YSL Beauty setzt sich weiter gegen Gewalt in Partnerschaften ein

Bereits in 17 Ländern wurde das globale Programm 'Liebe ohne Gewalt' zusammen mit lokalen Non-Profit-Organisationen lanciert. Der Einsatz der globalen Beauty-Marke soll auch langfristig ausgeweitet werden und zielt darauf ab, die Öffentlichkeit über die 9 Warnzeichen von Gewalt in Partnerschaften aufzuklären und bis 2030 weltweit zwei Millionen Menschen zu schulen.

Seit dem Start des globalen Programms 'Liebe ohne Gewalt' im vergangenen Jahr hat YSL Beauty mehr als 100.000 junge Menschen über Gewalt in Partnerschaften aufge­klärt und Basis-Organisationen unterstützt. Durch die Ausweitung der Partnerschaften mit gemeinnützigen Organisationen in 17 Ländern auf vier Kontinenten, tritt die Initiative 'Liebe ohne Gewalt' nun in die nächste Wachstumsphase. Außerdem wird die Marke in diesem Monat ein neues Online-Schulungstool - zuerst nur in englischer Sprache - einführen, das Ressourcen und Unterstützung für Betroffene in gewalttätigen Partnerschaften bereitstellt und denjenigen, die sich mit Betroffenen solidarisieren möchten, Infos und Materialien an die Hand gibt. Der Launch der Website sowie weitere Angebote sind im Frühjahr 2022 für den deutschen Markt geplant.

DAS PROGRAMM 'LIEBE OHNE GEWALT' WÄCHST WEITER

Die Initiative 'Liebe ohne Gewalt' startete 2020 mit drei großen Partnerschaften mit gemein­nützigen Organisationen in den USA, UK und Frankreich. In diesem Jahr hat das Programm seine Reichweite mit Partnerschaften in 14 weiteren Ländern ausgeweitet, so dass 'Liebe ohne Gewalt' nun in 17 Ländern aktiv ist. Diese lokalen Kooperationen konzentrieren sich in erster Linie darauf, Aufklärung über die 9 Warnzeichen von Gewalt in Partnerschaften zu betreiben und das Bewusstsein darüber zu schärfen, wie man als Außenstehender helfen und eingreifen kann. Bislang wurden über 100.000 Menschen geschult, (darunter 4.716 L'Oréal Mitarbeiter und Yves Saint Laurent Teammitglieder) mit dem Ziel bis 2030 zwei Millionen Menschen zu schulen.

"Diese beeindruckende Entwicklung verdeutlicht das unermüdliche Engagement unserer Marke im Kampf gegen Gewalt an Frauen auf globaler Ebene", erklärt Stephan Bezy, International General Manager, Yves Saint Laurent Beauty. "Wir als Yves Saint Laurent Beauty möchten die Freiheit und Unabhängigkeit der Frau unterstützen. Seit wir erfahren haben, wie weit verbreitet Gewalt gegen Frauen ist und dass die Warnzeichen für Gewalt in Partnerschaften oft im Verborgenen liegen, ist unsere Marke motivierter denn je das Programm weiter auszubauen und gemeinnützige Organisationen auf der ganzen Welt zu unterstützen."

EINE AMBITIONIERTE KOMMUNIKATIONSPLATTFORM ZUM AUSTAUSCH VON BILDUNG UND RESSOURCEN

Ein wichtiger Bestandteil der globalen Agenda rund um das Engagement der Marke ist die Einführung der Website abuseisnotlove.com. Sie wird in Kürze verfügbar sein.

Die Website, die in Zusam­menarbeit mit der Wissenschaftlerin Dr. Beth Livingston[1] erstellt wurde, wird perspektivisch in diversen Landes­sprachen verfügbar sein und Schulungen und Bildungs­angebote für Betroffene von Gewalt in Partnerschaften und diejenigen, die bei der Bekämpfung des Themas unterstützen wollen, anbieten.

Das Schulungsprogramm auf der Website soll helfen, die Vielschichtigkeit von Gewalt in Partnerschaften zu verstehen, die Anzeichen für Gewalt in Partnerschaften zu erkennen und Anleitungen zu geben, wie man einer gewalttätigen Beziehung entkommt - oder einem geliebten Menschen dabei hilft, zu entkommen.

Der Launch der lokalen deutschen Website inklusive des Angebots für Trainings und Weiterbildung ist für Frühjahr 2022 geplant.

