetzt, mithilfe unserer universellen Sprache, die Freude, Beziehungen und Spontanität ausdrückt, Menschen zusammenzubringen. Das Jahr 2019 ist ein ganz besonderes Jahr, und es ist eine große Freude, an dieser Einführung auf globaler Ebene zu arbeiten und Menschen aus der ganzen Welt bei unseren Feierlichkeiten zu begrüßen. Jeden Tag tauchen neue Aperol-Fans auf und wir wollen nicht, dass sich das verlangsamt. Wir freuen uns sehr, dass die Aperol-Philosophie überall auf der Welt ihren Platz gefunden hat!"

Pressekontakt:

Jessica.rieutord@hkstrategies.com +44(0)2074133334

Original-Content von: Aperol, übermittelt durch news aktuell