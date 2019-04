NinjaRMM

NinjaRMM ernennt ehemaligen TeamViewer Geschäftsführer Andre Schindler zum Leiter der strategischen EMEA-Expansion

NinjaRMM, das die IT-Verwaltung mit seiner leistungsstarken, einfach zu bedienenden Remote-Überwachungs- und Verwaltungsplattform (RMM; Remote Monitoring and Management ) umgestaltet, verstärkt mit der Ernennung von Andre Schindler zum General Manager und VP für strategische Partnerschaften seine Präsenz am EMEA-Markt. Zuvor war Schindler 10 Jahre lang Mitarbeiter bei TeamViewer, wo er als Vertriebsleiter für Nord- und Südamerika und später als Direktor für Unternehmensentwicklung und Partnerschaften tätig war.

Die Expansion des Unternehmens nach Europa erfolgt zu einer Zeit, in der der EMEA-Markt für IT-Dienstsoftware rasant wächst und bis 2024 einen Wert von voraussichtlich über 1,1 Milliarden Euro erreichen wird. Mit dem Fokus auf der Bereitstellung robuster Funktionen und der nahtlosen Integration für eine effizientere Verwaltung einer größeren Kundenzahl ist Schindler davon überzeugt, dass NinjaRMM einzigartig positioniert ist, um sich am Markt zu behaupten. "Die Kombination aus umfangreichen Funktionen und einer erstaunlichen Benutzerfreundlichkeit macht NinjaRMM zu einer offensichtlichen Option für Unternehmen, die sich als Marktführer etablieren möchten", erklärte Schindler. "Ich freue mich sehr beim Aufbau eines Teams dabei zu sein, das unsere Vorstellungen umsetzen wird."

Die EMEA-Niederlassungen von NinjaRMM haben ihren Sitz in Berlin mit einem gebündelten Pool erstklassiger, mehrsprachiger technischer Fachkräfte, die einen wichtigen Beitrag zum Erfolg des Unternehmens leisten sollen - davon ist Schindler überzeugt. "Berlin ist die Hochburg für Innovation und Technologiewachstum in Europa", so Schindler. "Durch Bündelung unserer Aktivitäten an diesem Standort können wir von seinem Potenzial profitieren und auch unseren eigenen, gesellschaftlichen Beitrag leisten."

"Die Ausweitung unserer Präsenz auf dem EMEA-Markt bietet eine wichtige strategische Chance für NinjaRMM", erklärte NinjaRMM CEO Sal Sferlazza. "Die Führungsrolle von Andre ist dabei für unsere Bemühungen an diesem Standort von entscheidender Bedeutung. Seine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Integration erfolgreicher internationaler Programme und Partnerschaften spielt eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, von der schnell wachsenden Nachfrage des EMEA-Markts nach RMM-Software zu profitieren."

NinjaRMM ist eine komplette Fernüberwachungs- und Verwaltungsplattform, die leistungsstarke, zeitsparende Funktionen mit einer intuitiven, einfach zu bedienenden Benutzeroberfläche kombiniert, die von MSPs und IT-Profis gerne genutzt wird. NinjaRMM steigert die Unternehmenseffizienz, indem es Überwachung, Alarmierung, Patches, Virenschutz, Sicherung und IT-Automatisierung in einer zentralen Oberfläche vereint. Erfahren Sie mehr auf unserer Website www.ninjarmm.com oder melden Sie sich für eine kostenlose Testversion an.