EIN BLICK IN DIE ZUKUNFT: EHRGEIZIGE ZIELE IN DER BEKÄMPFUNG EINES GLOBALEN PROBLEMS

Gewalt in der Partnerschaft ist nach wie vor eine der häufigsten Formen von Gewalt gegen Frauen. Fast jede dritte Frau weltweit erlebt mindestens einmal in ihrem Leben (sexuelle) Gewalt in der Partnerschaft.[2] Um dieses Problem weiter zu thematisieren, plant Yves Saint Laurent Beauty das 'Liebe ohne Gewalt'-Programm in 2022 und bis 2030 weiter auszu­bauen. Diese kontinuierliche Bemühung wird die Marke ihrem Ziel, bis 2030 zwei Millionen Menschen weltweit über die Warnzeichen von Gewalt in Partnerschaften aufzuklären, näher bringen. Aktuelle Forschungsergebnisse zeigen, dass Gewalt in Partnerschaften mit früh erkennbaren Warnzeichen einhergeht. Werden diese Anzeichen rechtzeitig erkannt können Betroffene schneller Hilfe suchen und sich aus der gefährdenden Situation befreien.[3]

MARKENBOTSCHAFTERIN ZOË KRAVITZ ALS GESICHT DER NEUEN KAMPAGNE

Im Rahmen der 'Liebe ohne Gewalt' Kampagne 2021 zeigt auch YSL Beauty Markenbot­schafterin Zoë Kravitz Gesicht. Kravitz ist eine wichtige Fürsprecherin für das Thema und unterstützt das Programm 'Liebe ohne Gewalt' schon seit seiner Einführung. Neben dem Video wird die Marke auch eine Serie von neun animierten Clips zu den 9 Warnzeichen von Gewalt in Partnerschaften lancieren, die auf den Plattformen von YSL Beauty geteilt werden.

'LIEBE OHNE GEWALT' IN DEUTSCHLAND

Das globale Programm 'Liebe ohne Gewalt' von YSL Beauty basiert auf drei fundamentalen Säulen:

1. Unterstützung von Studien und Forschungsprojekten, um eine Vorreiterrolle im Bereich Präventionsarbeit einzunehmen.

2. Aufklärung von mindestens zwei Millionen Menschen weltweit über die Anzeichen von Gewalt in Partnerschaften.

3. Schulung von YSL Beauty Mitarbeiter*innen zum Thema Warnzeichen von Gewalt in Partnerschaften.

'Liebe ohne Gewalt' ist als globales Programm mit drei Schlüsselpartnerschaften im Jahr 2020 gestartet: En Avant Toute(s) in Frankreich, Women's Aid in Großbritannien und It's on Us in den USA.

In Deutschland ist YSL Beauty im April 2021 eine Partnerschaft mit der deutschen Non-Pro­fit-Organisation Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe - Frauen gegen Gewalt (bff e.V.) eingegangen.

"Ich freue mich sehr mit einem solch starken Partner wie YSL Beauty zusammenarbeiten zu können. Gerade zu der aktuellen Zeit ist das wichtiger denn je! Die Pandemiesituation hat ein Brennglas auf viele gesellschaftliche Probleme gelegt, die auch schon vorher da waren. Wir müssen davon ausgehen, dass nach der Pandemie viele Traumata aufzuarbeiten sein werden." erklärt Katja Grieger, Geschäftsführerin vom bff e.V. und betont damit die Aktualität dieses brisanten Themas.

Der bff e.V. bietet Betroffenen Hilfe und Beratung, setzt sich aber auch politisch ein und führt Seminare und Schulungen durch, die über Gewalt in Partnerschaften aufklären. Eine sehr wichtige Ressource, die YSL Beauty durch die Förderung des bff e.V. sowie seiner Landesverbände ganz konkret unterstützen und dessen Weiterführung sicherstellen möchte. Zudem haben sich in 2021 auch SICHERHEIM und YSL Beauty zusammenge­schlossen, um gemeinsam gegen Gewalt in Partnerschaften vorzugehen. Das gemeinsame Ziel der Partner, ist es, das Bewusstsein und die Prävention von Gewalt in Partnerschaften zu stärken und so zu einer langfristigen Verbesserung der Situation beizutragen.

Weitere Informationen auf sicherheim.org/liebe-ohne-gewalt

