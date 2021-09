NinjaRMM

NinjaRMM verzeichnet deutliche Umsatzzuwächse, angetrieben durch Home Office, internationale Expansion und die Weiterentwicklung der Produktpalette

Austin, Texas (ots/PRNewswire)

IT-Management-Softwareanbieter NinjaRMM plant Expansion in Großbritannien und Australien, nach starkem Umsatzplus, dem Ausbau des Kundenstamm und der Veröffentlichung von Ninja Ticketing.

NinjaRMM , Anbieter einer einheitlichen IT-Betriebsmanagement-Plattform gab heute ein deutliches Wachstum für das Jahr 2021 bekannt. Laut dem Unternehmen liegt der Grund dafür in der Fähigkeit, auf Dezentralisierung setzenden Unternehmen eine sichere, schnelle und standortunabhängige Endpunktverwaltung anbieten zu können. Im letzten Jahr konnte das Unternehmen seine Kundenbasis um beinahe 50% auf mehr als 6.000 weltweite Partner vergrößern und kann Jahr für Jahr wiederholt eine Umsatzsteigerung von 75% vorweisen. Im Durchschnitt konnte das Unternehmen monatlich beinahe 300 Kunden hinzugewonnen und verfügt momentan über einen Kundenstamm von mehr als 6.000 Unternehmen. Während NinjaRMM in eine Phase des Hyperwachstums eintritt, haben sich frühe Investitionen in die Personal- und Produktentwicklung mit einer Rekordzahl von Plattform-Updates und Produkten ausgezahlt, die als Treibstoff für weiteres Wachstum dienen werden.

"Dieses Jahr hat unsere Erwartungen an das Wachstum des Unternehmens komplett übertroffen und das ist der Verdienst unserer hervorragenden Führungskräfte, die NinjaRMM jeden Tag vorantreiben", sagte Sal Sferlazza, CEO von NinjaRMM. "Die Investitionen, die wir im gesamten Unternehmen getätigt haben, sorgen dafür, dass wir unserer Plattform in immer kürzeren Zeitabständen Verbesserungen hinzufügen können, von denen unsere Kunden direkt profitieren. Ich bin mir sicher, dass IT-Führungskräfte unseren Weg zur Marktführerschaft genau beobachten und auf die transformative Kraft aufmerksam werden, die unserer Technologie innewohnt."

Expansion in den USA und darüber hinaus

Die Umstellung auf eine vollständig dezentralisiert arbeitende Belegschaft bremste die Einstellung neuer Mitarbeiter bei NinjaRMM in 2021 nicht aus, so dass sich die Zahl der weltweit beschäftigten auf 320 verdoppelte. Besonders hervorzuheben ist der Zugang zweier neuer Führungskräfte bei NinjaRMM: Chief Revenue Officer Dean Yeck sowie Chief Technology Officer Shane Stevens.

Im Laufe des nächsten Jahres plant NinjaRMM die Erweiterung seiner Belegschaft um mehr als 200 neue Mitarbeiter. Zusätzlich zu den Einstellungen in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Support plant NinjaRMM, seine Mitarbeiterzahl in den Bereichen Entwicklung und Sicherheit bis 2022 nahezu zu verdoppeln.

Auf internationaler Ebene wuchs NinjaRMM's EMEA-Hauptquartier in Berlin auf die doppelte Größe an und expandierte mit vollständig lokalisierten Produkten sowie Supportangeboten in mehr als ein Dutzend europäische Länder. Darüber hinaus identifizierte das Unternehmen Großbritannien und Australien als wichtige Wachstumsmärkte. Schon jetzt besetzt das Unternehmen diese Märkte mit dort angesiedelten Verkaufsteams und plant die Eröffnung von Niederlassungen in London und Sydney im Jahr 2022.

Dean Yeck, Chief Revenue Officer bei NinjaRMM, sagte: "Überall auf der Welt sehen wir, wie sich IT-Führungskräfte auf der Suche nach Lösungen an uns wenden, die es ihnen ermöglichen, in einer dezentraleren Arbeitswelt zukünftig erfolgreich zu sein. NinjaRMM's Komplettlösung ermöglicht unglaublich agile und dennoch leistungsstarke Endpunktverwaltung mit unschlagbarer Effizienz und branchenführendem Support."

Investition in die Zukunft: Ninja Ticketing

Im Jahr 2021 erhielt die NinjaRMM-Plattform drei große Updates (NinjaRMM 5.1, 5.2 und 5.2.1). Im Dialog mit seinen Nutzern veröffentlichte das Unternehmen eine Reihe von Sicherheitsfunktionen zum Schutz der Benutzerumgebungen, neue zeitsparende Funktionen sowie eine Lösung zur IT-Dokumentation. Jetzt hat das Unternehmen mit Ninja Ticketing eine neue, in die RMM-Plattform integrierte Ticketing-Lösung veröffentlicht, die Support-Prozesse von IT-Teams mit optimierten Workflows unterstützt.

Durch die Kombination einer RMM- und Ticketing-Lösung auf einer einzigen Benutzeroberfläche erreicht NinjaRMM eine deutliche Verbesserung der Effizienz von Support-Prozessen. Durch ausgereifte Mapping-Techniken werden Tickets automatisch mit den dazugehörigen Geräten, Endbenutzern und Organisationen verknüpft, um die Kommunikation und die Problembehandlung schneller und effizienter zu gestalten. Techniker können schnell zu betroffenen Geräten navigieren, um eine direkte Fehlerbehebung einzuleiten oder weitere Informationen zu komplexen Aufgaben einzuholen.

Ninja Ticketing ist eine flexible, intuitive und kollaborative Workflow-Lösung mit einer unbegrenzten Anzahl von benutzerdefinierten Formularen. Ninja Ticketing ermöglicht es Benutzern, automatisiert Tickets zu erstellen, wenn eine der konfigurierbaren Überwachungsbedingungen der Plattform ausgelöst wird. Der Ticketstatus, die Priorität und der Schweregrad von Tickets wird abhängig vom beobachteten Geräteverhalten automatisch angepasst. Ereignis- und zeitbasierte Ticket-Automatisierungen ermöglichen Benutzern die Weiterleitung von Tickets zur Priorisierung an entsprechende Ticket-boards.

"Durch die Veröffentlichung von Ninja Ticketing erhöhen wir den Mehrwehrt, die Flexibilität und das Leistungsvermögen unsere Plattform", sagt VP of Global Training and Support Operations bei NinjaRMM Michael Shelton, der die Verantwortung für die Produktentwicklung von Ninja Ticketing trägt. "Über einen Zeitraum von zwei Jahren haben wir Wissen aus erster Hand darüber gesammelt, welche Faktoren entscheidend für die Verwaltung und den Support einer dezentral organisierten Mitarbeiterstruktur sind. Diese Erkenntnisse dienten als Grundlage für das Produkt. Ninja Ticketing wurde entwickelt, damit Supportteams die Leistungskraft einer RMM-Lösung einsetzen können, um ihre Supportaktivitäten fundamental zu transformieren."

Ninja Ticketing befindet sich derzeit in einer offenen Beta-Phase. Benutzer können ihren Kundenbetreuer kontaktieren, um das Produkt zu verwenden.

Für weitere Informationen über NinjaRMM und wie sie Ihr Unternehmen durch die Endpunkt-Managementlösung transformieren können, besuchen Sie www.ninjarmm.de oder melden Sie sich für eine kostenlose Testversion an .

Über NinjaRMM

NinjaRMM bietet leistungsstarke Software zur Fernwartung- und Verwaltung von Endpunkten für IT-Abteilungen und Managed Service Provider (MSP's). Die Plattform ermöglicht Unternehmen eine Steigerung ihrer Effizienz durch die Kombination von Überwachung, Benachrichtigung, Patching, Antivirus, Backup und IT-Automatisierung in einer einheitlichen Benutzererfahrung. NinjaRMM wurde von Benutzerbewertungsseiten wie G2Crowd, SourceForge und Capterra als führend anerkannt und in 8 Kategorien zur Nummer 1 unter den RMM's ernannt, darunter Benutzerfreundlichkeit, Produktausrichtung, Qualität des Kundensupports und Gesamtzufriedenheit. NinjaRMM betreibt Niederlassungen in San Francisco, Los Angeles, Austin, Tampa, Berlin, London und Sydney. Erfahren Sie mehr durch einen Besuch auf www.ninjarmm.de oder registrieren Sie sich für eine kostenlose Testversion.

